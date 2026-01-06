ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、令和８年１月７日（水）より「祝！会員100万人突破！新春生活応援キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンは、ＪＡタウンの会員数100万人突破を記念し、日々の食卓を支える商品をよりお得にご利用いただくため、対象商品を「お客様送料負担なし」でお届けする企画です。対象商品には、お米や飲料など、毎日の食生活に欠かせないラインナップをご用意しています。

さらに、キャンペーン期間中に対象商品を合計１万円以上ご購入いただいた方の中から抽選で５０名様に、ＪＡタウンイメージキャラクター「じぇー太」ハンドタオル付きの5,000円分ギフトカードをプレゼントします。

「新春生活応援キャンペーン」

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/contents3/100m_sinsshun.aspx

【祝！会員100万人突破！新春生活応援キャンペーン概要】

１．期 間

令和８年１月７日（水）～２月上旬

２．内 容

（１）キャンペーン期間中、対象の商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※送料はＪＡ全農が負担します。

※規定数に達した場合は予定より早く終了することがあります。

（２）対象商品を１万円以上ご購入の会員の中から、抽選で５０名様にＪＡタウンイメージキャラクタ

ー「じぇー太」ハンドタオル付きＪＡタウンギフトカード（5,000円分）をプレゼントします。

３．Ｕ Ｒ Ｌ

https://www.ja-town.com/shop/contents3/100m_sinsshun.aspx

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品をインターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown