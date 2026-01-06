¡ÚÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Û°ÂÂ¹»ÒÌÀÍ³¡ßÆ£°æ¿®¹° ¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·¥§¥Õ¤¬Â£¤ë¡Ö¡Ø½Õ¹á¤ë¶Â±ã¡Ù～Ãæ¹ñÎÁÍý¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÆó½ÅÁÕ～¡×¤ò³«ºÅ
FUN¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ 4-10-30¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§½Õ»³¿·¸ç¡Ë¤Ï¡¢ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÁíÎÁÍýÄ¹¡¦°ÂÂ¹»ÒÌÀÍ³¤È¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý ÉÊÀîÂçÈÓÅ¹ÎÁÍýÄ¹¡¦Æ£°æ¿®¹°¤Ë¤è¤ë¡¢2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¡Ö¡Ø½Õ¹á¤ë¶Â±ã¡Ù ～Ãæ¹ñÎÁÍý¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÆó½ÅÁÕ～¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¿¥ïー4F¡ÖÃæ¹ñÎÁÍý ÉÊÀîÂçÈÓÅ¹¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Õ¹á¤ë¶Â±ã¡×～Ãæ¹ñÎÁÍý¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÆó½ÅÁÕ～ ¥á¥Ë¥åー ¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
ºò½Õ¡¢ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°ÂÂ¹»ÒÌÀÍ³¤È¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¹ñÎÁÍý¤òÄ¹¤¤ËÅÏ¤ê¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Æ£°æ¿®¹°¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¤Î±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ»Ë¡¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³ー¥¹¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¡Öºù¤ÎÍ¥Èþ¤µ¤È²ê¿á¤¯¿·ÎÐ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ëÀÞÃï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍÎ¡×¤È¡ÖÃæ¡×¤¬¶Á¤¹ç¤¦¿·¤¿¤ÊÈþ¿©ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤òÉ½¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤ÎÁ¯ÅÙ¤È¥½ー¥¹¤Ç±ü¹Ô¤¤òÉÁ¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Îµ»Ë¡¤È¡¢²ÐÆþ¤ì¤ÈÌ£¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ç»ÝÌ£¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÃæ¹ñÎÁÍý¤Î¿¿¿ñ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÈþ°Õ¼±¤¬¶Á¤¹ç¤¦°ì»®°ì»®¤ò¡¢2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖFUN! Goes On¡×¤Î¤â¤È¡¢¥·¥§¥Õ¤Î´¶À¤Èµ»¤¬¶Á¤¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶Â±ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©¤¬¤â¤¿¤é¤¹³Ú¤·¤µ¤È¶Ã¤¡¢¤½¤·¤Æµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈóÆü¾ï¤ÎÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø½Õ¹á¤ë¶Â±ã¡Ù～Ãæ¹ñÎÁÍý¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÆó½ÅÁÕ～ ³µÍ×
Ãæ¹ñÎÁÍý ÉÊÀîÂçÈÓÅ¹¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡ÚÅ¹ ÊÞ¡Û¡¡
¡¡Ãæ¹ñÎÁÍý ÉÊÀîÂçÈÓÅ¹¡Ê¥á¥¤¥ó¥¿¥ïー 4F¡Ë
¡Ú´ü ´Ö¡Û¡¡
¡¡2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÎÁ ¶â¡Û¡¡
¡¡\16,000
¡¡¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡¦ÊÌÅÓ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ13%¡Ë
¡Ú±Ä ¶È »þ ´Ö¡Û
¡¡5:00P.M.～10:00P.M.
¡¡¢¨¥Ç¥£¥Êー¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÆâ ÍÆ¡Û
¡¡1.¥³ー¥¹ÎÁÍýÁ´7ÉÊ
¡¡ ¡¦Ãæ¹ñÎÁÍý3ÉÊ
¡¡ ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý2ÉÊ
¡¡ ¡¦Ãæ¹ñÎÁÍý¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÆó½ÅÁÕ2ÉÊ
¡¡2.¹üÉÕ¤¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ ¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¤ò
¡¡¡¡ÁíÎÁÍýÄ¹¡¦°ÂÂ¹»Ò¤Ë¤è¤ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÁíÎÁÍýÄ¹°ÂÂ¹»Ò¤Ë¤è¤ë¹üÉÕ¤¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ ¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¹üÉÕ¤¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ ¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹çÍ½Ìó TEL:03-5421-1114¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00A.M.～6:00P.M.¡Ë
ÁíÎÁÍýÄ¹¡¦°ÂÂ¹»ÒÌÀÍ³¤È¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý ÉÊÀîÂçÈÓÅ¹ÎÁÍýÄ¹¡¦Æ£°æ¿®¹°¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Êー
¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·¥§¥Õ¤¬Â£¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÂ¹»Ò ÌÀÍ³ (ÁíÎÁÍýÄ¹)
°ÂÂ¹»Ò ÌÀÍ³¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëºù¤ÎÍ¥Èþ¤µ¤È¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·ÎÐ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÈÃæ¹ñÎÁÍý¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Èµ»¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤®¤È±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£°æ ¿®¹° (Ãæ¹ñÎÁÍý ÉÊÀîÂçÈÓÅ¹ ÎÁÍýÄ¹)
Æ£°æ ¿®¹°¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ï¹á¤êË¤«¤Ê¥¹ー¥×¤ä¹üÉÕ¤¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¤Ïµ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ°ºÚ¤ò¡¢´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ë¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·Í·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê°ì»®°ì»®¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤¿©ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÈÃæ¹ñÎÁÍý¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø½Õ¹á¤ë¶Â±ã¡Ù～Ãæ¹ñÎÁÍý¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÆó½ÅÁÕ～¡¡¥á¥Ë¥åー
¢¡Ãæ¹ñÎÁÍý¢¡
¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¾Ò¶½¼òÄÒ¤±¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
òº¤Îºù¤ÎÍÕÊñ¤ß¥ªー¥Ö¥ó¾Æ¤¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
ºù¤È¿·ÎÐ¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³¤¤Î¹¬Æþ¤ê°ËÉÜÌÍ¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¢¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¢¡
¶ñÂô»³¥Ö¥¤¥ä¥Ùー¥¹¤Î¥«¥ë¥¿¡¦¥Õ¥¡¥¿Êñ¤ß¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¹üÉÕ¤¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ ¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¢¡Ãæ¹ñÎÁÍý¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÆó½ÅÁÕ¢¡
ÍÎ¿©¡¦Ãæ²Ú¤ÎÁ°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
ºù¤È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤Î°É¿Î¥àー¥¹¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡Ú¥á¥Ë¥åー¡Û
¡ü¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¾Ò¶½¼òÄÒ¤± ～¤Û¤ó¤Î¤êºù¤Î¹á¤ê¤òÅ»¤Ã¤Æ～
¡üÍÎ¿©¡¦Ãæ²Ú¤ÎÁ°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¡¡¦ºùÂä¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë
¡¡¡¦³û¥íー¥¹¤ÈÉ´¹çº¬¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±
¡¡¡¦ºù³¤Ï·¤ÈÌîºÚ¤ÎæÇ¿é¥¸¥å¥ì »³Ü¥¤Î¹á¤ê
¡¡¡¦ÍÒ¾Æ¤¹ÅìÉ÷ºµ¾Æ
¡¡¡¦¿·ÎÐÆ¦Éå
¡ü¶ñÂô»³¥Ö¥¤¥ä¥Ùー¥¹¤Î¥«¥ë¥¿¡¦¥Õ¥¡¥¿Êñ¤ß
¡üòº¤Îºù¤ÎÍÕÊñ¤ß¥ªー¥Ö¥ó¾Æ¤ ¥á¥ì¥ó¥²»ÅÎ©¤Æ ºù¤Î¹á¤ê
¡ü¹üÉÕ¤¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ ¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Ö¥Ã¥Õ
¡ÊÁíÎÁÍýÄ¹¡¦°ÂÂ¹»Ò¤Ë¤è¤ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡üºù¤È¿·ÎÐ¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³¤¤Î¹¬Æþ¤ê°ËÉÜÌÍ
¡üºù¤È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤Î°É¿Î¥àー¥¹
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ìÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢8ÉÊÌÜ¡Ê¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¸¶ºàÎÁ8ÉÊÌÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶ÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ(1·î6Æü)¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡ØFUN! Goes On¡Ù¡ÊÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
FUN! Goes On - ¤¢¤Îº¢¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤Î³Ú¤·¤¤¤¬¤³¤³¤Ë -
ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¹ñºÝ¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¡ÖShinagawa¡×¡£
Åìµþ¤Î¿·µòÅÀ¤È¤·¤Æ½¼¼Â¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸Ø¤ëÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎµÒ¼¼¿ô¤òÍÊ¤·¡¢±ã²ñ¾ì¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ûー¥ë¡¢±Ç²è´Û¤ä¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅÔ»Ô·¿¿åÂ²´Û¥Þ¥¯¥»¥ë¡¡¥¢¥¯¥¢¥Ñー¥¯ÉÊÀî¤òÈ÷¤¨¤ë¡¢¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë°û¡¦¿©¡¦Í·¤ÎÈóÆü¾ï¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡£¤¤¤ÄË¬¤ì¤Æ¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë£Æ£Õ£Î¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ³µÍ×
ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë
¡Ú³« ¶È Æü¡Û
¡¡1978 Ç¯ 7 ·î 11 Æü
¡ÚµÒ ¼¼ ¿ô¡Û
¡¡3,521 ¼¼
¡Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¿ô ¡Û
¡¡10 ¥õ½ê
¡Ú±ã²ñ¾ì¿ô¡Û
¡¡40 ¼¼
¡Ú¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Û
¡¡¿åÂ²´Û¡¢±Ç²è´Û¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡¢
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢¥´¥ë¥Õ¥»¥ó¥¿ー¡¢¥×ー¥ë Â¾