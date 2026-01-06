採用は「求人」から「ブランド体験」へ～ラグジュアリー視点で再設計するSNS採用戦略とは～

株式会社NWS

株式会社NWS（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：石元和弘）と、REX BRAND株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：相澤詩香）は、SNS時代の採用ミスマッチを解消する新たな採用設計手法を解説するオンラインセミナーを開催します。

セミナーの概要

せっかく入社した優秀な人材が「思っていたのと違う…」という入社後のギャップが原因で離職に至る一方、事業者側も「採用したものの、どう育てていけばいいのかわからない」と悩むケースが少なくありません。

実はこの2つの問題は、採用時の情報不足・認識のズレという共通の根本原因から生じていることがほとんどです。

そこで、ラグジュアリー業界の本質的な「差異化戦略」を軸に、従来の「求人中心」の採用から脱却し、採用を「自社の本質的な魅力と価値観を伝えるブランド体験」として再設計する方法をご提案します。

プログラム

第1部では、外資系一流ブランドで、長年マーケティングおよび、ブランド責任者を歴任した相澤氏が、ラグジュアリー業界の本質的な「差異化戦略」を軸に、入社前から入社後までのビジョンを描く手法を解説します。

第2部では、年間100社以上を支援するSNS専門家、藤原氏が「差異化戦略」をSNS運用に落とし込み、ネタ切れを防ぐ原点回帰のヒントや、炎上・失敗を未然に防ぐ具体策をご紹介します。

第1部：入社がゴールではなく入社後からがスタート

事業者は、新しく迎えるメンバーの未来にどう伴走できるのか。応募者は、入社後どのような仲間と、どのようなステージで活躍していくのか。

ラグジュアリー思考の観点から、採用を「入社で終わり」ではなく「入社後の人生がひらく設計」として捉え直す視点をお伝えします。

第2部：差異化戦略をどのようにSNSにあてはめられるか

誰もが迷うSNS運用のネタ作りを運用の原点からお話します。

加えて、選ばれる会社から外れてしまいかねない炎上や失敗を防ぐ方法もお話しします。

登壇者

相澤 詩香／あいざわ うたか（REX BRAND株式会社 代表取締役）

一般社団法人 日本ラグジュアリー・アカデミー 代表理事

REX BRAND株式会社 代表取締役 相澤 詩香氏

フェラーリ、ロールス・ロイス、アストンマーティン、欧米高級クルーザー、イタリア家具ブランドなど、外資系ラグジュアリーブランドでブランド・マーケティング責任者を歴任。REX BRAND株式会社 代表取締役。

本セミナーでは、通常の採用活動を「求人情報」ではなく、理念・世界観・未来起点の「ブランド体験」として再設計する視点を提示。SNSを通じて「入社後に開く人生」を想像できる状態をつくる考え方を解説する。

藤原 忍／ふじわら しのぶ（株式会社NWS 顧問・代表講師）株式会社NWS 顧問・代表講師 藤原 忍氏

年間100社以上の企業SNS運用研修を担当。

官公庁・専門学校での講座実績ももつ。

SNSやブランディング関連の講師資格、SNS採用プランナー資格保有。

金沢シーサイドFM×株式会社NWS共同制作ラジオ番組「企業SNSはじめの一歩！Z世代と考えるイマドキ採用戦略」に出演中。

お申し込み方法

下記Peatixページの「チケットを申し込む」ボタンよりお申し込みください。

※ お申し込みいただいた方に、別途Zoom視聴URLをご案内いたします。

https://peatix.com/event/4772130/view

【セミナー概要】

セミナー名：SNS採用で「選ばれる会社」になる～ブランド体験でつくる差異化戦略～

開催日時：2026年1月10日（土） 午前10:00～11:00（60分）

開催場所：オンライン（Zoom） ※参加URLはお申し込み者に別途ご案内します

参加費：無料

【株式会社NWS 概要】

社名：株式会社NWS

設立：2015年11月2日

代表者：石元和弘

事業内容：デジタルマーケティングおよびソーシャルリクルーティングの内製化伴走支援

本社：兵庫県西宮市羽衣町7-30 夙川グリーンタウン3F

URL：https://nwssbs.co.jp/

【REX BRAND株式会社 概要】

社名：REX BRAND株式会社

創業：2022年1月11日

代表者：相澤詩香

事業内容：ブランディング・コンサルティングおよび、教育支援

本社：東京都中央区銀座6-13-16 銀座WallビルUCF 5F

URL：https://www.rex-brand.com