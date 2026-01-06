【福井県坂井市】住みたい田舎ベストランキング2026　北陸エリア全４部門１位、人口別ランキングでは全国３位を獲得

坂井市役所宝島社『田舎暮らしの本』2026年2月号、「2026年版 住みたい田舎ベストランキング」

宝島社発行の月刊誌『田舎暮らしの本』2月号で、「2026年版 第14回 住みたい田舎ベストランキング」が発表され、福井県坂井市は「2026年版 12エリア別 住みたい田舎ベストランキング」で北陸エリア全4部門にてすべて１位を獲得しました。そして、人口別ランキング（人口5万人以上10万人未満の市）では全国３位の実績となりました。

【北陸エリア】

総合部門 第1位

若者世代・単身者部門 第1位

子育て世代部門 第1位

シニア世代部門 第1位

【人口5万人以上10万人未満の市】（全国）

総合部門 第3位

若者世代・単身者部門 第3位

子育て世代部門 第3位

シニア世代部門 第4位

移住者が急増中の坂井市を「田舎暮らしの本」編集長が現地取材

福井県坂井市は、新ふくい人※の移住者が５年で３倍、Iターン移住者に限っては３年で５．６倍と、ここ最近、移住者が右肩上がりで増加しています。

※市や県の支援を受け、福井県に住民票を移した人を「新ふくい人」として集計。

「田舎暮らしの本」編集長・生川氏が福井県坂井市を実際に訪れ、躍進の理由を取材いただきました。

◆田舎暮らしの本

1987年に創刊した“日本で唯一”の田舎暮らしを紹介する月刊誌です。全国各地の物件や仕事の情報など、田舎暮らしに必要なハウツーを紹介。実際の移住者レポートを交え、田舎暮らしに役立つ具体的な情報を発信しています。

「住みたい田舎ベストランキング」は2013年2月号から毎年行われ、今回で14回目となりました。移住定住の促進に積極的な市町村を対象に、移住支援策、医療、子育て、自然環境、就労支援、移住者数などを含む全336項目のアンケートを実施。547の市町村の回答を基に、田舎暮らしの魅力を数値化してランキング形式で紹介しています。

【参考情報】

福井県北部に位置する坂井市。西側の海沿いには国名勝・東尋坊、東側には丸岡城をはじめ、山やダムのアクティビティエリアが位置しています。まちと自然のバランスが抜群で、県都・福井市には車で20～30分の好アクセスとなっています。

2025年3月の「美食都市アワード2025」では、全国５都市の一つに選定されました。コシヒカリ発祥の地として知られ、越前がに、甘えび、おろしそばなど「食の宝庫」として定評があります。

23年には「結婚応援都市」を宣言。新婚生活を支援するための商品券、若い新婚世帯を対象にした支援金、結婚に伴う住宅費用の補助金など、市を挙げて取り組みを進めています。遊具を備えた広い公園が多い上、無料で遊べる科学館もあり、子育て世代の支持を集めています。

＜子育て＞

日常の中に高水準の遊びと学びを得られる施設が坂井市にはたくさんあります。2026年3月には、全天候型の子どもの遊び場「さかいキッズパーク」もオープン予定。

エンゼルランドふくい

宇宙飛行士の毛利衛氏が名誉館長を務める県立大型児童館。学びを通して宇宙や科学の原理を学べる。北陸最大級ドームスクリーンではプラネタリウム鑑賞も。屋内外に大型遊具あり。

福井県総合グリーンセンター

熱帯植物が茂る温室ドームをはじめ、森林浴が楽しめる大型都市緑化植物園や、広大な芝生公園が広がる。敷地内にはウッドハウスや水上ステージ、ミニボート、複数の大型遊具が点在し、年齢を問わず楽しめるのも魅力。

ゆりの里公園

15万輪のゆりが咲き、毎年6月開催の「ゆりフェスタ」や、夜のライトアップとイルミネーション鑑賞が人気。農産物の直売所やバーベキュー広場などもあり。

体験型宿泊施設ちくちくぼんぼん

廃校の小学校を改修した体験型の宿泊施設。農山村ならではの川遊びやトレッキング、クラフトなど40種類以上のプログラムをご用意。なかでも、ダムカヤックが一番の目玉。旬の食材を使った料理も楽しめる。

＜食＞

日本海に面した豊かな自然と、越前がにや甘エビ、もみわかめといった海の幸、丸岡在来そばや竹田の油あげなど、地域の伝統食材で知られる美食の宝庫。これらの食材を活かした料理は、地元の人々に愛され、観光客にも高い人気を誇っています。

越前がに

毎年皇室へ献上される事でも有名な三国町の「越前がに」は、身は殻の中によく詰まっていて、甘く繊維が締まっており、数に限りがあるため、特に珍重されています。

甘えび

甘えびは、越前がにと並んで人気の高い日本海の珍味。三国漁港にも透き通るような紅色をした、たくさんの新鮮な甘えびが並んでいます。

丸岡産おろしそば

坂井市は県内1・2を誇るそばの産地で、特に丸岡産のそば粉で作ったおろしそばは香り高く、風味が強い飽きない仕上がりとなっています。