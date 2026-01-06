クラウドBOTが個人情報管理の国際規格(ISO/IEC 27701認証)を取得

株式会社C-RISE

株式会社C-RISE（本社：富山県高岡市、代表取締役：村井 将則）は、プライバシー情報マネジメントシステム（PIMS）に関する国際規格であるISO/IEC 27701の認証を、2025年12月9日付で取得いたしましたので、お知らせいたします。

認証取得の背景

当社は、クラウド型RPAサービス（SaaS）である「クラウドBOT」を提供する企業として、業務自動化を支援する一方で、お客様の情報資産および個人情報（PII）を適切に管理・保護することを重要な責務と考えております。

これまで当社では、情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO/IEC 27001、およびクラウドサービスにおける情報セキュリティ管理策を定めたISO/IEC 27017の認証を取得し、情報セキュリティおよびクラウドサービスにおける管理体制の強化に取り組んでまいりました。

近年、個人情報保護に関する社会的要請や法規制が国際的に高度化する中、これらの取り組みをさらに発展させ、プライバシー保護の観点からも国際的に通用する管理体制を構築するため、ISO/IEC 27701に準拠したプライバシー情報マネジメントシステム（PIMS）の整備・運用に取り組んでまいりました。

今回の認証取得により、当社の個人情報管理および取扱いが、情報セキュリティおよびクラウドサービス管理と一体となった形で、国際規格に基づき体系的かつ継続的に実施されていることが、第三者審査機関によって正式に認められました。

認証の概要

- 認証規格：ISO/IEC 27701- 認証登録番号：PM 831822- 初回認証登録日：2025年12月9日- 登録範囲：クラウドBOTの提供における個人情報（PII）の管理および取扱い- 審査機関：BSIグループジャパン株式会社

株式会社C-RISEが保有する国際規格認証についてはこちらをご参照下さい。

https://www.c-rise.co.jp/ja/iso

今後の取り組み

当社は、今回のISO/IEC 27701認証取得を重要なマイルストーンと位置づけ、今後も

- 個人情報保護およびプライバシーリスク管理の継続的改善- 社内教育・運用ルールの高度化- 安全かつ安心して利用できるクラウドサービスの提供

を通じて、お客様および社会から信頼されるサービス基盤の構築に努めてまいります。

会社概要

株式会社C-RISEは、クラウド上の様々な操作・アイデアをBOT化し、自動化するプラットフォームサービスを提供します。

会社名：株式会社C-RISE

所在地：富山県高岡市京田１９番地 田中ビル 2 101号室

代表者：村井 将則

設立：2005年7月 (1998年4月創業)

URL：https://www.c-rise.co.jp/

事業内容：Webオートメーション事業,Webシステム開発事業,EMS事業

お問い合わせ先

TEL：076-213-5619 [9:30～17:00]

e-mail：info@c-rise.co.jp

【クラウドBOT(R)製品概要】

製品概要：クラウド型RPA

価格：サービスサイトプラン表に記載 (無料プランあり)

サービスサイト：https://www.c-bot.pro/

コミュニティサイト：https://community.c-bot.pro/

プロモーション動画：https://youtu.be/dNHUzMrU4xo