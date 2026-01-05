株式会社マスメディアン、環境・サステナビリティ特化型人材紹介「エコリク」運営の株式会社グレイスを子会社化

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議のグループ会社で、マーケティング・クリエイティブ領域に特化した人材採用支援を行う株式会社マスメディアン（本社：東京都港区、代表取締役：酒井 秀晃、以下「マスメディアン」）は、環境・CSR・サステナビリティ分野に特化した人材紹介サービス「エコリク」を展開する株式会社グレイス（本社：東京都千代田区、以下「グレイス」）の株式を取得し、同社を子会社化することを決定いたしました。

■ 背景と目的：環境・サステナビリティ人材の供給体制を強化

近年、企業の持続的な成長において、サステナビリティ経営やGX（グリーントランスフォーメーション）の推進は重要な経営テーマとなっています。これに伴い、環境分野に関する専門知見を有し、企業の取り組みを実行・推進できる人材へのニーズは年々高まっています。

マスメディアンは、広告・マーケティング・広報領域を中心に、高度な専門性を持つ人材のマッチングにおいて実績を積み重ねてきました。一方、株式会社グレイスは、30年にわたり環境分野に特化した人材紹介サービスを展開。求人サイト「エコリク（https://ecoriku.jp/）」を運営し、環境・サステナビリティ領域における専門人材のネットワークと求人データベースを構築してきました。

本件により、グレイスが有する環境人材に関する知見・ネットワークと、マスメディアンの人材紹介ノウハウ、さらに宣伝会議グループが展開する専門メディア「環境ビジネス」の情報発信力・業界知見を掛け合わせることで、環境・サステナビリティ領域における人材流動性の向上と、企業の取り組み支援を一層強化してまいります。

■ シナジーが生み出す新たな価値

本グループでは、以下の取り組みを通じて、環境人材市場における新たな価値創出を目指します。

- 「エコリク」×「環境ビジネス」による最適なマッチングの推進環境分野の最新動向や企業ニーズに基づいた情報発信と、人材データベースを連携させることで、より精度の高いキャリア支援・採用支援を実現します。サステナビリティ推進人材の育成とキャリア形成支援マスメディアンが強みとするコミュニケーション領域の知見と、グレイスが蓄積してきた環境分野の実務知見を融合し、企業のサステナビリティ活動を支える人材のキャリア形成を支援します。企業の環境・サステナビリティ取り組み支援の拡充メディア、人材、教育といったグループリソースを有機的に活用し、企業の環境リテラシー向上から専門人材の確保までを包括的に支援してまいります。■ 各社概要

【株式会社マスメディアン】 代表取締役 酒井 秀晃 所在地：東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル9階 事業内容：マーケティング・クリエイティブ・デジタル・広報領域に特化した人材紹介、人材派遣、採用コンサルティング URL：https://www.massmedian.co.jp/

【株式会社グレイス】 所在地：東京都千代田区麹町5丁目4番 セタニビル5階 事業内容：環境・サステナビリティ分野の人材紹介サービス「エコリク」の運営 URL：https://www.grace-e.co.jp/

【株式会社宣伝会議】 マーケティング・広報・環境分野における出版事業（「宣伝会議」「広報会議」「環境ビジネス」等）、教育・研修事業、イベント・コミュニティ運営事業

URL：https://www.sendenkaigi.co.jp/

「環境ビジネス」URL：https://www.kankyo-business.jp/

【株式会社KAIGI】宣伝会議およびマスメディアン等の事業会社を傘下に持つ持株会社として、グループ全体の経営管理および統括を行う