おふろcafe 白寿の湯の「韓国フェア」が大人気につき、寝かせ玄米(R)︎を組み合わせた新メニューを3種追加販売します

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉、温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯（埼玉県児玉郡神川町、以下 白寿の湯）は、開催中の「韓国フェア」が大変好評をいただいていることを受け、2026年1月13日より新たな韓国メニューを追加し、期間限定で販売します。

新商品として、白寿の湯で人気の寝かせ玄米(R)を使ったメニュー3種が登場。「韓国フェア」は3月1日（日）まで実施中です。ぜひ今だけの限定メニューをご賞味ください。

＜白寿の湯 韓国フェア 追加メニュー＞

・とろける卵と寝かせ玄米(R)の熱々ビビンパ 1,380円（税込）

韓国を代表する一品。白寿の湯の寝かせ玄米(R)と具だくさんの熱々ビビンパ、とろりと溶ける温玉をよく混ぜてお召し上がりください。お好みで自家製の糀甘辛ダレを入れて。

・寝かせ玄米(R)の牛プルコギキンパ 580円（税込）

甘辛い牛プルコギと彩り野菜のナムル、もちもち食感の寝かせ玄米(R)のキンパ。噛むほどに広がる旨みとコクを楽しめます。小腹満たしにも、食事にもおすすめです。

・寝かせ玄米(R)と海鮮スンドゥブチゲ 1,580円（税込）

もちもち食感の寝かせ玄米(R)に、海老とアサリの旨みが溶け込んだコク深いスンドゥブチゲ。体の芯から温まる、今の季節にぴったりの1品。

■温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯

地下750メートルの古生層から湧出する塩分濃度の高い天然温泉が自慢の日帰り温泉。毎月実施する「海の幸さばき会」や埼玉県初となる回転式流しそうめん機のある「流しそうめんテラス」など、食の体験にもこだわっています。温泉の後もゆったり過ごせるラウンジ滞在で、楽しく快適に日帰り湯治を。

埼玉県児玉郡神川町渡瀬337-1

https://ofurocafe-hakujyu.com/

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/