【みなみ阿波】 × 【徳島阿波おどり空港周辺レンタカー】みなみ阿波レンタカーキャンペーンを実施します！
徳島阿波おどり空港周辺のレンタカー店舗でレンタカーを借りて、徳島県南の阿南市・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町に向かう方へ！
2次元コードを読み取って簡単なアンケートに答えれば、目的地で今すぐ使えるクーポンがもらえる！
2次元コードは空港周辺レンタカー会社店舗に設置されています。
期間
令和7年12月25日（木）から令和8年2月28日（土）
協力レンタカー店舗一覧（順不同）
スカイレンタカー徳島空港店(https://www.skyrent.jp/tokushima/tokushima-airport/)
トヨタレンタリース東四国徳島阿波おどり空港店(http://www.r-higashishikoku.jp/shop/awaodorikuko.php)
ニッポンレンタカー徳島空港営業所(https://store.nipponrentacar.co.jp/b/nrs/info/110152/?BT3=selectReserveOfficeWithRecommendation&ret=3)
バジェット・レンタカー徳島空港店(https://www.budgetrentacar.co.jp/shop/tokushima/0095/)
タイムズカー徳島空港前店(https://rental.timescar.jp/tokushima/shop/3602/)
日産レンタカー徳島空港店(https://nissan-rentacar.com/shops/3M4F3)
オリックスレンタカー徳島空港店(https://car.orix.co.jp/shops/?shops_pk=650)
カースタレンタカー徳島空港店(https://rentacar.carlifestadium.com/shop/index/?office_id=2029)
協力施設一覧（順不同）
太龍寺ロープウェイ(https://www.shikoku-cable.co.jp/tairyuji/)
もみじ川温泉(https://momijigawa-spa.com/)
那賀町山のおもちゃ美術館(https://nakatown-toymuseum.com/)
かもだ岬温泉(http://wwwd.pikara.ne.jp/kamodamisaki/)
薬王寺温泉(https://yakuouji.net/yakuohji-spa)
モラスコむぎ(https://www.mollusco-mugi.jp/)
海陽町立博物館(https://www.town.kaiyo.lg.jp/bunkamura/shisetsu/hakubutsukan/)
ふれあいの宿遊遊NASA(https://uu-nasa.co.jp/)
ホテルリビエラししくい(https://hotel-riviera.co.jp/)
海中観光船ブルーマリン(https://marine.kaiyo-kankou.jp/)
主催
徳島県南部総合県民局地域創生防災部
協力
徳島県レンタカー協会、阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町