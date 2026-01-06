アジア発スニーカーブランド「OLD ORDER」原宿エリア2店舗目となる新店舗「OLD ORDER 原宿店」2026年1月10日（土）グランドオープン｜日本限定100足モデル＆オープニングイベント開催

株式会社マニアジャパン

アジア発スニーカーブランド「OLD ORDER（オールドオーダー）」を運営する株式会社マニアジャパン（本社：東京都渋谷区／代表取締役：津田 陽翔）は、2026年1月10日（土）、新店舗「OLD ORDER 原宿店」をオープンいたします。本店舗は、日本国内4店舗目となる出店であり、原宿エリアにおける2店舗目となります。

OLD ORDER 原宿店 外観イメージ

OLD ORDER 原宿店 店内イメージ

OLD ORDER 原宿店では、ブランドの世界観を体現するため、メタリック素材を基調とした近未来的な空間デザインを採用しました。

銀灰色の金属什器や壁面によって構成された空間は、宇宙船内部を想起させる無機質かつ洗練された雰囲気を演出。 さらに、半空間に配置された球体状のLEDインタラクティブ装置によって、光と素材の反射が交錯する立体的な空間を構築しています。

スニーカーのフォルムや質感が際立つ設計とすることで、OLD ORDERが提案するプロダクトの持つ未来性と存在感を、視覚的に表現した店舗となっています。

Turbo GT / Tokyo Limited Edition

店頭では、ブランドを代表する定番人気モデル「Turbo GT」 をはじめ、「Turbo Lite」 などの主要ラインアップを展開予定です。

また、新店舗オープンを記念し、日本限定モデル「Turbo GT / Tokyo Limited Edition」を100足限定で先行販売いたします。

販売日：2026年1月10日（土）

展開サイズ：36～45

価格：税込み26,400円

さらに、日本限定モデルの販売を記念して、「Turbo GT / Tokyo Limited Edition」 をご購入いただいたお客様へ、 オリジナルビーニー（非売品） をプレゼントいたします。

※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

OLD ORDER HARAJUKU OPENING PARTY

さらに、グランドオープン当日にはオープニングイベントを開催。

本イベントのキュレーターはプロデューサー／DJのYackleが担当。

Aile The Shota、オカモトレイジ（OKAMOTO’S）、ナナヲアカリ、水槽、佐藤ノア、AIRA（from AMEFURASSHI）、Yackle feat. Luvto らがDJとして出演予定です。

詳細は、OLD ORDER JAPAN公式Instagram（SNS）をご覧ください。



【店舗概要】

店舗名：OLD ORDER 原宿店

所在地：〒150-0001東京都渋谷区神宮前4丁目31 1・2F

オープン日：2026年1月10日（土）

営業時間：11:00～20:00