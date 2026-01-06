パーフェクト株式会社、CES 2026に次世代「AIビューティーエージェント」を出展 ー 解析からトライオンまで、美容体験をパーソナライズするAPIも同時公開

パーフェクト株式会社

パーフェクト株式会社は、 CES 2026（2026年1月6日～1月9日、米国ラスベガス）にて、次世代のAIビューティーエージェントおよび開発者向けAPI（肌解析や顔分析含むAIソリューション）を公開します。EC、モバイル、店頭などの各タッチポイントにおいて、商品発見や購買体験のパーソナライズを支援するソリューションを展示します。

会期期間：2026年1月6日（火）から1月9日（金）

会期場所：ラスベガス・コンベンションセンター（LVCC）Central Hall「Creator Space」

出展ブース番号：17225G

プレス向けの限定公開も実施します（1月6日（火）10:00-10:30［PT］）。

■ CES 2026 主な展示内容

1）AI エージェント（次世代AIビューティーアシスタント）

顔写真と会話を組み合わせ、ユーザー一人ひとりのパーソナルカラー、肌悩み、メイクの好みなどに合わせて、最適な製品や美容ルーティン、メイクを提案するAIエージェントです。

ユーザーは、AIチャットに以下のような質問をするだけで、自分に合った美容のヒントを得ることができます。

「私のパーソナルカラーと似合うリップカラーをおしえて」

「私に似合う髪型を教えて」

「似合う髭のスタイルは？」

2）AI＋API連携（開発者向け／スケーラブルな統合が可能）

エンタープライズ向けに、以下のAI機能をAPIとして提供しています。開発ニーズに合わせた柔軟な統合が可能です。

- AI肌解析API：肌状態の解析- AI顔分析API：顔の形や比率を解析- バーチャル試着API：ビューティー製品、時計、ジュエリー、アクセサリー、アパレル、シューズなどのバーチャル試着- 生成AIコンテンツAPI：生成AIによるコンテンツ制作の支援

モジュール構成と従量課金モデルにより、導入のしやすさと柔軟な拡張性を両立しています。

3）YouCam 画像編集ツール（生成AIでのクリエイティブ制作支援）

キャンペーン用ビジュアルや、UGC（ユーザー生成コンテンツ）風の画像、商品画像など、さまざまなクリエイティブ制作を支援する生成AIツールです。

■ 登壇情報（CES期間中）

CES開催期間中、パーフェクト株式会社が登壇し、美容業界およびリテールの未来にどのような変革をもたらすかについての洞察を共有します。

API-First Innovation - Scalable AI for the Modern Beauty Shopper

日時：1月6日（火）15:00-15:15

会場：Creator Space（Central Hall, LVCC）

概要：APIを活用したスケーラブルなAIソリューションが、現代のビューティーショッピング体験をどのように変革するかを紹介します。

The New Retail Experience in the AI-Powered Store

日時：1月8日（木）15:00-15:40

会場：Venetian（Level 4, Lando 4302）

概要：AIを活用した次世代型店舗における新しいリテール体験をテーマに講演します。

Startup World Cup Showcase

日時：1月7日（水）17:00-20:30

会場：Planet Hollywood Hotel（Celebrity Ballroom）

概要：スタートアップの革新事例を紹介するイベントに登壇予定です。

■ パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=CES

2015年に創業し、化粧品・ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌解析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。

日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています。ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサスティナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。