リーンモビリティ 、都市型小型EV 「Lean3」の 市販モデルを公開。市場導入に向けた最終仕様・量産設計が確定。

リーンモビリティ株式会社（本社:愛知県豊田市、代表取締役社長:谷中壯弘）は、販売ブランド「Lean（リーン）」の設立と、都市型小型EV「Lean3（リーンスリー）」の市販車仕様を確定し、2026年中に日本および台湾市場での販売を開始することを発表いたします。また、2026年1月6日（火）に豊田市博物館にて市販モデルの発表イベントを実施するとともに、1月9日（金）～11日（日）に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」のオートバックスブースにて、市販車を初展示いたします。

販売ブランド「Lean」について

Leanは、リーンモビリティが立ち上げた、次世代マイクロモビリティを社会に届けるための、公式販売ブランドです。「地球と、街と調和する豊かな移動体験によって、より楽しく活き活きと生活する。」のフィロソフィのもと、新しい移動の形をみなさまにお届けします。

Lean 3 市販車仕様の確定

性能と生産効率を最大限に考慮した車体および部品設計が完了し、洗練された外観・内装デザイン、最適化された部品レイアウトを確立いたしました。さらに、この量産設計を用いた市販モデルを製造し、公開いたします。

Lean3 市販車主要諸元 日本仕様

車両区分:第一種原動機付自転車（ミニカー）

全長×全幅×全高: 2,470mm×970mm×1,570mm

乗車定員: 1名

最高速度: 60km/h

航続距離: 約100km（WLTCモード値 Class1）

充電時間: 約5時間（AC200V普通充電）、約７時間（AC100V普通充電）

主要装備: エアコン、パワーウインドウ、デジタルメーター、プッシュ式シフト 等

安全装備: ELR付3点式シートベルト、車両接近通報装置、アクティブ・リーン・システム、前後ディスクブレーキ 等

国内販売価格の決定

Lean3メーカー希望日本国内販売価格 : 169万8000円～（税込）※補助金は含まず

株式会社オートバックスセブンとの販売・サービス提携向けた基本合意書の締結

株式会社オートバックスセブン（本社:東京都江東区、代表取締役社長:堀井勇吾、東証プライム上場）と今後の販売・アフターサービスに関する業務提携に向けた基本合意書を締結いたしました。

両者間で今後協議する提携の概要- サービス体制: オートバックスグループを活用した整備対応- 販売方式: オンライン予約・店舗での実車確認・納車をサポート

オートバックスセブンは、カー用品販売に加え、整備・メンテナンス、ディーラー事業も行っており、次世代モビリティ分野における知見と販売ネットワークを有しています。Lean3の販売、整備を通じて「人とモビリティの未来を、もっと楽しく、もっと自由に。」という同社の理念実現に向けた新たな取り組みとなります。

なお、今後並行してLean Mobility自らによる直販等の体制を検討してまいります。

東京オートサロン2026での展示

2026年1月9日（金）～11日（日）に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」のオートバックスブースに出展し、市販車仕様のLean3を展示いたします。

「Lean3」について

出展概要- 会場: 幕張メッセ 国際展示場- 出展場所: オートバックスブース内

Lean3は、前2輪操舵・後1輪駆動の3輪構造を採用し、全長2,470mm×全幅970mmの最小クラスのEVです。独自の「アクティブ・リーン・システム」により、車体を最適な角度に制御してコーナリングや荒れた路面でも安定した走行を実現します。航続距離は100km、エアコンを標準装備し、従来の小型EVの課題を大きく改善しました。

今後の展開予定

将来的には、車両から収集した走行データを統合管理プラットフォーム「LeanX」に集約し、料金最適化・車体機能の維持向上・OTAアップデートを推進します。単なる車両販売にとどまらず、利用価値を起点とした「Car Lifetime Value」モデルへと進化し、都市交通のMaaS化、自動運転モジュールの導入、ロボタクシー運用までを視野に入れています

谷中壯弘CEOコメント

「日本市場での本格展開という大きな一歩を踏み出すことができ、大変嬉しく思います。トヨタ時代から約20年間追い求めてきた『都市型小型モビリティ』を、ようやく日本の皆様にお届けできる直前まできました。

Lean3は単に小さいだけの車ではありません。独自のアクティブ・リーン・テクノロジーにより、小型でありながら快適で安定した、そして爽快な走りを実現しています。都市部での日常的な移動（通勤、買い物など）において、これまでにない新しい選択肢を提供できると確信しています。

オートバックスセブン様との提携により、お客様に安心してお使いいただける体制が整います。日本最大のカー用品チェーンが持つ店舗ネットワークとサービスノウハウは、新しいカテゴリーの製品であるLean3の普及において、極めて重要なパートナーシップとなります。

また、地元豊田市との連携は、私たちのビジョンを社会実装する上で非常に重要な取り組みです。『Drive Lean, Live Life』の理念のもと、効率的で無駄のないモビリティが人々のより豊かな生活につながることを、日本から世界に向けて示していきたいと考えています。」

Lean Mobility について

Lean Mobilityは2022年、元トヨタエンジニアである谷中壯弘により設立されたモビリティ・スタートアップです。「平均乗車人数1.3人／4～8人乗り車両」という「過大装備」の現状を背景に、「効率的かつ無駄のない（Lean）モビリティが豊かな生活につながる」という理念 "Drive Lean, Live Life" のもと、都市交通の効率化と脱炭素化に挑戦しています。

2025年6月に日本（愛知県豊田市）に本社機能を設立。日本本社はグローバル戦略を統括する司令塔として、金融機関や戦略的パートナーとの連携を通じて資金調達と国際展開を加速させています。台湾子会社はサプライチェーンを活用した生産体制を担い、豊田市のR&Dセンターは商品・技術開発に特化するなど、三拠点体制を構築しています。

累計資金調達額は約50億円に達し、国内ヴィークル製造スタートアップとして最大規模の資金調達を実現しています。

ファイナンス・事業提携担当 佐竹 hirosatake@leanmobility.net

営業担当 高谷 hiroshi_takaya@leanmobility.net

Lean Mobility 株式会社

愛知県豊田市西広瀬町川原田５１９番地２

https://leanmobility.net/(https://leanmobility.net/)

