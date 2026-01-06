MSI、NVIDIA(R) とタッグを組み 「MPG 272QRF X36 G-SYNC(R) Pulsar Gaming Monitor」を発表

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この27インチRAPID IPSディスプレイは、WQHD（2560×1440）解像度と360Hzのリフレッシュレートに対応しています。プロeスポーツ向けに設計されており、競技ゲーマーが求める圧倒的にスムーズなゲームプレイと、鮮明な映像を提供します。

G-SYNC Pulsar

MPG 272QRF X36は、GeForceゲーマーのための究極のディスプレイ技術「NVIDIA G-SYNC(R) 」を搭載しています。その中核となるのが「G-SYNC Pulsar」です。この技術は、可変周波数のバックライトストロービングを採用し、G-SYNCの可変リフレッシュレートによるスムーズでティアリングの少ない映像体験に加え、4倍のモーション鮮明度を実現します。これにより、競技性の高いゲームにおける新たな基準を打ち立て、動きの速いシーンでも正確なエイムとクリアな映像を保証します。

G-SYNC Ambient Adaptive Technology

MPG 272QRF X36は「G-SYNC Ambient Adaptive Technology」を搭載しています。内蔵の光センサーを使用し、時間帯や環境に応じて色温度と輝度を自動調整し、常に最適な視聴条件を提供します。暗い部屋でも、日差しの差し込む環境でも、ディスプレイはリアルタイムで適応し、目の疲れを軽減しながら鮮明な映像を維持します。すべてのG-SYNCモニターと同様に、正確な色再現、低遅延HDR、そして最高のパフォーマンスと品質を保証する厳格なテストをクリアしています。

最適化された操作性と多彩な対応力

MPG 272QRF X36は、NVIDIAから直接提供されるユーザーアップデート可能なファームウェアに対応し、常に最高のパフォーマンスを維持できます。さらに、パーソナライズされた映像体験を実現する高度なカラー調整機能や、競技シーンに合わせた多彩なアスペクト比をサポートします。特に「25モード」シミュレーションでは、2368×1332、1920×1080、1280×960の解像度でピクセルパーフェクトなスケーリングを実現し、どのフォーマットでも鮮明な映像を保証します。

革新的なG-SYNC Pulsarテクノロジーにより、MPG 272QRF X36はeスポーツにおける映像の鮮明さを再定義します。インテリジェントな適応機能と柔軟なカラー調整を統合することで、MSIとNVIDIAは、競技のスピードに対応するだけでなく、ゲーム体験全体を向上させるディスプレイを提供します。

