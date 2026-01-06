夢に向かって頑張るあなたを応援します！「受験生応援企画」の実施について

名古屋鉄道株式会社

豊橋鉄道株式会社（取締役社長：岩ヶ谷光晴／所在地：豊橋市駅前大通一丁目46-1）は、受験生をはじめ夢に向かって頑張る全ての皆さまにエールを送る「受験生応援企画」を1月9日より実施いたします。

本企画は、「夢叶う」という花言葉を持つ「ブルーローズ（青いバラ）」をテーマに、初めて豊橋市内3大学（愛知大学・豊橋技術科学大学・豊橋創造大学）と同時連携し、学生の皆さまからの応援メッセージを掲出した「夢応援・幸運のBLUE ROSE(ブルーローズ)号」を運行します。また、「夢応援・合格きっぷ」や「渥美線アクリルキーホルダー 受験生応援ver.」を発売し、購入者には東田本線(市内線)で車輪の空転防止に実際に使用している「合格祈願 ～すべり止めの砂～ 」をプレゼントします。その他、桜型のメッセージカードに夢や願いを記入できる「メッセージツリースペース」を新豊橋駅に設置するなど、さまざまな応援企画をご用意しました。

人生の節目となるこの季節、夢に向かってひたむきに努力する皆さまが、春には満開の笑顔を咲かせられるよう、当社より精一杯のエールをお送りします。詳細は下記のとおりです。

１．渥美線「夢応援・幸運のBLUE ROSE(ブルーローズ)号」の運行

内容：渥美線「1804号(ひまわり）」を、期間限定で「夢応援・幸運のBLUE ROSE号」として運行します。車内ポスター（中吊り・ドア横）には豊橋市内3大学（愛知大学、豊橋技術科学大学、豊橋創造大学）の学生の皆さまからの手書き応援メッセージを掲出します。また車両正面には“応援”の文字を掲げた特別な種別板やヘッドマークを掲出し、側面は青いバラをあしらったデザインのシートを掲出します。

運行期間：1月9日（金）～2月28日（土）

車両正面イメージ車内掲示イメージ

２．受験生応援商品の発売

（1）「夢応援・合格きっぷ」の発売

内容：5(ごう)・か・9(く)で合格の語呂合わせで、渥美線の駅ナンバー「５.南栄駅」および「９.向ヶ丘駅」を組み合わせた合格きっぷです。「夢応援・幸運のBLUE ROSE号」のヘッドマークをイメージしたデザインの丸形乗車券となっています。

金額：590円（税込）

発売期間：1月9日（金）～3月31日（火）

適用期間：1月9日（金）～3月31日（火）

適用区間：南栄駅～老津駅、豊島駅～向ヶ丘駅の2区間を各1回ずつ乗車可能

発売箇所：渥美線有人駅(新豊橋、南栄、高師、大清水、三河田原)、市内線営業所

乗車券イメージ乗車券イメージ

（2）「渥美線アクリルキーホルダー 受験生応援ver.」の発売 ※カプセルトイ商品(ガチャガチャ)内容：「夢応援・幸運のBLUE ROSE号」に加えて渥美線「1805号（菖蒲）」を勝負、「1809号（桜）」を 桜咲くに見立て、ヘッドマークを受験生応援デザインにアレンジしたアクリルキーホルダーです。

発売開始日：1月9日（金）※なくなり次第終了

金額：500円(税込)

発売箇所：新豊橋駅、三河田原駅、各種イベント会場 等

（3）市内線「合格祈願 ～すべり止めの砂～ 」プレゼント企画

内容：市内線で、車輪の空転を防ぐため実際に線路へまいている「すべり止めの砂」を対象商品ご購入者にプレゼントします。 ※限定590個、無くなり次第終了

対象商品：１.夢応援・合格きっぷ２.渥美線アクリルキーホルダー受験生応援ver. ※カプセルトイ商品に同封

実施期間：1月9日（金）～2月28日（土）

イメージ

※ご祈祷について

「夢応援・合格きっぷ」・「渥美線アクリルキーホルダー 受験生応援ver.」・「滑らない砂」は、1月7日（水/大安）に合格祈願をご祈祷します。

３．桜を咲かせよう「メッセージツリースペース」の設置

内容：桜型のメッセージカードに夢や願いを自由に記入できるスペースを設置します。皆さまのメッセージで桜が満開になっていく様子をお楽しみいただけます。

設置期間：1月9日（金）～3月上旬頃（予定）

設置場所：新豊橋駅改札出口

設置スペース(予定)メッセージツリー(イメージ)

４．お問い合わせ

豊橋鉄道株式会社 総務部 0532-53-2131（平日9:00～17:00）