[南海電気鉄道株式会社×帝塚山学院大学]泉北ニュータウン地域の活性化へ向けて連携協定を締結

　帝塚山学院大学（大阪府堺市／学長：西川 隆蔵）と南海電気鉄道株式会社（大阪市浪速区／代表取締役社長：岡嶋 信行）は、泉北ニュータウンおよび周辺地域の活性化を目的に、2025年12月19日に連携協定を締結しました。両者は今後連携して、当該エリアをフィールドとした地域活性化事業や、帝塚山学院大学の学外拠点「泉ケ丘駅コモンズ」における共創事業を展開していきます。


　本協定の締結については、2026年1月13日（火）開催の「泉ケ丘駅コモンズ」オープニングセレモニーにて報告いたします。ぜひご取材ください。



「泉ケ丘駅コモンズ」オープニングセレモニー概要


日時：2026年1月13日（火）11:00～12:00　※関係者限定


場所：帝塚山学院大学 ウェルビーイング共創ハブ 泉ケ丘駅コモンズ


　　　堺市南区茶山台一丁2番3号 泉ヶ丘ひろば専門店街2階


　　　（南海泉北線「泉ケ丘駅」改札を出て右へ徒歩約3分）


「泉ケ丘駅コモンズ」施設写真


※泉ケ丘駅コモンズは、大阪を拠点に「ものづくり」を通して「暮らしを豊かにする」ことを目指すクリエイティブユニットgraf（グラフ）の家具を取り入れています。施設詳細は別紙をご参照ください。



出席予定者


堺市南区長　中山 真裕美 様


南海電気鉄道株式会社 常務執行役員・まちづくり推進室長　二栢 義典


学校法人帝塚山学院　理事長　野村 正朗


帝塚山学院大学　学長　西川 隆蔵


帝塚山学院大学　副学長・社会連携機構長・ウェルビーイング共創ハブ代表　西川 禎一　ほか


式次第（予定）


10:45　受付開始（受付場所：泉ケ丘駅コモンズ受付）


11:00　オープニング


11:05　挨拶：学校法人帝塚山学院 理事長 野村 正朗


11:20　記念撮影・テープカット（上記５名）


11:30　連携協定締結のご報告・両者コメント・記念撮影


11:40　施設説明・内覧


12:00　終了（流れ解散）


オープン記念特別講座



「泉ケ丘駅コモンズ」のオープンを記念して、時代の鍵となる３つの分野の専門家を迎え、


“泉ケ丘駅からはじまる地域のウェルビーイング共創“をテーマに、共に考える機会を設けます。



・Vol.1 2026年1月13日（火）15:00～16:30


「社会疫学から考えるウェルビーイング共創」


帝塚山学院大学 副学長 西川　禎一



・Vol.2 2026年2月10日（火）18:00～19:30


「デザインから考えるウェルビーイング共創」


graf代表　服部　滋樹　氏



Vol.3 2026年3月10日（火）15:00～16:30


「アートから考えるウェルビーイング共創」


帝塚山学院大学　副学長　永草　次郎





