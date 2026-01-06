[南海電気鉄道株式会社×帝塚山学院大学]泉北ニュータウン地域の活性化へ向けて連携協定を締結
帝塚山学院大学（大阪府堺市／学長：西川 隆蔵）と南海電気鉄道株式会社（大阪市浪速区／代表取締役社長：岡嶋 信行）は、泉北ニュータウンおよび周辺地域の活性化を目的に、2025年12月19日に連携協定を締結しました。両者は今後連携して、当該エリアをフィールドとした地域活性化事業や、帝塚山学院大学の学外拠点「泉ケ丘駅コモンズ」における共創事業を展開していきます。
本協定の締結については、2026年1月13日（火）開催の「泉ケ丘駅コモンズ」オープニングセレモニーにて報告いたします。ぜひご取材ください。
「泉ケ丘駅コモンズ」オープニングセレモニー概要
日時：2026年1月13日（火）11:00～12:00 ※関係者限定
場所：帝塚山学院大学 ウェルビーイング共創ハブ 泉ケ丘駅コモンズ
堺市南区茶山台一丁2番3号 泉ヶ丘ひろば専門店街2階
（南海泉北線「泉ケ丘駅」改札を出て右へ徒歩約3分）
「泉ケ丘駅コモンズ」施設写真
※泉ケ丘駅コモンズは、大阪を拠点に「ものづくり」を通して「暮らしを豊かにする」ことを目指すクリエイティブユニットgraf（グラフ）の家具を取り入れています。施設詳細は別紙をご参照ください。
エントランス
まちに開く空間
共創する空間
学びの空間
出席予定者
堺市南区長 中山 真裕美 様
南海電気鉄道株式会社 常務執行役員・まちづくり推進室長 二栢 義典
学校法人帝塚山学院 理事長 野村 正朗
帝塚山学院大学 学長 西川 隆蔵
帝塚山学院大学 副学長・社会連携機構長・ウェルビーイング共創ハブ代表 西川 禎一 ほか
式次第（予定）
10:45 受付開始（受付場所：泉ケ丘駅コモンズ受付）
11:00 オープニング
11:05 挨拶：学校法人帝塚山学院 理事長 野村 正朗
11:20 記念撮影・テープカット（上記５名）
11:30 連携協定締結のご報告・両者コメント・記念撮影
11:40 施設説明・内覧
12:00 終了（流れ解散）
オープン記念特別講座
「泉ケ丘駅コモンズ」のオープンを記念して、時代の鍵となる３つの分野の専門家を迎え、
“泉ケ丘駅からはじまる地域のウェルビーイング共創“をテーマに、共に考える機会を設けます。
・Vol.1 2026年1月13日（火）15:00～16:30
「社会疫学から考えるウェルビーイング共創」
帝塚山学院大学 副学長 西川 禎一
・Vol.2 2026年2月10日（火）18:00～19:30
「デザインから考えるウェルビーイング共創」
graf代表 服部 滋樹 氏
Vol.3 2026年3月10日（火）15:00～16:30
「アートから考えるウェルビーイング共創」
帝塚山学院大学 副学長 永草 次郎
参考
2025年12月8日 報道発表資料
「泉ケ丘駅コモンズ」大学と地域をつなぐ学びと共創のスペースとして1 月 13 日オープン！（帝塚山学院大学×ATOMica）【プレスリリース】｜お知らせ｜帝塚山学院大学(https://www.tezuka-gu.ac.jp/news/19465/)