未経験から挑戦できる「自走ドライバー」採用LPを公開

株式会社ゼロ

車両輸送のリーディングカンパニーである株式会社ゼロ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：高橋俊博、東証スタンダード：9028）は、このたび、自走ドライバー採用に特化したランディングページ（以下、採用LP）を新たに公開しました。

当社は2025年7月より、自走ドライバー（※1）および構内作業員（※2）の採用機能を、グループ会社で人材サービス事業を展開する株式会社ジャパン・リリーフ（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本健生）に一本化し、グループ全体のドライバー採用・育成・定着の強化を進めています。

今回公開した採用LPは、こうした戦略的な取り組みを推進する施策の一つとして制作したものです。「運転が好き」「車に関わる仕事がしたい」といった想いを持つ方に向けて、自走ドライバーという仕事の実態や魅力、具体的な働き方をわかりやすく伝えることを目的としています。

▶︎自走ドライバー採用LPはこちら(https://japan-relief.zero-group-recruit.com)



LP公開の背景

物流・陸送業界において人材不足が深刻化する中、ドライバー職に対して「ハード」「未経験では難しい」といったイメージを持たれるケースも少なくありません。

一方で、ゼロが展開する自走ドライバーの仕事は、車両を“自ら運転して移動させる”という比較的シンプルな業務であり、普通免許からスタートでき、未経験者が多数活躍している職種なのですが、職種名だけでは仕事内容が伝わりにくく、未経験の方が「自分にもできるのか」「どんな1日になるのか」「研修やサポートはあるのか」といった不安を抱えやすいことが課題でした。

そこで今回の採用LPでは、仕事の内容・1日の流れ・研修・サポート体制・キャリアの広がりを可視化し、職種理解を深めることで、求職者の不安を解消し、応募検討のハードルを下げるとともに、入社後のミスマッチ低減にもつなげることを狙いとしています。

LPの主な特徴

本LPでは、以下のような情報を体系的に掲載しています。

・自走ドライバーの仕事内容

車両の引き取り・納車業務を中心とした業務内容を具体的に紹介

・未経験者でも安心の研修・フォロー体制

入社後研修、現場フォロー、相談体制などを明示

・1日の仕事の流れ

出社から業務終了までを時系列で紹介し、働くイメージを具体化

・働き方・キャリアパス

正社員登用、ステップアップ、長期的なキャリア形成についても言及

・現場で働くスタッフの声

実際に未経験からスタートしたドライバーのコメントを掲載

これにより、求人情報だけでは伝えきれない仕事のリアルを補完しています。

採用広報としての取り組み

本採用LPは、ゼログループが進める「採用広報強化」の一環として制作しました。

単なる条件訴求ではなく、働く人の視点に立った情報設計を行うことで、入社後のミスマッチ防止と、長期的な定着につなげることを目指しています。

今後も当社は、現場の声や実態を積極的に発信し、職種理解を深める採用コミュニケーションを推進してまいります。

採用LP概要

・公開：2025年12月

・内容：自走員採用に関する専用ランディングページ

・URL：https://japan-relief.zero-group-recruit.com

※1 自走ドライバー：

お客様の自動車を直接運転して引取・移動・納車する専門ドライバー。

※2 構内作業員：

各地にあるゼロの物流拠点にて、その構内において商品車の移動や整理などを行い、キャリアカーへの車両の積み下ろし等の荷扱作業や、自走員の輸送準備作業をサポートする「スタンバイ作業」などを行うことを中心業務としている専門ドライバー。

■株式会社ゼロについて

当社は、「安全・確実・迅速」をモットーに、新車・中古車をはじめとする各種車両輸送、港湾運送、車両整備、輸出入関連業務などを全国規模で展開する総合ロジスティクス企業です。長年の経験とノウハウを活かし、お客様のサプライチェーンにおける課題解決に貢献しています。

企業サイト：https://www.zero-group.co.jp

ゼロ公式note：https://note.com/zero_group

■メディア・取材のご案内

株式会社ゼロでは、今回の取り組みについて、各種メディアの皆様からの取材依頼を随時受け付けております。現場におけるドライバーの活躍、デジタルツールの導入、全国ネットワークの活用や研修による現場支援の取り組みなど、当社独自の物流体制の詳細についてぜひご確認ください。

【お問い合わせ先】

株式会社ゼロ 広報担当：佐々木・木村

TEL：044-520-0106

Email：pr-zero@zero-group.co.jp

Web：https://www.zero-group.co.jp