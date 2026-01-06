オートバックス、都市型小型EV「Lean3」取り扱い決定

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井 勇吾）は、リーンモビリティ株式会社（代表取締役社長：谷中 壯弘）が開発した都市型小型EV「Lean3」について、2026年8月より日本国内での販売・整備・メンテナンスを開始することに向け、基本合意を締結いたしました。



市販モデルは、2026年1月9日（金）から11日（日）開催の「東京オートサロン2026」オートバックスブースにて初公開いたします。

ここがポイント！

■都市型小型EV「Lean3」取り扱い決定、マイクロモビリティのラインアップを拡充

■東京オートサロン2026で市販モデルを初公開

オートバックスグループは、マイクロモビリティの普及を通じて移動手段の選択肢を広げ、「移動する（でかける）」ことに対する不安や不満を解消し、モビリティライフを支え続ける存在を目指しています。

2024年2月からは電動キックボードなどの取り扱いを開始し、試乗・購入・整備・メンテナンスまでをワンストップで提供してきました。今回の「Lean3」導入により、ラインアップをさらに拡充し、より多くのお客様のニーズにお応えするとともに、アフターサービス体制を強化し、安心してご利用いただける環境を整え、市場の拡大にも貢献してまいります。

2026年1月9日（金）から11日（日）まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」のオートバックスブースにて、「Lean3」市販モデルを初公開いたします。実際の車両を間近でご覧いただける貴重な機会となりますので、ぜひご来場ください。

【取り扱い商品概要】

都市型小型EV「Lean3」について（Lean Mobility(https://leanmobility.net/jp/)）

「Lean3」は、都市部での移動をよりスマートかつ快適にするために開発された三輪電動モビリティです。従来の自動車や二輪車に代わる「都市型移動の新しい選択肢」として注目されています。



＜特徴＞

- コンパクトな車体で都市部の狭い道路や駐車スペースにも対応- 小型軽量のため、環境負荷の低減- 三輪構造による高い安定性と安全性- スタイリッシュなデザインと操作性の良さ- 冷暖房付き- 普通自動車免許必要- 車検不要

【出展情報】

展示会名称：TOKYO AUTO SALON 2026(https://www.tokyoautosalon.jp/2026/)

会期：2026年1月9日(金)、10日(土)、11日(日)

会場：幕張メッセ（日本コンベンションセンター）

展示場所：オートバックスブース内

※「Lean3」はオートサロン出展後、スーパーオートバックスMITAKAにて一部日程で展示予定です。詳細はオートバックスグループ電動モビリティサイト内のニュースページにてご確認ください。

オートバックスグループ電動モビリティサイト：https://www.autobacs.com/product/micromobility/

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社オートバックスセブン 広報・IR部 富井、浅川、淡路

〒135-8717 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

TEL. 03-6219-8787 FAX. 03-6219-8762 MAIL. pr@autobacs.com