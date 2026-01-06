4¾¡¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ö¥ê¥¢¥ë¡ße¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ÎÎ¾ÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·ÑÂ³
Äó¶¡¡§ÀÐÌî ¹°µ®
¢£ º£µ¨¡Ê2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¡Ë¤ÎÀïÀÓ
¢£ RACING KART¡Ê¥ê¥¢¥ë¥ìー¥¹¡Ë
¡¦SLÁ´¹ñÂç²ñ¡¡£¶°ÌÆþ¾Þ¡Ê£¶£¸ÂæÃæ¡Ë
¡¦SL¿À¸Í¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
¡¦Á´ÆüËÜ¥«ー¥ÈÁª¼ê¸¢FP-3¥¯¥é¥¹ ¥·¥êー¥º£´°Ì
¢£ eSports¡Êe¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë
¡¦SeCR 2025 Îë¼¯1000km¡¡2°ÌÆþ¾Þ
¡¦SeCR 2025 Rd.3 ¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¯¥é¥¹¡¡Í¥¾¡
¢£TGR e-Motorsports¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÐÌî¹°µ®Áª¼ê¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¤½¤Î³èÆ°ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡ÖTOYOTA GAZOO Racing¡Ê°Ê²¼¡¢TGR¡Ë¡×¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¥È¶¥µ»¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¡¢¶¥µ»´Ä¶¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢SL¿À¸Í¥·¥êー¥º¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó³ÍÆÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢TGR¤Î»Ù±ç¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÐÌîÁª¼ê¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¤«¤éÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÀÐÌîÁª¼ê¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¹¹¿·¤ÎÇØ·Ê
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¡¢ÀÐÌîÁª¼ê¤Ï¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¥È¤Èe¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¶¥µ»ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤È³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SL¿À¸Í¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï4¾¡¤òµó¤²¤Æ¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¡¢Á´ÆüËÜ¥«ー¥ÈÁª¼ê¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾å°ÌÆþ¾ÞÁè¤¤¤òÅ¸³«¡£¥ê¥¢¥ë¥ìー¥¹¤Î¸·¤·¤¤¶¥µ»´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢e¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹Ãú¾ì¤È¤Ê¤ëÎë¼¯1000km¤Ç¤Î2°ÌÆþ¾Þ¤ä¡¢¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÈÂÐ±þÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤È¡¢Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤ºÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÀÐÌîÁª¼ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ÀÐÌîÁª¼ê¤Ïº£¸å¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¥ìー¥¹¤Èe¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎ¾ÉñÂæ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°éÀ®¤ä¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SL¿À¸Í¥·¥êー¥º¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ëÀÐÌîÁª¼ê¡¡Äó¶¡¡§ÀÐÌî ¹°µ®
Í¥¾¡¤·É½¾´Âæ¤ËÎ©¤ÄÀÐÌîÁª¼ê¡¡Äó¶¡¡§ÀÐÌî ¹°µ®
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¼¯ÃÏ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¼¯ÃÏ½ê¤Ï¡¢1986Ç¯¤ËÀÖ¼¯·úÀß¤«¤éÊ¬¼Ò¤·¡¢1990Ç¯¤ÎÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢É±Ï©»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇÅËá¥¨¥ê¥¢¤ÇÁí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬¾ùÃÏ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÖÇä¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¡×¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÉÔÆ°»ºÇäÇãÃç²ð¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÃç²ð¡¦´ÉÍý¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½»Âð²ñ¼Ò¾Ò²ð¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¼¯ÃÏ½ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔÄÔ°æ1ÃúÌÜ1ÈÖ23¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÖ¼¯ ÊÝÀ¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÂðÃÏÊ¬¾ù»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÇã¼è»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇãÃç²ð¡¦
ÄÂÂßÃç²ð¡¦´ÉÍý¡¢ÉÔÆ°»º¤Î³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
ÀßÎ©¡§1986Ç¯9·î3Æü
HP£±.-¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.akashika-jisho.co.jp/
HP£².-¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.akashika-jisho.co.jp/