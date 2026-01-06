Colorful Palette ENCORE、エピック ゲームズ ジャパン主催のUE5の勉強会「Cinematic Deep Dive’25」に登壇

株式会社Colorful Palette ENCORE

CyberAgentグループの傘下にある株式会社Colorful Palette ENCORE（代表取締役：石川 宣永 以下、当社）はこの度、代表取締役 石川宣永と取締役CTO 江口大喜が、12月10日に開催されたエピック ゲームズ ジャパン主催のUnreal Engine勉強会「Cinematic Deep Dive’25」に登壇し、『プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier -（以下、セカライ5th）』におけるUnreal Engine活用例を紹介しました。

当社は、CyberAgentグループの株式会社Colorful Paletteの子会社として、「情熱と技術で『人生最高の一日』をつくる」をビジョンに掲げ、トップクオリティのXRライブをつくるため設立されました。ライブ特化型の描画を実現する「Deep-Enhanced-Creative-Output-Engine（通称：DECO-Engine）」など独自技術のほか、妥協せず体験を追求する企画力とクオリティコントロールで、「人生最高の一日」をワンストップで作り出します。

当セミナーでは、セカライ5thから採用したUnreal Engineの活用について、以下の内容が発表されました。

当日の発表内容サマリ / 今後の展望

Unreal Engineの明暗のコントラスト表現がライブ演出に適しており、PBR（物理ベースレンダリング）によるバーチャル背景の表現力向上が、リアルライブにおける高い親和性をもたらすと見据え、多くの追加のエンジン開発を行った上で今回のセカライ5thから採用いたしました。その結果、同一のモデルを用いつつもキャラクターのルックが4thと比較して飛躍的に向上しました。

また、前述のエンジン改造の詳細やフォトリアルな背景とセルルックのキャラクターの自然な馴染みを実現したBBR（ブレンドベースレンダリング）の発明内容や、開発中発生した問題とその解決法を交えながら、詳しく解説いたしました。

当社は、新たなライブ体験の提供を通じて「人生最高の一日」を届けることを使命としています。今回のケースのような技術的進化は、その使命を果たすうえで非常に重要であり、エンターテイメントの未来を切り拓いていくものと考えております。

当社は、3DCGライブやXR領域の更なる発展を目指し、積極的な技術発信を行っていきたいと考えています。これらの分野における技術革新や新しい可能性を広く共有することは、業界全体の成長に寄与すると信じています。そのため、当社はご取材や登壇のオファーを歓迎しております。私たちは、専門的な知識や経験を多くの方々と共有し、共にエンターテイメントの未来を創造していくことを楽しみにしています。お気軽にお問い合わせください。

