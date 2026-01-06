株式会社Revision、株式会社ファミライズ、TSUNAGU株式会社共同で、地方活性化ファンド「FUN LOCAL Partners株式会社（ファンローカルパートナーズ）」を設立

FUN LOCAL Partners株式会社

株式会社Revision、株式会社ファミライズ、TSUNAGU株式会社は、地方企業の再生および成長支援を目的とした地方活性化ファンド 「FUN LOCAL Partners株式会社（ファンローカルパートナーズ）」を設立しました。

本ファンドは、後継者不在やデジタル化の遅れなどにより、本来の価値を十分に発揮できていない地方企業に対し、資本参加と伴走型の経営支援を行うことで、企業の再生・引き上げを図り、地域経済の持続的な活性化に貢献することを目的としています。

▪️投資体制

▪️ファンド設立の目的

対応領域[表: https://prtimes.jp/data/corp/175452/table/1_1_d4377f16d9347a2cdba1e93a9fcb7dc4.jpg?v=202601060621 ]

本ファンドは、地方企業が本来持つ価値を次世代へ継承し、持続的な成長を実現するために、「資本」と「人」を両輪で組み合わせた伴走型の再生モデルを展開します。

30代の経営者3名がそれぞれの専門性を持ち寄り、単発の施策ではなく、承継から再成長までを一気通貫で支援することを目的としています。

▪️ファンド名の由来・思想

FUN LOCAL Partners

-ファンローカルパートナーズ-

・Fun Local：地元をもっと楽しくする

・Fan Local：地元のファンを増やす

・Function Local：地方を機能させる

タグライン

「地元を、もっと楽しく。」

Make Local Fun Again

地元は、誰かの原点であり、未来でもある。

だから私たちは、地元の熱量で地方を変えていく。

それが、FUN LOCAL Partnersの考える。

「地方再構築」のかたちです。

私たちは、地方に人・経済・想いが循環する仕組みづくりを目指します。

▪️会社紹介

株式会社Revision

企業の課題解決を起点としたWebマーケティングおよびデジタル戦略支援を行うマーケティング会社です。Webサイト制作、広告運用、SEO・MEO対策、SNS運用、LINE活用支援、PR支援などを通じて、集客から売上創出までを一貫してサポートしています。

単なる制作・運用代行にとどまらず、事業構造や市場環境を踏まえた戦略設計を強みとし、これまで中小企業から大手企業まで1,000件以上の支援実績を有しています。地域企業の魅力や強みを的確に言語化・可視化し、クリエイティブの力で「選ばれる理由」を構築することで、持続的な事業成長を支援しています。

代表取締役 山川 晃太郎 Kotaro Yamakawa

ベストベンチャー100に選出されたWebマーケティングベンチャーにおいて支社長として従事し、事業拡大を牽引。その後、マーケティング会社のNo.2として経営に参画し、組織運営や事業成長に深く関わる。2019年、地元・栃木にて株式会社Revisionを創業。創業7期目にして累計1,000件以上の実績を有し、上場企業を中心としたプロジェクトを多数手がける。

株式会社ファミライズ

中小企業および地域事業者を対象に、実行重視型のデジタル支援を通じて事業成長を支援するデジタルパートナーです。LINE・ECサイト支援を中心に、ECサイト構築、デジタル広告運用、広報業務の一括支援に加え、PMO支援や業務設計までを一気通貫で提供しています。制作・運用支援に加え、現場に入り込みながら、集客・業務効率化・顧客体験向上を実現することを強みとしています。栃木県を中心に地方生産者や施設運営者を支援し、毎月80社以上の事業者に対して継続的な伴走支援を実施。地域に根差した事業の価値を、デジタルの力で最大化する支援をしています。

代表取締役 黒岩 忠嗣 Tadatsugu Kuroiwa

2012年東京大学卒業、同年サイバーエージェント入社。子会社である株式会社アプリボットへ出向し、スマートフォンゲームやメディア開発、新規事業を立ち上げ、2015年より常務取締役として経営。2022年1月より株式会社福田屋百貨店執行役員（現任）。2023年に株式会社ファミライズを創業。

TSUNAGU株式会社

中小企業に特化したM&AアドバイザリーおよびPMI（経営統合）支援を行う企業です。

後継者不在や事業承継に課題を抱える企業に対し、M&Aの実行支援にとどまらず、成約後の経営統合や組織づくりまで一貫して伴走することを強みとしています。

金融機関出身者による財務・事業理解に基づいた支援体制のもと、これまで150件以上の中小企業M&Aを支援。中小企業庁のM&A支援登録機関として、地域に根差した企業の価値を次世代へつなぎ、雇用の維持・地域経済の持続的発展に貢献しています。

代表取締役 斎藤 航 Watatu Saito

2009年早稲田大学卒業、同年(株)足利銀行入行。複数の営業店にて法人営業を経験後、本部の法人専任担当部署へ配属となり、シンジケートローンの組成やM&Aによる事業承継等の幅広いソリューション営業を行う。2020年にTSUNAGU株式会社を設立し、代表取締役就任。2025年2月に株式会社ビーンズ・クリエイティヴ・ディレクションズをM&Aによりグループイン。

▪️FLPについて

会社名：FUN LOCAL Partners株式会社

所在地：〒321-0967 栃木県宇都宮市錦2丁目4-3

代表者：山川 晃太郎（代表取締役）

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社Revision

担当者：飯塚

電話番号：028-680-6833

携帯番号：070-1265-5190

メールアドレス：y.iizuka@re-v.co.jp