Celluloid Junkie¡Çs 2025 Top Women in Global Distribution¤Ë¥®¥ã¥¬ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤Î¾®ÃÝ Î¤Èþ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÊÒ²¬ ¾°¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥®¥ã¥¬³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§°ÍÅÄ Ã§¡¢°Ê²¼¡Ö¥®¥ã¥¬¡×¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ COO ¾®ÃÝ Î¤Èþ¤¬ Celluloid Junkie¡Çs 2025 Top Women in Global Distribution¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥ê¥¹¥È¡×¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥¹¥È¤Ï±Ç²èÇÛµë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·³èÌö¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®ÃÝ¤Ï30Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥®¥ã¥¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ³°¤Î±Ç²èºîÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¢µÚ¤Ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÅªÉ¾²Á¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤ÎÇãÉÕ¡¦ÇÛµë»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥¢ー¥È¥Ï¥¦¥¹±Ç²è¥ìー¥Ù¥ë¡ÖNOROSHI¡¡A GAGA LABEL¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÎ²è»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ÈÀ¤³¦¤Î±Ç²è¤ò·Ò¤°»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦Aspiration¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Celluloid Junkie¡Çs 2025 Top Women in Global Distribution¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://celluloidjunkie.com/2025/12/18/cjs-top-women-in-global-distribution-2025/
¢£ ¥®¥ã¥¬ ¥¢ー¥È¥Ï¥¦¥¹±Ç²è¥ìー¥Ù¥ë¡ÖNOROSHI¡¡A GAGA LABEL¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.gaga.co.jp/noroshi/
¢£GENDA²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡×
GENDA¤Ï¡¢¤³¤ÎAspiration¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë¡Ö³Ú¤·¤µ¤ÎÁíÎÌ¡×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Äー¥ê¥º¥à¡¢¥Õー¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡õ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ê±Ç²è¤äÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¡Ë¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Ç¡ÖGiGO¡×Åù¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ä¥«¥é¥ª¥±¥Á¥§ー¥óÅ¹¡Ö¥«¥é¥ª¥±BanBan¡×¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥é¥Ã¥È¡×Åù¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1,100Å¹ÊÞ¡¢¥ß¥Ë¥í¥±¡Ê¼ç¤Ë30Âæ°Ê²¼¤Î¥²ー¥àµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥²ー¥à¥³ー¥Êー¡Ë¤òÌó14,000²Õ½ê±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÅù¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGENDA
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÊÒ²¬ ¾°
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶°ìÃúÌÜ9ÈÖ1¹æ Åìµþ¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 6F
Web¥µ¥¤¥È¡§https://genda.jp
GENDA IR¥Úー¥¸¡§ https://genda.jp/ir