【1/13まで】レアジョブ英会話初月１円キャンペーン開催中！

EdTechカンパニーの株式会社レアジョブ（以下、レアジョブ）は、オンライン英会話サービス「レアジョブ英会話」にて、初月１円キャンペーンを実施することをお知らせいたします。

■「レアジョブ英会話」について

「レアジョブ英会話」は2007年のサービス開始以来、累計7,500万回におよぶオンライン英会話レッスンを提供してまいりました。フィリピン人講師に加え、日本人講師、ネイティブ講師によるレッスン提供など、多彩な英語に触れる機会の提供を通して、英語学習体験の質向上や受講者ニーズの拡充を図っております。

ChatGPTを利用してレッスン中の英会話をサポートする「レッスンAIアシスタント機能（β）」に加え、AI講師とチャット形式で学べる新サービス「AI英会話」、日本人講師による英語学習サポートレッスン、英語スピーキング力を測定する「スピーキングテスト powered by PROGOS」の提供など、英語学習を多角的にサポートする仕組みを整えることで【英語を話せるようになるサービス】の提供に努めております。

■初月１円キャンペーン概要

レアジョブ英会話では、新規ご入会の方を対象に、期間限定で『初月料金1円キャンペーン』を開催しています！入会金および教材費は無料です。

本キャンペーンでは、7日間のフリートライアルをご利用いただいた後、その後の1ヶ月間を1円にて受講いただけます。

キャンペーン期間：2026年1月6日(火) 14:30 ～ 2026年1月13日(火) 23:59

キャンペーンコードの入力で、人気の5プランが「初月料金1円」にてご利用いただけます！

※お申し込み後1ヶ月間を「初月」といたしますので、期間内のご入会であれば、いつから始めてもお得にご利用可能です。

生活スタイルや目的に合ったプランを選ぶことで、より効果的に英会話を学ぶことができます。

このお得な機会をぜひご利用ください。

詳細を見る :https://www.rarejob.com/pr/campaign/join/

(*)特典適用には条件がございます。詳細は注意事項をご確認ください。

