大学の研究支援に活きるワークショップ　「AI×特許・R＆Dデータ活用」（Patsnap実践）

日本の大学・研究機関では、研究推進や社会実装を強化するため、研究支援者・URA には高度で効率的な情報収集・分析が求められています。


近年、その実現手段として注目されているのが AI・機械学習を活用した研究データ活用 であり、特に特許情報や企業R&Dデータは、技術動向の把握や研究戦略立案に欠かせない基盤データとなっています。


今回のワークショップでは、AI 搭載の Patsnap ソリューション を活用し、「課題起点 × データドリブン」にもとづく研究戦略立案のプロセスを実践形式でご紹介します。


・技術トレンドの俯瞰


・研究テーマの再設計


・潜在的な連携候補の抽出 など、


大学・研究機関で再現性をもって活用できる具体的な進め方を体験いただけます。


お申し込み :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIdvJnUxNp33zad7HioYUz3GYE_Mo2RxsgikUYZLvQAnyhLQ/viewform

【日時・アジェンダ】

2026年1月21日（水）　13：00～17：10


13：00　　開会・開会挨拶


13：10　　1部：講演


13：50　　2部：Patsnapの製品紹介＆ワークショップ概要説明


14：20　　休憩・コーヒーブレイク・交流


14：40　　3部：ワークショップ１.


　　　　　【 Patsnapを活用した知財活用の実習-研究テーマ創出版】


15：30　　休憩


15：40　　ワークショップ２.


　　　　　【Patsnapを活用した知財活用の実習-連携企業探索版】


16：30　　総括＆質疑


17：00　　閉会挨拶　


17：10　　名刺交換


【会場】

会　　場：AP新橋　4階　「Room F」


住　　所：東京都港区新橋1-12-9　新橋プレイス


アクセス：JR・東京メトロ「新橋」駅　銀座口又は5番出口から約1分


　　　　　東京駅から約5分（JR山手線・京浜東北線）


【参加費】

無料


【定員・対象】

定　　員：30名程度（先着順）


対　　象：大学の産学連携／スタートアップ支援部門の実務担当者


【主催・共催】

主　　催：株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学TLO）


共　　催：Patsnap 合同会社


【問い合わせ先】

株式会社キャンパスクリエイト　技術移転部


TEL：042-490-5734


MAIL：info_ptsnap@campuscreate.com 


