逆境を成長の糧に：全従業員のウェルビーイングとメンタルヘルス対策を促進する「心理的資本強化研修」提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキルは、この度、企業向け社員研修として「心理的資本強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/mentalhealth-selfcare-psycap)」を新たに提供開始しました。本研修は、予測不能なVUCA時代において重要性が高まる、逆境に負けない心の強さ「心理的資本（PsyCap）」を体系的に強化することを目的としています。

PsyCapを構成する4要素（Hope、Efficacy、Resilience、Optimism）を深く理解し、それらを業務で実装するための思考習慣や技法を習得します。全従業員を対象としており、個人の回復力と前向きな姿勢を高めることで、企業の業績貢献とメンタルヘルス対策を両立させることを目指します。

リスキルは、本研修を全国の企業に対し、料金一律の明瞭価格で、オンラインおよび対面形式で提供いたします。

心理的資本強化研修（PsyCap強化）【逆境を乗り越える力を磨く】

VUCA時代に求められる従業員の「心の資本」強化

社会的背景と企業の課題近年、ビジネス環境は変化の激しいVUCA時代にあり、従業員が予期せぬストレスや逆境に直面する機会が増大しています。このような状況下で、企業には単なるストレス耐性向上だけでなく、従業員が逆境を成長の糧とし、自力で立ち直る心の強さを育むことが求められています。

導入企業が目指すもの企業は現在、従業員のポジティブな心理状態を人的資本の一つとして捉えるウェルビーイング経営を重視しています。全従業員に対し、目標達成に向けた強い意志や、失敗から建設的に回復する思考を習得させることで、業績に直結する前向きな姿勢を強化したいというニーズが高まっています。

心理的資本強化研修は、新入社員から管理職まで、全階層のメンタルヘルス対策として効果が期待できる内容です。

本研修の詳細

心理的資本強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/mentalhealth-selfcare-psycap)

受講対象

全従業員（新入社員、若手社員、中堅社員、管理職といった全ての階層）

身に付くスキルや目的

本研修の狙いは、心理的資本（PsyCap）の4要素を理解し、逆境を乗り越える回復力と前向きな姿勢によって、業績貢献を実現することです。

- PsyCapの4要素を理解し、自己の現状を把握できます。- 目標達成に向けた意志と自己効力感を高める技法を習得できます。- 失敗や逆境から回復し、建設的に前進する習慣を身に付けられます。研修カリキュラムを一部抜粋

本研修は約3時間の想定ですが、企業ごとの要望に合わせたカスタマイズに対応しています。

1. 心理的資本（PsyCap）の基礎理解

- 心理的資本の概要、ポジティブ心理学との関係を理解します。- 4要素（Hope, Efficacy, Resilience, Optimism）の全体像を把握します。- VUCA時代における心理的資本の重要性、ウェルビーイング経営との親和性を理解します。- 【ワーク】 PsyCap簡易アセスメントを実施し、自己の強みと弱みのバランスを明確に認識します。

2. HopeとEfficacy

- Hope（希望）の構造、Will Power（意志の力）とWay Power（方法の力）の相互作用を理解します。- 自己効力感を高める4つの源泉（達成体験、代理体験、言語的説得、生理的・情緒的状態）について習得します。- 【ケーススタディ】達成困難な目標に対するHopeの再設計を実践します。- 【ワーク】成功の可視化を通じて、内発的な動機付けを強化します。

3. ResilienceとOptimism

リスキル 心理的資本強化研修の強み

- Resilience（レジリエンス）の定義と、回復力を高める思考・行動習慣（認知的柔軟性、感情調整のスキル）を習得します。- Optimism（楽観性）の正しい定義を理解し、非現実的な楽観性との違いを把握します。- 悲観的/楽観的な説明スタイルの違いを理解し、建設的な説明スタイルを実践します。- 【ケーススタディ】失敗事例の再解釈を通じて、逆境からの回復力を強化します。体系的なアプローチと実践への注力

本研修は、ポジティブ心理学に基づいたPsyCapの4要素を網羅的に扱い、その全体像を理解した上で個々の要素を強化する実践的な技法を習得します。知識を「理解」するだけでなく、目標達成への意志強化や楽観的な説明スタイルなど、業務に直結する思考習慣として「実装」させることに焦点を当てています。

企業が導入しやすい料金体系と研修サポート

リスキルは「もっと研修を」をコンセプトに、ビジネス研修を料金一律の明瞭価格で提供しています。研修内容のカスタマイズや人数の変更、オンライン形式への切り替えが発生した場合でも、追加料金は一切かかりません。また、研修に必要な教材や備品一式を企業へ郵送し、研修日の運用以外の準備作業を全面的にサポートすることで、企業側の準備時間を削減しながら良質な研修の実施を可能にしています。

まとめと今後の展望

株式会社リスキルは、心理的資本強化研修の提供開始を通じて、複雑化する現代社会で働く従業員の方々の「心の資本」の強化を支援してまいります。企業のメンタルヘルス対策と生産性向上を同時に実現することで、持続的な成長に貢献することが弊社の目標です。

今後も、企業の人材育成ニーズに応えるため、実践的で専門性の高い研修コンテンツの開発と、高品質な講師陣によるサービス提供を継続的に行ってまいります。

株式会社リスキル 会社概要

株式会社リスキルは、階層別研修やテーマ別研修、職種別研修、IT研修など、幅広い分野で企業向け社員研修を提供する会社です。明瞭な料金体系と実践的で高品質な研修を特徴とし、研修準備のフルサポートを通じて、企業の効率的な人材育成を支援しています。心理的資本強化研修をはじめとした、メンタルヘルス研修メニュー(https://www.recurrent.jp/categories/mentalhealth)を充実させています。

- 本社：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 YKBエンサインビル10F- 代表取締役：松田 航- 事業内容：企業向け社員研修の企画、開発、提供

※本プレスリリースの内容は、2026年1月時点のものです。