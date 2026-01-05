業界最狭水準スプレッドキャンペーン※3を開始！

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、店頭FX『外貨ネクストネオ』にて、9通貨ペアのスプレッド（売値と買値の差）を業界最狭水準で提供するキャンペーンを2026年1月5日(月)より実施します。

■キャンペーン概要

『外貨ネクストネオ』にて以下9通貨ペアの提示スプレッドを、業界最狭水準スプレッドにて提示いたします。

※キャンペーンスプレッドの提示時間帯はすべて対象期間中の各営業日の午前9時～翌午前3時。同期間中の通常スプレッドは各営業日の午前3時～午前9時に提示。

外為どっとコムでは、上記9通貨ペアの業界最狭水準スプレッド※A提示により、お客様の収益チャンス拡大へより一層の寄与ができるものと期待いたしております。

この機会にぜひ、外為どっとコムでFX取引をはじめてみてはいかがでしょうか。

■対象者

外為どっとコムの『外貨ネクストネオ』にて対象通貨ペアの取引をされた方

※『らくらくFX積立』での買付は本キャンペーンスプレッドの適用対象外とさせていただきます。

■対象期間

2026年1月5日(月)午前9時00分～2026年1月31日(土)午前3時00分

キャンペーンスプレッド掲示時間帯：対象期間中の各営業日午前9時～翌午前3時

■エントリー方法

エントリーは不要です。

※3「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド（対象期間：2026年1月5日(月)午前9時00分～2026年1月31日(土)午前3時00分、掲示時間帯：対象期間中の各営業日午前9時～翌午前3時）。左記以外の時間帯のスプレッドは次の通りです。南アフリカランド/円：0.9～6.0銭、トルコリラ/円：1.7～6.0銭、ポンド/円：0.9～15.0銭、ユーロ/円：0.5～10.0銭、ユーロ/米ドル：0.4～8.0pips、NZドル/円:1.2～10.0銭、豪ドル/円0.7～10.0銭、豪ドル/米ドル：0.9～6.0pips、カナダドル/円：1.7～10.0銭

※A 本広告は『外貨ネクストネオ』における1,000Lot以下のスプレッドを表示するものです。国内外の休日や平日早朝など市場の流動性が低い時間帯、主要経済指標の発表前後、ならびに天災地変または金融・経済関連の重大事件など予期せぬ突発的事象の発生時には、一時的にスプレッドを広告表示値よりも拡大する場合があります。当社のスプレッド表記は、提示率（全取引時間中に占める広告表示値以下のスプレッド提示時間の割合）を基に算出しております。本広告では、1pip＝0.0001（米ドル、スイスフラン、豪ドル、英ポンド、カナダドル、NZドル）、1pip=0.001（トルコリラ）として表現しております。提示スプレッドにつきましては、当社の都合により予告なく変更または中止する場合があります。なお、ダイレクトカバーの対象となる注文（詳細はこちらhttps://www.gaitame.com/service/fx/rules/execution/cover.html）に適用されるスプレッドは本広告の対象外です。

当社広告表示値スプレッド（1,000Lot以下）の提示実績は、こちら（https://www.gaitame.com/products/nextneo/spread.pdf）（PDF）をご参照願います。また、大口スプレッド（詳細はこちらhttps://www.gaitame.com/service/fx/rules/execution/multi.html）の提示実績は、その適用数量帯にかかわらず、該当時間帯における1,000Lot以下のスプレッドの提示実績に同じです。全通貨、全時間帯のスプレッドはこちら（https://www.gaitame.com/service/fx/spread.html）をご参照願います。

キャンペーンの詳細については下記キャンペーンページをご覧ください。

https://www.gaitame.com/campaign/spread/

【！ご注意ください】

キャンペーンには、所定の対象条件や対象期間、ご注意事項がございます。ご参加にあたってはリンク先の告知ページを必ずご一読ください。

現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。

▼現在開催中のキャンペーンはこちら

https://www.gaitame.com/campaign/

今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。

【会社概要】

社名：株式会社外為どっとコム

本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号

代表取締役：竹内 淳

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

HP：https://www.gaitame.com/

店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。

＜『外貨ネクストネオ』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率4％以上に設定（法人のお客様は、保証金率1％以上となる額または金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、いずれか高い額以上の委託保証金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します） 売買手数料：0円 『らくらくFX積立』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：100％（レバレッジ1倍）、50％（レバレッジ2倍）、33.34％（レバレッジ3倍）（法人のお客様は、100％（レバレッジ1倍）のみ） 売買手数料：0円 【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『CFDネクスト』 取引形態：店頭CFD取引 委託保証金：店頭指数CFD取引 想定元本の 10％相当額、店頭商品CFD取引 想定元本の5％相当額、店頭株式CFD取引 想定元本の 20％相当額以上に設定 取引手数料：0円 ロスカット手数料（1取引単位あたり）：店頭指数CFD取引 110円（税込）、店頭商品CFD取引 110円（税込）、店頭株式CFD取引 55円（税込） 【注】取引手数料の他に、金利調整額、権利調整額、価格調整額の支払いが発生する場合があり、お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『外貨ネクストバイナリー』 取引形態：店頭通貨バイナリーオプション取引（満期である判定時刻をもって自動権利行使となるヨーロピアンタイプ） 購入価格：1Lotあたり約40～999円 売買手数料：0円 【注】店頭通貨バイナリーオプション取引は期限の定めのある取引であり、相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、予想が外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。権利行使価格と判定価格との関係がお客様にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、損失となる場合には権利消滅により全購入金額が損失として確定します。またオプションの購入価格と売却価格には差（スプレッド）が生じます。＞

株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL：03-5733-3065

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会