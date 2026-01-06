【EBISU FLOWER PARK｜New Year Special Service】1月15日まで限定｜ご来店の皆さまへ〈一口お屠蘇〉のウェルカムドリンクサービスを実施

株式会社クローバークラブ

新しい一年の無病長寿を願い、古くから日本で親しまれてきた「お屠蘇」。

EBISU FLOWER PARKではこの伝統的な新年文化を、現代の感性で再解釈した一杯としてご提供いたします。※ノンアルコールも対応可能です！

※写真はイメージです。当日は一口お屠蘇にバラの花びらを添えてご提供。

本企画では、ボタニカルブランド E CA QUI（エカキ） さんのスペシャルブレンドを使用し、EBISU FLOWER PARKならではの感性で仕上げたコラボレーションお屠蘇カクテルをご用意しました。



E CA QUIさんが手がける「屠蘇散」をベースに、ボタニカルを中心とした香りの設計と、隠し味としてローズの香りを添えた繊細な味わい調整を施しています。

伝統的なお屠蘇の考え方を大切にしながらも、アルコールの強さや苦味を抑え、“おいしく、やさしく、身体をいたわる”一杯に仕上げました。

▼ E CA QUI お屠蘇キットはこちらでのご購入もいただけます。



https://shop.ecaqui.com/items/74083539

サービス概要

■ 期間

2026年1月8日（木）～1月15日（木）

■ 内容

・ご来店時に、お屠蘇を一杯サービス

※数量限定／なくなり次第終了

※アルコールが苦手な方はスタッフまでお声がけください

【会社概要】

商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目13－7 5ビル301

設立：2019年8月8日

代表者：代表取締役 松田 真治

事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など

コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company

【本リリースに関するお問い合わせ】

メディア関係者、協業希望の法人さまへ

取材・内覧、コラボレーションや企画のご提案は随時承っております。

新年のフラワーバー体験を、ぜひ現地でご覧ください。

株式会社クローバークラブ

広報担当：高橋

Email：support@the-clover-club.com

TEL：03-6822-6939

