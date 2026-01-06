【ニッコースタイルニセコ HANAZONO】開業1周年記念プランを1月7日より期間限定で販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

『ニッコースタイルニセコ HANAZONO』（所在地：北海道虻田郡倶知安町、総支配人：山邉 知幸）は、皆さまのご愛顧に支えられ、2025年12月15日に開業1周年を迎えました。この節目を記念し、これまでのご愛顧に感謝の気持ちを込めた特別なアニバーサリー宿泊プラン「サンキュー・アニバーサリーステイ」を、2026年1月7日（水）～2026年3月8日（日）の期間限定で販売いたします。

ルーフトップラウンジ

「サンキュー・アニバーサリーステイ」は、これまでのご愛顧に感謝の想いを込めた特別料金390万円（Thank you／各種税・サービス料込）でご提供する、オールインクルーシブ型のプレミアム宿泊プランです。移動、食、体験のすべてを一つにまとめ、世界有数の極上の雪と北海道・ニセコの魅力を、最も贅沢なかたちでご体感いただけます。冬季限定・1日一組限定の販売となり、ニセコならではのウィンターエクスペリエンスをご提供します。

本プランは、当ホテル最大の客室「ニッコースタイルスイート」と、隣接する「プレミアムスタジオスイート ビュー」の2部屋に3連泊でご滞在いただきます。両客室の間には、広さ66平方メートル の専用ルーフトップラウンジを備え、壁一面に広がる大きな窓からは、ニセコHANAZONOリゾートの美しいゲレンデを一望できます。

雄大な自然と静寂に包まれた空間で、ニセコの冬を心ゆくまでお楽しみください。

オールインクルーシブの内容には、空港とホテル間の送迎や周辺の宿泊施設への移動に加え、倶知安・ ひらふ・ニセコエリアを自由に移動できる専属ドライバー付きのプライベートカー利用が含まれています。

その他、本プランならではの特別な食体験として、滞在中のお好きな一夜はルーフトップラウンジにて、北海道の豊かな食材を生かしたスペシャルディナーコースとワインペアリングをご提供します。さらにシャンパンとチーズプラッターのお届けや、ライトスナックとアルコール・ソフトドリンクのフリーフローを楽しめるプライベート・カクテルアワーもご滞在中は毎日お楽しみいただけます。刻々と表情を変えるニセコの夕景とともに、上質でゆったりとした時間を演出します。

ウィンターアクティビティとしては、世界に名高い上質な雪を満喫していただけるよう、HANAZONOおよびひらふエリア共通のリフトパス3日分をご用意。さらに、余市、小樽、札幌、洞爺湖、支笏湖の中から1カ所を選べる半日プライベートツアーも含まれており、スキーにとどまらず、北海道の文化や自然、食の魅力に触れる体験を組み込みました。ご到着時には、北海道およびニセコならではの食材やグッズを詰め合わせた特別なウェルカムギフトをお渡しし、滞在の始まりから特別感を演出します。

ニッコースタイルニセコ HANAZONOは、Nikko Styleブランドが掲げる「Your Stay, Your Style」の提供を目指し、ホテルを訪れるお一人おひとりの感性に寄り添う滞在を提案してまいりました。本アニバーサリープランは、そのような日々の取り組みを背景に、ニセコの冬を心ゆくまで味わっていただくために企画した、特別な宿泊体験です。

開業1周年にあたり、これまでのご愛顧への感謝とともに記憶に深く刻まれるひとときをお届けします。

開業1周年記念「サンキュー・アニバーサリーステイ」概要

・ 予約期間： 2026年1月7日（水）～2026年3月5日（木）

・ 宿泊期間： 2026年1月7日（水）～2026年3月5日（木）チェックインまで ※1日1組限定

・ 料金： 3,900,000円（消費税・サービス料・宿泊税・入湯税すべて込）

ご予約・お問い合わせ： チェックインの7日前までにEメールもしくはお電話にて承ります

Eメール reservation@nisekohanazono.nikkostyle.jp

TEL 0136-55-6110

プラン内容

・ ニッコースタイルスイートおよびプレミアムスタジオスイートビュー 最大大人7名様3泊（ルーフトップラウンジ利用含む）

・ 新千歳空港とホテル間の送迎

・ 専属ドライバーによるエリア内送迎 （倶知安・ひらふ・ニセコエリア／毎日8:00～20:00）

・ スタイルキッチンでのコースディナーまたはディナーブッフェ（2日分）

・ ルーフトップラウンジでの特別コースディナー1回（ワインペアリング付き）

・ ルーフトップラウンジでのシャンパン＆チーズプラッターサービス（毎日15:00）

・ ニッコークラブラウンジでのプライベート・カクテルアワー（フリーフロードリンク＆ライトスナック／毎日17:00）

・ スタイルキッチンでの朝食ブッフェ（3日分）

・ ニセコHANAZONOリゾート／グランヒラフ共通リフトパス（3日分）

・ 半日プライベートツアー（1カ所選択）余市／小樽／札幌／洞爺湖／支笏湖

・ 北海道・ニセコの恵みを詰め込んだ特別ウェルカムギフト

ご予約条件

キャンセルポリシーおよびお支払い条件： クレジットカードによる事前決済要、返金不可

ニッコースタイルニセコ HANAZONO外観ニッコースタイルスイートベッドルームプレミアムスタジオスイートビュー客室内で天然温泉が楽しめるビューバス（プレミアムスタジオスイートビュー）

＜ニッコースタイルニセコ HANAZONOについて＞

2024年12月に開業した当ホテルは、国内2軒目のNikko Styleブランドのホテルです。“Your Stay, Your Style”を掲げ、五感で楽しむ多彩な体験と自由な過ごし方をご提案します。目の前にはニセコHANAZONO リゾートが広がるアクティビティにも最適なロケーション。全234室の客室に加え、レストラン、天然温泉、ジム、クラブラウンジ、DJブース、バンケットなど充実の施設を完備しています。2025年11月には、ワールドスキーアワードにおいて“ワールド・ベスト・ニュー・スキーホテル”を受賞しました。https://nisekohanazono.nikkostyle.jp/

ワールドスキーアワード「2025 ワールド・ベスト・ニュー・スキーホテル」受賞