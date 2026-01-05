【BIC SIM】新春・スマホ買替を応援！店舗申込限定で最大13,200円割引や10,000ポイント還元、人気の15GBプランが月額900円～利用可能に

株式会社ラネット

新しい1年の始まりとともに、スマートフォンの新調や通信費の見直しを検討される方が増える新春。ビックカメラグループが提供する「BIC SIM powered by IIJ（以下、BIC SIM）」 は、2026年もお客様の快適なモバイルライフを応援するため、初売りからお得なキャンペーンを継続実施しております。

ビックカメラグループ店頭申込み限定で、最新の新型iPhone17シリーズを含むSIMフリー端末が最大13,200円割引、または他社からの乗り換え（MNP）でビックポイント10,000ポイントを還元。さらに「容量アップ！割引アップ！キャンペーン」により、人気の15GBプランが3ヵ月間10GB増量かつ900円割引の月額900円～でご利用いただけます。新年のお買い物とあわせて、専門スタッフが最適なプランをご提案しますので、ぜひお近くのビックカメラへお越しください。

［店頭申込み限定］BIC SIMキャンペーン

１.SIMフリーiPhone/Android最大13,200円割引キャンペーン[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/118_1_29fbe3e65de4061f3114645318723fbb.jpg?v=202601060251 ]

２.ポイント還元キャンペーン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/118_2_fb10179e18964bde76c8c0bb9b784e02.jpg?v=202601060251 ]

[店頭申込み限定]BIC SIMキャンペーンの詳細は以下からご確認いただけます。

詳細を見る :https://bicsim.com/campaign/sim_cp900-shop.html/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2501

容量アップ！ 割引アップ！キャンペーン

１.音声SIM割引[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/118_3_980cc59a9ee2f7d6c4ef1ecb55d4a167.jpg?v=202601060251 ]２.音声SIMデータ増量[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/118_4_0150f82c09307b4da39cb59b1cfee18f.jpg?v=202601060251 ]３.通話定額オプション割引[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/118_5_b342fb83a633e2ee2ee25dc684fbdf60.jpg?v=202601060251 ]４.eSIM初期費用割引キャンペーン[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/118_6_efb8c3205412673efc9c9beedd603841.jpg?v=202601060251 ]

※本キャンペーンにお申込み後、その他のキャンペーンへ変更することはできません。

※本キャンペーンは、1回線につき1回のみ適用となります。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了させていただく場合がございます。

詳しく見る :https://bicsim.com/plan/gigaplan/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2501

BIC SIM公式YouTubeから、eSIMへの変更手続きの手順をご確認いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I_nZ7KClkRs ]

※記載の金額は特段の注記等がある場合を除き全て税込みのものです。

※本情報は2026年1月5日(月)時点のものです。

BIC SIM公式Xアカウントにてキャンペーン情報やイベント情報を発信しています。

BIC SIM公式Xアカウントを見る :https://x.com/bicsim_official