発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」、“居残りメラニン”へのアプローチと戻り光量の引き上げで澄みわたる透明感へと導く、包括ブライトニング美容液を2月18日（水）に新発売

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、“居残りメラニン*²”へのアプローチと戻り光量の引き上げで、大人のエイジングくすみに立ち向かう包括ブライトニング美容液「FAS ザ ブラック ブライトセラム II（医薬部外品 / 販売名:FBブライトセラムII）」を、2026年2月18日（水）より発売いたします。

私たちは大人特有の頑固なエイジングくすみ問題に着目して研究を重ね、大人肌に不足しているふたつの要素に向き合いました。それは、ムラがなく均一な色、そしてたっぷりの光を取り込んで放つ力です。新たに発売となる「FAS ザ ブラック ブライトセラム II」は、肌に存在する4つのくすみ、赤・黄・茶・灰の全てにアプローチしながら、角層を潤いで満ちた健やかな状態に導くことで、たっぷりの光をめぐらせる澄んだ肌を叶えるブライトニング美容液です。

■肌に存在する4つのくすみにアプローチ

肌に存在する4つのくすみ「赤・黄・茶・灰」。このバランスが良いと、多くの人が美しいと感じる印象になります。FASは、過剰なメラニンにより茶の色要素が強くなると肌の透明感が失われることに新たに着目しました。

美白有効成分のビタミンC誘導体*³、アルブチンに加え、フラボノイドを多く含む新潟産蓮花エキス*⁴を新配合することにより、頑固な‟居残りメラニン*²”にアプローチする「メラノルートクリーン処方*⁵」を搭載。「赤」に対しては、2種の肌荒れ防止有効成分を配合しました。更に、灰ぐすみ*⁶、黄ぐすみ*⁶といったくすみにもアプローチするべく、グルコシルヘスペリジン*⁷・北海道産青シソエキス*⁸・屋久島産クチナシエキス*⁹も配合し、4つの色要素に漏れなく立ち向かう処方を実現しています。

■“戻り光量”の引き上げを狙う「モイストブライト処方」

うるおいで角層細胞を満たし、表面をふっくら整えることで肌からの“戻り光量”の増加を狙う「モイストブライト処方」を搭載しました。35%配合したFASの独自成分「黒米発酵液*¹⁰」と、新配合の「屋久島産茶エキス*¹¹」が、角層をすみずみまで潤いで満たし、なめらかに整えます。

■成分を肌へ届ける「崩壊ジェル処方」

発酵により低分子になった「黒米発酵液*¹⁰」を内包したジェル状美容液が肌の上でパシャっと弾け、みずみずしく広がる心地よいテクスチャーを叶えました。透明感のあるエレガントなハーバルシトラスの香りは、スキンケアタイムを癒やしの時間へと昇華します。

■製品概要

製品名 ：FAS ザ ブラック ブライトセラム II（医薬部外品 / 販売名:FBブライトセラムII）

内容量 ：30mL

価格 ：12,100円（税込）

発売日 ：2026年2月18日（水）

予約受付開始日：FAS直営店店舗 2025年12月17日（水）

FAS公式サイト 2026年1月21日（水）

*¹ 年齢を応じた潤いを与えるケア

*² 居残ってしまったメラニン

*³ L-アスコルビン酸 2-グルコシド

*⁴ 保湿成分

*⁵ チロシナーゼ活性、メラニンの還元の一連の流れをクリーニングしてくれるメカニズム

*⁶ 乾燥による

*⁷ 保湿成分

*⁸ シソ葉エキス（保湿成分）

*⁹ 保湿成分

*¹⁰ 酵母エキス（1）（保湿成分）

*¹¹ チャエキス（1）（保湿成分）

■「FAS」について

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液 または酵母エキス（1）（保湿成分）

●「FAS」公式サイト ：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X ：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

FAS お客様センター

お問い合わせはこちら：info@fas-jp.com

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）