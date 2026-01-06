

ソーシャルペンタゴンダイジェストAI表示イメージ



株式会社Social Pentagon（以下、ソーシャルペンタゴン、本社：東京都千代田区、代表取締役：吉澤 宏充）が開発・運営する、利用規約のAI要約サービス「ソーシャルペンタゴン ダイジェストAI」が、日本経済新聞社が主催する「2025年日経優秀製品・サービス賞」をスタートアップ部門賞を受賞いたしました。

■ 「2025年日経優秀製品・サービス賞」受賞の背景

本賞は、その年に発売された新製品・サービスの中から、技術開発力や社会へのインパクトを多角的に審査し、特に優れたものを選出する表彰制度です。

「ソーシャルペンタゴン ダイジェストAI」は、Web契約における「未読同意」という深刻な社会課題に対し、生成AIを用いて規約を瞬時に要約・可視化する社会課題解決と独創性が評価されました。













■「未読同意」の課題に終止符を。弁護士監修AIによる5つの重要ポイント解説と情報の民主化

①AIによる高速要約：従来は弁護士が10日程度要した分析を、生成AIにより即時～1営業日以内に短縮しました。

②5項目のポイント解説：「お金」「権利」など5つの視点から、弁護士監修のAIプロンプトが解析します。

③売上向上への貢献：ソーシャルペンタゴン ダイジェストの導入により、ECサイト等のコンバージョン率が大幅に向上した実績があります。

④ユーザーの92%が「必要」と回答： 利用者アンケートでは、9割以上が要約を求めており、特にシニア層からの信頼獲得に大きく寄与しています。

⑤AISCECASモデルの提唱： 従来の購買モデル「AISCEAS」に、利用規約のConfirm（確認）を加えた「AISCECAS」を提唱し、誠実な情報開示がブランド価値を高める新たなパラダイムを構築します。

■ 代表取締役 吉澤宏充の開発にかける想い：社会を変革する「クリティカル・ビジネス」

「この度の大変歴史と権威のある賞をいただけましたことは、Web取引における『情報の非対称性』を解消するための大きな一歩だと確信しています。

私たちが目指すのは、単なる便利ツールの提供ではありません。あえて課題認識の低い領域を切り拓き、社会のアジェンダを塗り替える『クリティカル・ビジネス』です

パタゴニアが環境保護を、Googleが情報の整理をビジネスの使命としたように、私たちは『納得感のある同意』をWeb社会のデファクトスタンダードにしたいと考えています。この受賞を機に、世界中のユーザーが不当なトラブルから解放され、誠実な企業がより高く評価される未来を加速させてまいります」









■ 情報の民主化を促進する「サービス利用料金0円 無償提供中」

当社は、ソーシャルペンタゴンダイジェストをより広く普及させ、社会全体の情報リテラシーを底上げするため、「ソーシャルペンタゴン ダイジェストAIプラン」を無償で提供しております。

高度なAI解析をコストの壁なくすべての事業者が導入できるようにすることで、消費者トラブルの撲滅と、誠実な企業が正しく評価される健全な市場環境の構築に寄与してまいります。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

無償版のお申込みはこちら→ https://pentagon.social/regist/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



