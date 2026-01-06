株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン(本社：大阪府大阪市 代表取締役：加藤 浄海)が、大阪商工会議所(所在地：大阪府大阪市)共催の下、日本パビリオンとして企画・運営する「Japan Tech Project」が2026年1月6日～9日、米国・ラスベガスで開催のCES2026へ出展します。





JAPAN TECH 01と02のブースイメージ





展示会場はヴェネチアンエキスポ内 1F・ユーレカパークと、2F・グローバルパビリオンの2箇所。

現地時間1月4日(日)の夜にはメディア向けのプレイベントである「Unveiled(アンヴェイルド)」でもJapan Tech Projectのプロモーションで参加しました。





アンヴェイルドでのJapan Tech Projectブース





各ブース内では初日と2日目にミートアップイベントの時間もご用意しています。本イベントは招待制ですが、メディアバッジを示していただくか、フライヤーをご持参いただければ参加可能です。

クラフトビール(無料)を片手に、日本が誇る最先端のテクノロジーを体験し、出展各社とのスタッフとカジュアルに歓談いただくことを目的としたイベントで、メディアバッジの方にはJAPAN TECHオリジナルの一合枡をプレゼントしています。





オリジナル一合枡

CESロゴ





展示会名 ：CES2026

展示会会期：2026年1月6日から9日(米国西部時間)









(1) 会場名：Venetian Expo, Hall G

出展社名 ：Japan Tech Project

ブース番号：61415 (Eureka Park)

ブース内イベント Let's Talk Over a Beer：2026年1月7日(水)16:00開始





(2) 会場名：Venetian Expo, Halls A-D

出展社名 ：Japan Tech Project

ブース番号：50339 (Global Pavilion)

ブース内イベント All You Can Meet：2026年1月6日(火)16:00開始









■JAPAN TECH

Japan Tech Projectは「世界最大級のテック系展示会CESへの日本企業の出展障壁を下げること」を目的にクリエイティヴ・ヴィジョンが2018年に立ち上げたプロジェクトです。

発足以来CES史上初のジャパン・パビリオンとして2025年まで毎年多くの日本企業の出展サポートを行ってきました。

CES2026ではユーレカパークに加えて、今回初となるVenetian Expo2Fのグローバルパビリオン(Venetian Expo, Halls A-D ブース#50339)へも2つめの日本パビリオンを設置して、2箇所での出展をいたします。





主催： 株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン

共催： 大阪商工会議所

URL ： https://ces-japantech.jp/