医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2025年12月16日にうめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkで開催した講座「胃カメラ検査で早期発見を！胃がんの診断から治療・その後の生活まで」の録画を、1月5日に公開しました。本講座では、胃がんの診断から治療、術後の生活までを幅広く扱い、現役外科医が診療現場の視点を交えて解説しました。また、講座後には健康啓発を目的に無料の胃のABC検査を実施しました。

胃がん早期発見の重要性と講座開催の背景

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0LYUgsmsJ-w

胃がんは特有の症状が乏しく、進行するまで自覚しにくい疾患として知られています。そのため、定期的な胃カメラ検査による早期発見が大切です。今回の講座は、胃がんについて正しく理解し、胃がんの診断から治療、術後の生活までの流れを、日々の診療経験を踏まえて解説しました。胃がんに対する不安を少しでも軽減できるよう、実際の診療現場で外科医が患者に伝えている内容を分かりやすくお伝えした構成としています。

1. 「胃がん」告知 ⇨ 進行度（ステージ）診断 2. 治療方針の決定 3. 手術のお話 4. 術後後遺症について 5. まとめ

胃がんの早期発見に向けた健康啓発としての検査実施

講座後には無料の胃のABC検査（採血）を実施しました。これは、ピロリ菌の感染有無と胃粘膜の萎縮度を組み合わせて胃がんリスクを評価する検査で、自身の胃の状態を知っていただく機会となりました。こうした取り組みを通じて、胃がんの早期発見につながる行動を促し、地域の皆さんの健康支援を進めていきます。

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、生成AI、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗しお伺いする救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムで広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在