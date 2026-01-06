全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「墨雨雲間（ぼくううんかん）～美しき復讐～」を1月12日（月）ひる3時～放送開始します。

１．番組概要

緻密に、時に大胆にーこれは私と彼女の報復

愛する夫の突然の裏切り、命の恩人の死。死と絶望の淵に立つヒロインが選んだのは、恩人の人生までも背負ったいばらの道―。「瓔珞」「尚食」の名プロデューサーが贈るエンターテイメント時代劇！■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/bokuu-unkan/■画像クレジット：© 2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved

２．あらすじ

幸せな結婚生活を送っていた薛芳菲（せつほうひ）は、身に覚えのない不貞の罪に問われる。夫の沈玉容（しんぎょくよう）によって、山奥の地中に埋められた薛芳菲は何とか這い上がり、川辺で倒れているところを姜梨（きょうり）という娘に救われる。継母に濡れ衣を着せられた過去がある姜梨は、生きることが自分を虐げた者への復讐になると薛芳菲を励ます。しかし、薛芳菲の様子を見に貞女堂を抜け出そうとした姜梨は、罰を受け深い傷を負い、家に帰るという悲願を果たせぬまま息絶える。恩人である姜梨と自らの無念を晴らすべく、姜梨に成り代わって生きることを決意した薛芳菲の前に、塩の密売事件の容疑者を追って貞女堂にやってきた蕭蘅（しょうこう）が現れる。

３．放送スケジュール

1月12日（月）ひる3時～ 放送スタート毎週月～火曜日 ひる3時～（全43話/中国語・日本語字幕）

４．キャスト

役名：キャスト薛芳菲（せつほうひ）/ウー・ジンイエン…「瓔珞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「尚食～美味なる恋は紫禁城で～」蕭蘅（しょうこう）/ワン・シンユエ…「寧安如夢～宮廷にふたたび舞い降りる愛～」「ロマンスの降る街」

５．スタッフ

総監督：ルー・ハオジジ…「太子妃 狂想曲＜ラプソディ＞」原作：千山茶客…「嫡嫁千金」プロデューサー：ユー・ジョン…「瓔珞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「尚食～美味なる恋は紫禁城で～」

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。