“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、インストアベーカリー「小麦の郷」の"ミニ食パン"シリーズより、「北海道産黒豆とカマンブレッド」を新発売いたしました。ミニ食パンは首都圏店舗で昨年度200万点以上を売り上げた「小麦の郷」の大人気商品！その人気シリーズに今回新たに加わった「北海道産黒豆とカマンブレッド」は、豆の味が濃く皮が柔らかいことで知られる北海道産黒豆かのこと、カマンベール風味のフィリングをたっぷりと巻き込んだ贅沢なミニ食パンです。北海道産黒豆かのことカマンベール風味のフィリングの相性が抜群の「北海道産黒豆とカマンブレッド」は、首都圏ライフの「小麦の郷」設置店舗にて販売しております。

◆商品概要

＜商品名＞北海道産黒豆とカマンブレッド＜価格＞ハーフサイズ 358円（税込386.64円）＜販売店舗＞首都圏ライフの「小麦の郷」設置店舗

◆こだわりポイント

① 大粒の北海道産黒豆かのこを使用

大粒でふっくらとしていて、自然な甘みが特徴の黒豆かのこを使用しています。皮が柔らかいため、口どけもなめらか。

②具材がたっぷり！

たっぷりの具材が人気のミニ食パンシリーズ。どこを食べても黒豆かのことカマンベール風味のフィリングにたどり着けます。ボリューム満点で食べ応え抜群です。

◆ミニ食パンシリーズの人気商品をご紹介♪

＜商品名＞贅沢チーズブレッド＜価格＞ハーフサイズ 318円（税込343.44円）＜特徴＞「小麦の郷」のホテルブレッドの生地を使用。ゴロゴロダイスチーズと2種類のシュレッドチーズをたっぷりと巻き込んだミニ食パン。＜販売店舗＞首都圏ライフの「小麦の郷」設置店舗

＜商品名＞レーズンブレッド＜価格＞ハーフサイズ 318円（税込343.44円）＜特徴＞ラム漬けレーズンをたっぷりと巻き込んだミニ食パン。＜販売店舗＞首都圏ライフの「小麦の郷」設置店舗

◆近畿圏はフランスパン生地♪

＜商品名＞黒豆カマンフランス＜価格＞1個 188円（税込203.04円）＜特徴＞粒が大きく、ふっくら・もっちりとして口当たりの良い北海道産黒豆とカマンベールチーズ入りクリームが相性抜群のフランスパン。＜販売店舗＞近畿圏ライフの「小麦の郷」設置店舗（一部店舗を除く）

※リリース日時点の価格・規格です※価格は店舗により異なります※商品の取り扱いは店舗にお問い合わせください

◆開発者の想い

1月はお正月にちなんだ新商品をお届けしたいと思い、おせち料理の定番の黒豆を使った商品を開発することにいたしました。焼き上げる際、直接火が当たると固くなってしまうことから、「小麦の郷」で大人気のミニ食パンを選び開発を進めたところ、素材の味をいかした美味しいパンが完成しました。ランチやおやつに、自信の新作「北海道産黒豆とカマンブレッド」をぜひ一度お召し上がりくださいませ。（首都圏惣菜部IB課 バイヤー 山口 修志）

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。