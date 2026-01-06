3年連続、過去最大規模を更新 262社が集結する“釣り業界最大級の祭典”『釣りフェス2026 in Yokohama』開催のご案内！
一般社団法人日本釣用品工業会(所在地：東京都中央区)は、“釣り業界最大級のイベント”『釣りフェス2026 in Yokohama』を2026年1月16日(金)・17日(土)・18日(日)の3日間、パシフィコ横浜にて開催いたします。
「釣りフェス2026」ポスター
3年連続で過去最多の出展社数を更新した「釣りフェス2026」は、日本の豊かな自然と、世界をリードする最先端技術が融合した“釣り文化”を国内外へ発信する、国内最大級の釣りの祭典です。
昨年を上回る過去最多の262社が出展する本イベントは、最新ギアの初披露に加え、最新タックルのタッチ＆トライはもちろん、トッププロアングラーによるライブパフォーマンス、ファミリーで楽しめる体験プログラムまで、“見る・触る・学ぶ・味わう”をテーマに、釣りの魅力を五感で体感できるコンテンツを大幅に拡充しました。ベテランアングラーから、これから釣りを始めたい初心者の方まで、すべての来場者に「釣りの楽しさ」を体感いただける3日間をお届けいたします。
チケットは、金曜日のプレビュータイムからの入場可能で、会期中3日間有効な大人気の「ゴールドチケット」をはじめ、「フライデーチケット(金曜日限定)」や「ペアチケット」などライフスタイルに合わせた多彩な券種をご用意。会場内では、トップアングラーの技を間近で見られる「キャスティングライブ」や、153社が集結する「釣種別スタジアム」がさらにパワーアップして登場。また、ファミリーに人気の「マス釣り体験」や「にぎわいマルシェ」、話題の限定品販売に加え、ここでしか食べられない釣り魚を使った限定メニューが大好評の「釣りめしスタジアム」など、コアファンから初心者、ご家族連れまで、すべての人が“釣りの魅力”を再発見できる企画を盛りだくさんでお届けします。釣りの新たな可能性を切り拓く『釣りフェス2026』に、ぜひご期待ください。
＜注目ポイント＞
●3年連続過去最多を更新！262社が出展する国内最大級の釣りの祭典
●2026年の新製品・注目アイテムなどをどこよりも早く一挙公開！
●大好評の「釣りフェス神社」で安全釣行・大漁を祈願！新登場の「釣りみくじ」で今年の釣り運を占おう！
●釣りファンに大人気！フェスの会場でしか購入できない！「釣りフェス限定品」の販売
●7つの釣種に153社の最新アイテムが大集合！釣りフェス史上最大規模の「釣種別スタジアム」！
●プロの技が間近で見られる“キャスティングエリア”
●「釣りフェス」でしか味わえない釣り魚を使ったオリジナルメニューが続々登場！人気の定番企画「釣りめしスタジアム」
●ファミリーで参加できる「マス釣り体験」や「釣りの学校」、「にぎわいマルシェ」など、楽しい企画が盛りだくさん！
＜『釣りフェス2026 in Yokohama』 注目プログラム＞
総合メーカーから専門メーカーまで、3年連続・過去最多を更新する262社が大集結！
『釣りフェス2026 in Yokohama』は、製品・技術・体験のすべてにおいて進化を続ける国内最大級の釣りイベントです。2026年の最新トレンドをどこよりも早く体感できるとともに、釣りの「楽しさ」「奥深さ」「広がり」を伝える多彩なプログラムがさらにパワーアップ。ファンの期待に応える、充実のコンテンツを展開します。
《注目コンテンツ》
● リクルートサポート(1月16日(金)のみ)
釣り業界に興味を持つ人材との出会いを『釣りフェス』がサポート。
「釣りが好き」という共通点を軸に、業界を支える企業と次世代人材をつなぐ初の試みとして実施します。
● キャスティングエリア 「トップアングラー キャスティングライブ」
トッププロアングラーによる圧巻のキャスティングテクニックを、ライブパフォーマンスで体感。
迫力満点の大型キャスティングエリアを設置します。
● 釣種別スタジアム
過去最大規模となる7つの釣種・153社が集結する釣種別出展ゾーン。
さらに、出展社による「PRステージ」を設置し、各社ならではの魅力を発信します。
● 釣りフェス限定品の販売
会場限定のオリジナルグッズや特別仕様アイテムなど、“ここでしか手に入らない「釣りフェス限定品」”を、限定品販売コーナーおよび各出展社ブースにて販売します。
● 「釣りフェス神社」(「釣りフェスオリジナル絵馬」/「釣りみくじ」)＆「縁日」
「釣りフェスオリジナル絵馬」に“釣りたい魚”や“今年の目標”を書いて爆釣祈願。今年は、釣り運を占う「釣りみくじ」が新登場。隣接する「縁日」では、お子様も楽しめる体験イベントを展開します。
● 釣りの学校
プロアングラー直伝の釣種別講座や、歴代アングラーズアイドル出演プログラムなどを展開する「釣りの学校A」、初心者から上級者まで楽しめる体験型講座が満載の「釣りの学校B」。2つの教室で、釣りの楽しさと奥深さを学べます。
● マス釣り体験
お子様や女性、釣り未経験者でも安心して参加できる、“リアルな釣り”を体感できる大人気のマス釣り体験コーナー！
● にぎわいマルシェ
釣り・魚をテーマにしたアート、クラフト作品、雑貨など、個性あふれる「お魚グッズ」が集結するマーケットゾーン。
● 釣りめしスタジアム
釣り人だからこそ知る、美味しい釣り魚料理が大集合。
釣りフェスでしか味わえない限定メニューが続々登場する、大人気のフードエリアです。
＜『釣りフェス2026 in Yokohama』 開催概要＞
名称 ：釣りフェス 2026 in Yokohama
会期 ：2026年1月16日(金) 9:00 ～ 12:00 プレビュータイム
(釣用品関係者・メディア・ゴールドチケット購入者のみ入場可能)
12:00 ～ 17:00 一般公開
2026年1月17日(土) 9:00 ～ 17:00 一般公開
2026年1月18日(日) 9:00 ～ 17:00 一般公開
会場 ：パシフィコ横浜 展示ホール
(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)
主催 ：一般社団法人 日本釣用品工業会
後援 ：経済産業省・神奈川県・横浜市・公益財団法人 日本釣振興会・全国釣竿公正取引協議会
協力 ：公益財団法人 横浜市観光協会
協賛 ：京浜急行電鉄 株式会社
入場料金：・金曜日
ゴールドチケット ：前売 6,000円
フライデーチケット：前売 1,400円／当日 1,600円
・土／日曜日
通常チケット：前売 1,800円／当日 2,000円
ペアチケット：前売 3,400円／当日 3,800円
＊ゴールドチケットはプレビュータイムからの入場および3日間入場可能
＊高校生以下、75歳以上、および障がい者と介護者1名は無料
＊金額はすべて税込み
ホームページ： https://www.tsurifest.com/
Facebook ： https://www.facebook.com/tsurifest/
X ： https://twitter.com/tsurifest
Instagram ： https://www.instagram.com/tsurifest/
【イベントについてのお問い合わせ先】
釣りフェス運営事務局
担当 ： 加藤・降幡
TEL ： 03-3532-5611
E-Mail： info@tsurifest.com