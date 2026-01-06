ライブ配信特化型メディア「HAISHIN Lab（配信ラボ）」を運営。YouTubeチャンネル開設、Pocochaトップギフターへの独占インタビューを公開

株式会社IMPACT

株式会社IMPACT（所在地：東京都新宿区、代表取締役：菅浩之）が運営するライブ配信特化型「HAISHIN Lab（配信ラボ）」は、Pococha、17LIVE、TikTok LIVEをはじめとする主要ライブ配信プラットフォームに関する専門情報を発信し、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）双方に向けた教育的コンテンツの提供を通じて、日本のライブ配信文化の発展に貢献してまいります。

この度、2026年1月5日に公式YouTubeチャンネルを開設し、第一弾コンテンツとしてPocochaでトップギフターとして知られるリスナーへの独占インタビュー動画を公開いたしました。

■ YouTubeチャンネル開設について

チャンネルURL: https://www.youtube.com/@haishinlab

HAISHIN Labは、これまでテキストベースのメディアとして運営してまいりましたが、より多様な形式で情報を届けるため、動画コンテンツの配信を開始いたしました。

第一弾コンテンツ: Pocochaトップギフターインタビュー

記念すべき初回動画では、Pococha（ポコチャ）で長年トップギフターとして君臨し、ライブ配信文化を支えてきたリスナーへの独占インタビューを公開。ギフティングの背景にある想い、リスナーとしての楽しみ方、ライバーとの関係性など、これまであまり語られることのなかった「応援する側」の視点に迫りました。

【総額1億円超】ポコチャ伝説のインフィニティリスナーCCさん独占インタビュー完全版

動画で語られる内容:

トップギフターになったきっかけと経緯 ギフティングに込める想いと哲学 Pocochaの魅力とコミュニティ文化 リスナーとして大切にしていること ライバーとの理想的な関係性

■ HAISHIN Labについて

URL: https://haishin-lab.com

HAISHIN Labは「配信の今が、ここにある。」をコンセプトに、ライブ配信に関する包括的な情報を提供する専門メディアです。プラットフォームの仕組み、収益化戦略、ランキングシステム、ファンエンゲージメントの方法など、ライブ配信に関するあらゆる疑問に答える「総合研究所」として機能しています。

■ 主な特徴

1. 主要プラットフォームを網羅的にカバー

Pococha（DeNA運営） 17LIVE TikTok LIVE SHOWROOM ミクチャ など、日本国内で人気の高いライブ配信サービスを幅広く取り扱っています。

2. 実践的な教育コンテンツ

収益化メカニズムの詳細解説 ギフティングシステムの仕組み ランキングアルゴリズムの分析 ファンコミュニティ構築のベストプラクティス など、すぐに活用できる実践的な情報を提供しています。

3. 独自取材とインタビュー

トップライバーへのインタビュー プラットフォーム関係者との対話 業界イベント（JAPAN LIVER FESTIVALなど）のレポート など、独自の視点からライブ配信業界の最前線を伝えています。

4. 多様な読者層への対応

これから配信を始めたい初心者ライバー 収益化を目指す中級者 プラットフォームのエチケットを学びたいリスナー 業界動向を追う観察者 それぞれのニーズに応じた情報を提供しています。

■ 提供コンテンツ例

・プラットフォーム解説記事: 各サービスの特徴、登録方法、基本的な使い方

・収益化ガイド: 報酬システム、換金方法、税務処理の基礎知識

・戦略的アドバイス: ファン獲得テクニック、配信時間の最適化、エンゲージメント向上策

・最新ニュース: プラットフォームアップデート、新機能リリース、業界動向

・用語解説: ライブ配信特有の専門用語を分かりやすく説明

■ 今後の展開

HAISHIN Labは今後も以下の取り組みを通じて、サービスの拡充を図ってまいります。

・コンテンツの質と量の向上: より専門性の高い記事の制作と更新頻度の向上

・プラットフォームとの連携強化: 公式情報の迅速な発信と独占コンテンツの制作

・コミュニティ機能の拡充: 読者同士が交流できる場の提供

・多言語展開: 日本のライブ配信文化を海外にも発信

■ 会社概要

社名: 株式会社IMPACT

代表者: 代表取締役 菅浩之

所在地: 〒160-0006

東京都新宿区舟町10-17ビレッジ四谷3ビル4F

設立: 2011年11日22日

事業内容: ライブ配信特化型メディア運営、コンテンツマーケティング

URL: https://haishin-lab.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社IMPACT 広報担当

TEL: 03-6709-8494

E-mail: pr@haishin-lab.com

受付時間: 平日 10:00～18:00