自動車部品メーカーサンコール、Pyro一体型トリガーセンサーを開発。異常電流の高速・高精度検出でデータセンターなど新領域も視野

サンコール株式会社

京都の自動車部品メーカー・サンコール（京都市右京区 代表取締役：奈良正）は、2025年12月、次世代事業である電流センサー事業よりパイロスイッチ一体型トリガーセンサーを開発しました。EV化に伴い需要の増える車載用途から再生可能エネルギーなどの産業用途まで、あらゆる災害リスクへの対策品として普及を目指します。

火災イメージ

20μsecの速さで決定的瞬間をとらえる

サンコールのトリガーセンサーは、バッテリーに過電流（＝過剰なレベルの大電流）が流れたことを瞬時に判断し、外部の遮断装置に信号を送るトリガー機能を備えたセンサーです。20μsec以下の速さで出力された遮断信号は、ECU内のスクイブドライバやパイロスイッチなどさまざまなデバイスに届き、ただちに導線が遮断されます。

今回サンコールは、パイロスイッチと一体化したトリガーセンサーモジュールを開発しました。このことで、センシングから遮断までの一貫フローを確実に保証できるようになりました。また、バックアップ機能など付加価値を高めた様々な製品ライナップの展開を予定しています。

くるまの事故が発生した場合、バッテリー周りが破壊されショートすることにより、火災や爆発が発生するリスクがあります。センサー技術と遮断技術の組み合わせにより、こうした事故リスクを低減し、人命・安全を確保することを目的としています。

パイロスイッチ一体型トリガーセンサー

火災リスクゼロを目指して

大電流や高速動作を扱うシーンでは、より高速かつ確実な安全システムが求められています。緊急時には、バッテリー周りの導線が強制的に切断されるまで数msec以内という超高速でおこなわれることが前提となります。

本製品は、あらかじめ設定した過電流値を20μsec以下という速さで確実に検知し、信号を発信することが出来る、新しい安全システムを提案しています。

「バッテリーの劣化やアクシデントにより異常電流（過電流）が流れ、その“瞬間”を見逃すと、重大な火災につながりかねません。しかし溶断型ヒューズだけではその一瞬の異常を確実に検出し防ぐことが難しく、誤検知や遅延により火災リスクが高まることが課題でした。そこで私たちは、異常電流を数10μsec単位で確実に捉え、パイロスイッチを通じて設備を即時に守れるセンサーの開発に挑みました。“火災リスクを未然に防ぐ”という目的に妥協はありません。このセンサーが確かな力になると信じています。」

開発責任者の村上建二氏は、安全性への意気込みをこう語ります。

サンコールのセンサー製品

自動車からESSまで

サンコールの電流センサー事業では、車のバッテリーマネジメントに欠かせない電流検出を高精度・高付加価値で提供する独自のセンシングソリューションを展開しています。2015年にはシャント式センサー・2023年にはCROCUS社と提携して磁気式センサーを発表、EV化の目覚ましい欧州や北米での採用が相次いでいます。

2024年にドイツにて電流センサーの販売拠点を新設し、欧州や米国でも拡販、2030年にはグローバルで売上２０億円規模を目指しています。

本製品は、2026年1月にラスベガスで開催されるCES(*1)、東京で開催されるオートモーティブワールド(*2)にても披露されます。

今後、異常電流の高速・高精度検出は、自動車の電動化のみならず、風力・太陽光などのエネルギー分野、データセンターなどでも需要が見込まれます。今後も更なる改良と進化を続け、あらゆるシーンでの安全性能への貢献をめざしていきます。

__________________________________________________

(*1)

CES Consumer Electronics Show

自動車、美容、ゲーム、などさまざまな業界の最先端が終結する世界最大級のテクノロジー見本市

場所：米国ラスベガスLVCC

日程：2026年１月６日～９日

https://exhibitors.ces.tech/8_0/floorplan/?hallID=NN&selectedBooth=6379(https://exhibitors.ces.tech/8_0/floorplan/?hallID=NN&selectedBooth=6379)

(*2)オートモーティブールド

場所：東京ビッグサイト（東京国際展示場）

日程：2026年1月21日(水)～23日(金)10:00～17:00

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/