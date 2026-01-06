オーダー家具メーカーがカタチにした“２つの視点”でつくる新オフィス

株式会社エストレージ

オーダー家具メーカーとして18年にわたり、多くのお客様に「幸せの空間」を提供してきた株式会社エストレージ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：矢島 克記）は、社会や働き方の多様化を背景に、一人ひとりの価値観やライフスタイルに寄り添う空間づくりを追求してまいりました。

このたび当社は、住宅・商業空間で培ってきた空間デザイン力と家具製作技術を自社オフィスに応用し、“働く人の心に寄り添うオフィス”をコンセプトとした新オフィスを2025年12月に完成いたしました。

近年、企業の約47％が出社と在宅を併用するハイブリッド勤務を導入し、オフィスは単なる「働く場所」から、「集まる理由がある場」「心地よく働ける場」へとその役割を変えつつあります（※1）。また、日本の働き手の62％が働く時間の自律性を重視し、72％が高収入よりもストレスの少ない働き方を選択するなど、心理的余裕や時間の自由が重要視されています（※2）。

こうした社会背景を受け、当社は自社オフィスを実証の場と位置づけ、社員一人ひとりが心地よく、柔軟で創造的に働ける環境を実現しました。今後もエストレージは、空間づくりを通じて「人の幸せ」に寄り添う新たな価値を提案してまいります。

※1 JIPDEC／ITR「企業IT利活用動向調査2025」より（概要版）

※2 ランスタッド「ワークモニター2025」より（概要版）

それぞれのオフィスの詳細は下記の通りです。

■エストレージデザインオフィス

１.コンセプト

「Crafted Creative」―こだわりから生まれるクオリティーとクラフトマンシップ

２.特長

●オーダー家具メーカーである私たち社員にとって、オフィスは単なる働く場所ではなく、価値観や美意識を体現する場。哲学と技術力を語る空間である。

●オフィス自体が、最高のプロモーションツールである。

●クリエイティブ関連部署（コントラクト事業部※・施工部・設計部）が一堂に会する新しい拠点。

３.責任者が語るこだわりポイント

「在籍するスタッフはもちろん来社されるクライアントを始め様々な設計事務所・協力業者など、皆さまにデザインのアイディアや製作におけるプロセスなどを協議できるコミニティースペースを意識したオフィスです。」（コントラクト事業部 部長 木崎康介）

４.設計担当者が語るこだわりポイント

「自社で家具をつくれる強みを活かし、日々の使用を想定しながら、家具のサイズ感や動線を丁寧に検討しました。試作品やスタディ段階のものも取り入れ、ものづくりへの姿勢が伝わる空間となるよう設計しています。」（コントラクト事業部 小田権史）

５.所在地

東京都中央区銀座7-17-8 銀座松良ビル４F

※コントラクト事業部：世界的に活動する建築設計事務所やハウスメーカー、マンションデベロッパーなどをクラインアントに持ち造作家具や什器などデザインから設計、製作、施工管理まで一貫して担うのがコントラクト事業部。ものづくりに対しての情熱と誇りを持って日々活動しています。

■星ヶ丘オフィス

１.コンセプト

働き方が多様化する今だからこそ「個とチームを育みながら仕事のパフォーマンスを格段に上げる」

２.特長

●近年、フリーアドレスやリモートワークの普及により、オフィスは単なる仕事をする場から個とチームが繋がり、新たな価値を創造する場へと変化させるオフィススペース。

●創業から8,000件を超えるフルオーダー家具を提案・設置し、多くのお客様に幸せの空間を実現してきた当社だからこそ可能にする発想力と技術力を融合させたオフィス家具を設置。

●「120度（多角型）デスク」は、社員同士が向かい合って座っても真正面から視線が合わない設計。業務に集中したいときは個の作業空間として機能し、また、チームでディスカッション（コミュニケーション）が必要な時は、程よい距離感と一体感で移動せずにできるように設計。

●しまったモノが把握できる収納や奥にしまった資料などが取り出しやすい縦型引き出しなどオーダー家具メーカーならではの機能が搭載。

３.責任者が語るこだわりポイント

快適さと心地よさに包まれ、自然と前向きに働けるオフィス。一人ひとりの集中とチームのつながりを大切に、創造性と生産性がやさしく高まる空間をデザインしました。（商品開発部 山口真希子）

４.社員インタビュー（使用実感の声）

「この新しいデスクになってから、作業に集中したい時は没頭でき、メンバーと話したい時は自然にコミュニケーションが生まれるようになりました。」

「デスクの配置を変えることができるので、チームごとの遊び心を空間で表現できるのも魅力ですね。」

「開放的な空間で、メンバーの動きや状況が良くわかるようになりました。」

５.所在地

愛知県名古屋市千種区井上町69 エトワール・ヴィル２F

【株式会社エストレージ 概要】

株式会社エストレージは、愛知県名古屋市に本社を置くオーダー家具メーカーです。オーダー家具ブランド「収納ラボ」は、設計から製造、施工、アフターサービスまで一貫して提供しており、商業施設や公共施設向けの什器・内装設計、リフォーム・リノベーション事業も手掛けています。オーダーメイド収納家具の高い技術力と耐震性に配慮した施工、自社工場による高度な加工技術、独自CADシステムを活用したデジタル化、そして充実したアフターサービスが強みです。これまでに8,000件以上の納品実績があり、職人技と最新技術を融合させた製品づくりを通して、一人ひとりのライフスタイルに合わせた安心・安全な住空間の提供を目指しています。

設立：2007年7月

資本金：1,000万円

代表者：代表取締役 矢島 克記

本社所在地：愛知県名古屋市千種区東山通5-20-1

ショールーム：名古屋、銀座、横浜、大阪（計4か所）

工場所在地：岐阜県美濃加茂市

建設業許可：国土交通大臣許可（内装仕上工事業） 第 26265号