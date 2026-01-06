Îß·×£³Ëü¸Ä¢¨¤òÈÎÇä¤·¤¿ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¤Ë¡Ö¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¡×¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤µ¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥°¥êー¥ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÀ¶¤é¤«¤ÇÍ¥Èþ¤Ê¥ªー¥É¥È¥ï¥ì¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥¯¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾å ±ÑÌÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖAoyama Flower Market¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¡×( https://www.aoyamaflowermarket.com )¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×£³Ëü¸Ä¢¨¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿Âç¿Íµ¤¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¡Ö¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¡×¤ò2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é½Õ¤À¤±¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2023Ç¯6·î20Æü～2025Ç¯11·î10Æü»þÅÀ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÎß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô¡£¼«¼ÒÄ´¤Ù¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë²Ö¡Ö¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¡×¤Î¹á¤ê¤È¤Ï¡©
ËË¤Ë¿¨¤ì¤ëÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÅß¤ÎÂÀ×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤í¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Ëºé¤¯²Ö¤¬¡Ö¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¡×¡£µåº¬¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ó¤¿·Ô¤Ë¾®¤µ¤Ê²Ö¤Ó¤é¤¬Ï¢¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëºé¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤Ò¤ÈË¼¤Î¥Öー¥±¤Î¤è¤¦¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿À±·Á¤Î²Ö¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤µ¤È¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·Ú¤ä¤«¤ÇÀ¡¤ó¤À¡Ö¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¡×¤Î¹á¤ê¤òºÆ¸½¤·¡¢¥Ü¥È¥ë¤Ë¤È¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ»º¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¤Î¥¨¥¥¹¤òÃê½Ð
¥ªー¥É¥È¥ï¥ì¡Ö¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ñ»º¤Î¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥¨¥¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÅ¦¤ß¤¿¤Æ¤Î¼ãÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¬¥ë¥Ð¥Ê¥àÀºÌý¤ò²Ã¤¨¡¢¤¢¤¨¤Æ¥°¥êー¥ó´¶¤ò¶¯¤á¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¹¤¬¤ë¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¹¥¯¥í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¥£ーÊ¬ÀÏ¢¨1¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½¹çÊª¡×¤¬¡Ö¤É¤ì¤À¤±´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¸¡½Ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ä´¹á»Õ¤¬²¿ÄÌ¤ê¤â¤Î¥¢¥³ー¥É¤òºîÀ®¢¨2¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¹á¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»×¤ï¤º¡ÖËÜÊª¤À¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É²Ö¤ÎÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¹á¤ê¤Þ¤Ç¤âºÆ¸½¤·¡¢Ä´¹á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡¥¬¥¹¥¯¥í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¥£ーÊ¬ÀÏ¤È¤Ï¡¢µ¤ÂÎ¤Î¹áµ¤À®Ê¬¤È¼ÁÎÌ¤ò·×Â¬¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½¹çÊª¤¬¤É¤ì¤À¤±´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¡½Ð¤¹¤ëµ»½Ñ¡£
¢¨2¡¡¥¢¥³ー¥É¤ÎºîÀ®¤È¤Ï¡¢¡Ö9:1¡×¡Ö8:2¡×¡Ö7:3¡× ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¹áÎÁ¤ÎÈæÎ¨¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¹á¤ê¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È ¥ªー¥É¥È¥ï¥ì ¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§40ml 3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ
¡ä¡ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.aoyamaflowermarket.com/item/510112.html
¡ä¡äÅ¹ÊÞ¸¡º÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.aoyamaflowermarket.com/category/SHOP/#map_area
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¡Ú¥³¥é¥à¡Û¥ªー¥É¥È¥ï¥ì ¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.aoyamaflowermarket.com/category/COLUMN_MONO/COLUMN_MONO_052.html
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥º¡ÊÀ½Â¤¡¢¥¨¥¥¹Ãê½Ð¡Ë/³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥é¥¤¥Î¥Ù¥¤¥È¡Ê¹á¤ê¡¢´ë²è¶¨ÎÏ¡Ë/¥«¥Í¥â¹áÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹á¤ê¡¢¹áÎÁ¶¨ÎÏ¡Ë
¡Ö²Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹á¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º
ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLiving With Flowers Every Day¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢2013Ç¯¤è¤ê£±ÎØ¤Î²Ö¤ò¾þ¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë²Ö¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÈÎÇä¡£2023Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥íー¥º¡¢¥ê¥êー¡¢¥¹¥¤ー¥È¥Ôー¤Î3¼ï¤òÄÌÇ¯ÈÎÇä¡¢¥ß¥å¥²¡¢¥¬ー¥Ç¥Ë¥¢¡¢¥ª¥¹¥Þ¥ó¥µ¥¹¡¢¥ß¥ë¥é¥íー¥º¤òµ¨Àá¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹á¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÃ±°ì¤Î²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Îー¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È ¥ªー¥É¥È¥ï¥ì ¥íー¥º¡Ê¥À¥Þ¥¹¥¯¥íー¥º¤Î¹á¤ê¡Ë
ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È ¥ªー¥É¥È¥ï¥ì ¥ê¥êー¡Ê¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«¤Î¹á¤ê¡Ë
ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È ¥ªー¥É¥È¥ï¥ì ¥¹¥¤ー¥È¥Ôー
ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È ¥ªー¥É¥È¥ï¥ì ¥ß¥å¥²
ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È ¥ªー¥É¥È¥ï¥ì ¥¬ー¥Ç¥Ë¥¢¡Ê¥¯¥Á¥Ê¥·¤Î¹á¤ê¡Ë
ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¥ªー¥É¥È¥ï¥ì ¥ª¥¹¥Þ¥ó¥µ¥¹
ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¥ªー¥É¥È¥ï¥ì ¥ß¥ë¥é¥íー¥º
¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·
¿å¹ÌºÏÇÝ¤Ç¡¢ÅÚ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿å¤À¤±¤Çµåº¬¤«¤éº¬¤È²Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¡£µåº¬¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥é¥ïー¥Ùー¥¹¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¤ò¤´¼«Âð¤Ç°é¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤«¤±»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤¦¡£²Ö¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¤Î¹á¤ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½Õ¤ÎÆü¾ï¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥£¥Ã¥ー¥»¥Ã¥È(¥¯¥ê¥¢ー¡ß¥¯¥ê¥¢ー)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,925±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Âç¤¤µ¡§Ä¾·Â85mm¡ß¹â¤µ105mm
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¿¥Ã¥»¥ë¥Ùー¥¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Âç¤¤µ¡§Ä¾·Â78mm¡ß¹â¤µ125mm
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨Æþ²ÙÊÂ¤Ó¤Ë¼è°·¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤´ÍøÍÑÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤Ï
¡ÖLiving With Flowers Every Day¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë²Ö¤äÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿´¤æ¤¿¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥×¡£¥Ñ¥ê¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢»ºÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿µ¨Àá¤Î²Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Á´¹ñ¤ËÌó120Å¹ÊÞ¡¢¥Ñ¥ê¤Ë1Å¹ÊÞ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë1Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥¯¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡¹ÊóÃ´Åö
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§parkpress@park-corp.jp
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£