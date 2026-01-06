【星のや軽井沢】野鳥のさえずりが響く水辺のテラスで、旬の3色いちごを味わい尽くす「軽井沢いちごモーニング」提供開始

星野リゾート希少な白いちごや黒いちごをはじめ、3色のいちごを堪能する贅沢な朝食「軽井沢いちごモーニング」

各施設が独創的なテーマで圧倒的非日常を提供する「星のや」。その始まりの地である長野県の「星のや軽井沢」では、2026年3月4日から5月31日までの期間、「軽井沢いちごモーニング」を提供します。軽井沢のモーニング文化に着想を得て、高原地帯特有の気候と水が育んだ旬のいちごを主役にした特別な朝食です。普段は夜だけ営業している宿泊者専用の「森のほとりCafe&Bar」を、この時期は朝食会場として開放します。希少な白いちごや黒いちごを含む3色のいちごの食べ比べや、いちごを贅沢に使用したサラダやスムージー、サンドイッチなど、いちごの甘い香りやみずみずしい味わい、野鳥のさえずりといった自然の音、木漏れ日の差し込む景色など、五感で軽井沢の春を感じる優雅なひとときを提供します。

背景

都会の喧騒から離れ、ゆったりとした時間を過ごせる場所として古くから親しまれてきた軽井沢。涼しい気候と豊かな自然は、心身をリフレッシュするのに最適な場所です。朝の清々しい空気の中、単に食事を取るだけでなく、時間を気にせず、近隣のカフェやレストランでゆっくりと朝食を楽しむ「モーニング文化」は、この土地ならではの特別な時間として根付いています。特に春の朝の時間帯は、野鳥のさえずりが響き渡り、清涼な空気がいっそう心地よく感じられます。星のや軽井沢では、この文化を体験してほしいと考え、春に旬を迎えるいちごを主役にした「軽井沢いちごモーニング」を企画しました。いちごは地元の軽井沢ガーデンファーム(https://www.gardenfarm.jp/index.html)で栽培されており、高原地帯ならではの昼夜の大きな寒暖差が、いちごにたっぷりと糖分を蓄えさせ、濃厚な甘みを生み出します。その中でも最も甘みが凝縮した3色のいちごを、さまざまなメニューで味わうことで、軽井沢の豊かな自然が育む恵みと、ゆったりと流れる優雅な時間を感じられます。

特徴１ 3色のいちごを味わい尽くす、軽井沢いちごモーニング旬のいちごをふんだんに使用した「軽井沢いちごモーニング」

旬を迎えるいちごを主役にした贅沢な朝食を用意します。前菜の「いちごと春野菜のサラダ」や、いちごとトマトのソースを添えたふわふわな食感のオムレツなど、いちごをさまざまな料理で堪能できます。さらに、いちごのスムージーやいちごのフルーツサンドなど、いちごの魅力を存分に味わえる朝食です。

特徴２ 軽井沢ガーデンファームが育む希少な3色のいちご「かおり野」

酸味がなく、甘みと香りを存分に堪能できる赤いちご

「真珠姫」

完熟の白桃やライチのような甘みが特徴の白いちご

「真紅の美鈴」

バナナやトロピカルフルーツのような濃い甘みが特徴の黒いちご

軽井沢ガーデンファーム(https://www.gardenfarm.jp/index.html)で栽培されているいちごは、高原地帯ならではの昼夜の大きな寒暖差により、たっぷりと糖分を蓄えています。中でも、甘味が凝縮した赤いちご、希少な白いちごや黒（真紅）いちごを含む3色を用意。いちごの見た目の美しさだけでなく、香りや食感、味わいの違いを一度に堪能できる特別な食べ比べ体験です。

特徴３ 軽井沢のモーニング文化を体現する、水辺のテラス席鳥のさえずりが響き渡る「森のほとりCafe＆Bar」

都会の喧騒から離れてゆったりと朝の時間を過ごす「モーニング文化」が根付く軽井沢で、その文化を体現する特別な空間を用意します。普段は夜に利用する宿泊者専用の「森のほとりCafe&Bar」を、この時期限定で朝に開放。木漏れ日が差し込む水辺のテラスで、心ゆくまで優雅な朝のひとときを楽しめます。

「軽井沢いちごモーニング」概要

期間 ：2026年3月4日～5月31日（除外日あり）

料金 ：1名10,890円（税サービス料込）＊宿泊料別

定員 ：1日2組（1組2名まで）

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/）にて

5日前まで受付

対象 ：星のや軽井沢宿泊者

予約開始日 ：2025年12月1日

備考 ：仕入れ状況により、食事内容や食材が変更になります。

■星のや軽井沢

谷の集落に滞在する。離れの客室は水辺を囲み、テラスからは季節のうつろいが感じられます。「軽井沢野鳥の森」に面した豊かな自然環境にて、休息の時間を満喫できる滞在型の宿泊施設です。

星のや軽井沢 施設全景

所在地 ：〒389-0194 長野県軽井沢町星野

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：77室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ： 1泊170,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：JR軽井沢駅より車で約15分、碓氷軽井沢ICより車で約40分

開業日 ：2005年7月20日

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9FdRlgMAf-Y ]