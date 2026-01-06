【2026/1/5（月）～】finetrack TOKYO BASE 新年限定ノベルティロゴ焼き印入り木製コースターをプレゼント｜finetrack BRAND STORE（ファイントラック）

株式会社finetrack

株式会社finetrack（代表：金山洋太郎）は、2026年1月5日（月）より、直営店 finetrack TOKYO BASE にて、新年限定のノベルティキャンペーンを実施します。



期間中、同店舗でお買い物をされたお客様を対象に、finetrackオリジナル ロゴ焼き印入り木製コースターをプレゼントいたします。

本キャンペーンは、新年を迎えるにあたり、日頃の感謝の気持ちとともに、

「一年を通して安全に、自然と向き合っていただきたい」という想いを込めて企画されたものです。

木の素材感を生かしたシンプルなデザインのコースターは、新年限定のノベルティです。



finetrack TOKYO BASEは、2026年1月5日（月）11:00より年始営業を開始しております。

新しい一年のはじまりを、自然とともにある時間からお楽しみください。

キャンペーン概要

- 実施期間：2026年1月5日（月）11:00～※ノベルティがなくなり次第終了- 開催場所 ： finetrack TOKYO BASE

Google MAPで開く https://goo.gl/maps/ak4gcCxxMaNoWMbg8

- 内容：期間中、finetrack TOKYO BASEにてお買い物いただいたお客様へ、TOKYO BASEオリジナル「ロゴ焼き印入り 木製コースター」をプレゼント- 備考：ノベルティは数量限定で、木材の表情や焼き印の風合いには個体差がありますキャンペーンの詳細はこちら :https://www.finetrack.com/funtotrack/post-98597/





お問い合わせ先

finetrack TOKYO BASE

東京都渋谷区神宮前6丁目13-8

03-6452-6084

11：00～20：00

https://www.finetrack.com/brandstore/#bs-access__tokyoBase

関連情報

finetrack直営店 TOKYO BASEでは、アウトドアを安全・快適に楽しむための各種講習会や

イベントを開催しています。その他、イベント等の情報はWEBサイトよりご確認ください。

- finetrack 公式サイト： https://www.finetrack.com/- finetrack 【イベント情報】： https://www.finetrack.com/funtotrack/cat-event/

