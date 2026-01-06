食感の三重奏！中華とチョコがマリアージュ「ブラックサンダー春巻き」爆誕

株式会社さくらFOODS

株式会社さくらFOODS（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：北澤晃浩）は、有楽製菓株式会社の人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」を使用した新商品「ブラックサンダー春巻き」を開発。2026年1月13日より、(株)さくらFOODS直売所「ほの国さくら」にて限定販売いたします。

■「ブラックサンダー春巻き」の3つの特徴

あの人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」（ミニバー）1本を、そのまま春巻き皮で包み、香ばしく揚げることで、“温かさ”と“チョコの甘さ”、“サクサクした皮の食感”を、一口で愉しめる新感覚スイーツです。

１．「パリッ」「とろっ」「ザクッ」の三重奏

揚げたての皮のパリパリ感、バナナのとろみ、ブラックサンダーのザクザク感を、一口で愉しめます。

２． バナナの“甘み”と“フルーティーな香り”がアクセント

「ブラックサンダー」の両サイドに、完熟バナナを挟み込むことで、温めるととろける“甘み”と“フルーティーな香り”が広がります。

３．シナモンの香りが全体を引き締める

春巻きの皮にほんのりシナモンを効かせることで、チョコ＆バナナの甘さに、スパイシーな奥行きをプラス。

■「ブラックサンダー春巻き」誕生の背景

本商品は、(株)さくらFOODSで春巻きの製造を担当するスタッフが、「ブラックサンダーが大好き」という溢れる愛から自発的に考案したことがきっかけで誕生しました。

まずスタッフ自身が、様々な原料を使用した3種類のブラックサンダー春巻きを試作し、有楽製菓株式会社の河合辰信社長にご試食いただきました。その際、バナナとシナモンの相性を高く評価いただくとともに、

「ブラックサンダーのミニバーを丸ごと包んでみてはどうか」

という新たな提案をいただきました。

このアイデアは、“ワンハンドで食べられるスイーツ”としての魅力を高める視点でも非常に理にかなっており、商品開発を大きく前進させるきっかけとなりました。

しかし、ミニバーを丸ごと包む工程に挑戦すると、通常の具に比べて形状が異なる点（幅が広くて、短いなど）で、とても巻きにくく、両端に入れる凍結バナナペーストが巻く途中で溶けてしまう課題に直面しました。また油で揚げることによりチョコレートが溶け、ザクザク感が損なわれないかも懸念点でした。

そこでスタッフ同士で試行錯誤を重ね、バナナペーストを均一に保つための配置方法や、スピーディーかつ確実に巻ける独自の巻き方を考案。ザクザク感は「180℃の１分半」という調理時間がベストということなど、一つずつ問題を解決していきました。

考案して試作した数種類の春巻き

熟練のスタッフが巻いている

３種に絞りバナナ＋シナモンに決定

■「ブラックサンダー春巻き」こんな時に食べてみて

「ブラックサンダー春巻き」は、春巻きでありながら、チョコやバナナの甘みがあるため、「おかずなの？それとも、おやつなの？」と迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

正解は、ありません。お好きなシーン・シチュエーションで、お召し上がりいただきたいです。

１．パーティーの一品に

ホームパーティーで用意するオードブルの一品として、お召し上がりください。“ありそうでなかった感”から、家族や友人との会話で話題になること間違いなし。切った断面も、春巻きとブラックサンダーによる豪快な“萌え断”です。

２．食後のデザートに

食事を終えた後、やはりデザートがほしくなりますよね。特に冬は、温かいデザートがあるとGOOD。そんな時は、この「ブラックサンダー春巻き」を、揚げたてのアツアツのうちにお召し上がりいただき、心もお腹も満たされることでしょう。

３． お土産やバレンタインに

このブラックサンダー春巻きは、「ほの国さくら」直売所での限定販売品となるため、ここでしか手に入らない、唯一無二の商品となります。実家への帰省時や友人宅への訪問時などの手土産に、このユニークなひと品を。バレンタインにもどうぞ(ハート)

■【「ブラックサンダー春巻き」の概要】

価 格：5本入り550円／袋

取扱店舗：(株)さくらFOODS直売所「ほの国さくら」※限定販売

提供方法：冷凍未調理品として提供

食 べ 方：180℃に熱した油で１分半（キツネ色のなる位）揚げて、油をきれば完成

■株式会社さくらFOODSについて

当社は、愛知県豊橋市を拠点に、中華総菜を中心とした食品の企画・開発からOEM含めた製造～販売までを、一貫して担う食品メーカーです。地域の食材を活かした商品開発や、商品を美味しく食べられる保存技術・品質管理（HACCP取得）を強みとし、共同開発についても数多く実績を有しています。

創業以来、「地域に根ざした食文化の発信」を理念に掲げ、直売所での販売や自社ブランド「ほの国さくら」を通じて、“地産地消”と“全国への情報発信”を両立しています。

今後も、生活者の皆さまにとってユニークな商品開発を通じて、地域と全国をつなぐ架け橋となることを目指します。

直売所「ほの国さくら」でお待ちしています！

■会社概要

会社名：株式会社さくらFOODS

所在地：〒441-8123 愛知県豊橋市若松町字丸山757（直売所併設）

（国道23号線「野依IC」から車で3分）

代表者：北澤 晃浩

設立：2008年4月

URL：https://www.sakurafoods.net/

事業内容：食品の企画・開発、OEM製造、直売所の運営、地域ブランドの発信

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社さくらFOODS 代表取締役 北澤晃浩

TEL：0532-25-1298（月～金、9：00～18：00）

e-mail：info@sakurafoods.net