～好きなランドセルを背負ってみなとみらいを「おさんぽ」しよう！～　池田屋 体験型ランドセル試着イベント『ランさんぽ』　クイーンズスクエア横浜にて1月17日(土)・1月18日(日) 開催

株式会社池田屋

株式会社池田屋（本社：静岡市葵区・代表取締役社長：長岡和久 以下「池田屋」）は、2026年1月17日(土)、1月18日(日) クイーンズスクエア横浜（横浜市西区）にて、体験型ランドセル試着イベント『ランさんぽ』を開催します。

『ランさんぽ』は、小学校入学前のお子さまを対象にした、親子で“通学の疑似体験”ができる人気イベントです。好みのランドセルを背負っておさんぽを楽しみながら、屋内ではわかりにくい本来の色味や、実際に歩くことで感じられる背負い心地を、自然光のもとで確認できます。

■ ランさんぽを楽しむ4つのポイント- 自然光の下でランドセル本来の色味を確認- 新デザイン「neo」＆新色をいち早くチェック- おさんぽしながらリアルな背負い心地を体験- お気に入りのランドセルを背負って記念撮影

他にも、ランドセルのひみつに迫るクイズ大会や、参加者限定のスタンプ集めなど、親子で楽しめるコンテンツが充実。当日は池田屋おさんぽナビゲーターが「はじめてのラン活」をしっかりとサポートします。

■ 開催概要

イベント名： ランさんぽ～ランドセルとおさんぽしよう！～ in 横浜

開催会場： クイーンズスクエア横浜 ステーションコアB1F（スーパースポーツゼビオ前）

開催日程： 1月17日（土）、18日（日）※2日間限定

対象： 現年中クラスのお子さま（2027年4月ご入学予定）とそのご家族

※ご兄弟での参加も可能です

参加費： 無料

※本イベントは事前予約制です（1家族につき1枠）

ご予約・詳細： https://coubic.com/ikedaya/4991030

■ ランさんぽ開催スケジュール

ランさんぽ in 東京 2026年1月10日（土）

ランさんぽ in 名古屋 2026年1月11日（日）、12日（月・祝）

ランさんぽ in 横浜 2026年1月17日（土）、18日（日）

※上記写真はこれまでの横浜ランさんぽの様子です。■クイーンズスクエア横浜について

みなとみらい駅直結の複合施設。横浜みなとみらいの景観を眺めながらグルメやショッピングが楽しめるほか、コンサートホール、ホテル等も連結しています。

クイーンズスクエア横浜ホームページ https://qsy-tqc.jp/

池田屋ホームページ https://www.pikachan.com/