クラウド型点呼支援システム『点呼＋』特設ページ公開！ ～「安全指導支援機能」と「デジタコ連携」の詳細をご紹介～

株式会社ナブアシスト

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役：江口 大介、以下 ナブアシスト）は、

点呼＋のオプション機能である「安全指導支援機能」と「デジタコ連携（ITP-WebService V3）」に

ついて特設ページを公開しました。

これらの機能は、事故リスクの抽出、安全指導履歴の一元管理を可能にし、運行管理者の負担を軽減するとともに、ドライバーの安全意識を向上させる仕組みを提供します。「安全指導支援機能」は、安全指導の受講漏れを防ぎながら指導監督指針に基づいた指導を実施可能にします。「デジタコ連携」は、ドライバーの運転評価や違反項目を即時に確認し、業務後点呼でスムーズな振り返りを支援します。

運送業界が抱えるドライバー不足や安全対策強化の課題解決に貢献するこれらの機能について、特設ページでは詳細な特徴や導入メリット、活用イメージを紹介しています。

特設ページの概要

特設ページでは、以下の内容を分かりやすく解説しています：

- 事故リスクの高い運転行動の抽出業務後点呼時に「運転評価」や「違反項目」を即時確認する仕組みを提供。- ドライバーの安全意識向上運行管理者不在でも、ドライバー自身が運行内容を振り返ることで、安全意識の向上と違反削減を目指します。- 安全指導に関する管理者の負担軽減教材作成や研修日程の調整が不要となり、管理者の負担を軽減します。- 安全指導履歴の一元管理安全指導計画や結果を点呼結果と統合することで、一元管理を可能とし業務の効率化を図ります。

タイトル：点呼＋ 安全指導支援&デジタコ連携(https://www.nav-assist.co.jp/products/unyu/tenko_plus/unkoukanriop/)

点呼＋とは？

「点呼＋」は、業務前・業務後の自動点呼を含め、点呼業務全般をクラウド上で一元管理できるクラウド型点呼支援システムです。ロボット、デスクトップ、モバイルなど、多様なデバイスに対応しており、効率的かつ確実な点呼業務の運用を実現。これにより運行管理者の負担軽減と高い安全性を提供します。

また、「点呼＋」は、国土交通省による自動点呼機器の認定を国内で初めて取得した「Tenko de unibo」をロボット点呼端末として採用してきた実績があります。現在では、後継機にあたる「ロボット版

Kebbi」を採用し、視覚・音声を活用した対話的な点呼業務を可能にすることで、効率化をさらに向上させています。

さらにクラウドシステムによる点呼履歴の一元管理により、複数拠点間での情報共有や確認作業もスムーズに対応。安全運行を支援するとともに、従業員の業務負担軽減や多様な働き方への柔軟な対応を実現します。

国土交通省認定の実績に基づく信頼性と機能性を備えた「点呼＋」は、安心・安全な運行体制の構築に貢献します。

株式会社ナブアシストについて

ナブアシストは各業界のお客様にとって「信頼できるパートナー」であることを目標として、設立以来、事業を展開して参りました。特に、ロジスティクス事業部においては、クラウド型点呼支援システム『点呼＋』の開発・販売・サポートを通じて、運送事業者の業務効率化、安全運行の実現、コンプライアンス遵守を支援しています。

使いやすさを追求した直感的なインターフェースと、運送業に特化した豊富な機能が特長で、販売管理、デジタコ連携、労働時間管理システムなど、点呼＋以外にも、運送事業者の様々な業務を支援する製品を取り揃えています。導入から運用まで、お客様に寄り添う手厚いサポート体制を構築し、安心してご利用いただけるよう努めています

お問い合わせ先

会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）(https://www.nav-assist.co.jp/)

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

MAIL：logistics-inside@nav-assist.co.jp