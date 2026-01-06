最初の1カ月無料！　毎日新聞デジタルのスタンダードプラン「冬得」キャンペーン開始

株式会社毎日新聞社

毎日新聞社のニュース配信サービス「毎日新聞デジタル」 は2026年1月6日（火）から2月25日（水）まで、「冬得」キャンペーンを実施します。



【毎日新聞デジタル「冬得」キャンペーン概要】

https://mainichi.jp/pr/digital/t/standard/

期間：2026年1月6日（火）12時（正午）～ 2026年2月25日（水）17時

内容：スタンダードプラン「1カ月自動更新」→ 最初の1カ月無料

＜2カ月目以降は、通常料金1,078円（税込）で自動更新＞

対象者：上記期間中に、スタンダードプラン「1カ月自動更新」を初めてご利用の方

※これまでにスタンダードプラン、プレミアムプランのどちらかを無料または割引価格でご利用されたことがある場合でも、解約から1年以上経過している方は、最初の1カ月無料が適用されます



【スタンダードプランの主なサービス一覧】

・朝刊、夕刊記事を含むすべての有料記事が読み放題

・記者、専門家などによる特集、連載、コラムのウェブ限定コンテンツが読み放題

・ウォール・ストリート・ジャーナル（日本語版・英語版・中国語版）が読み放題

・朝、昼、夕に配信するニュースレター、多様なジャンル別メールマガジンの有料記事が読める

・記事の保存・メモ機能で、あとで読みたい・面白かった記事などをスクラップできる

・将棋、囲碁の棋譜中継が見られる

・「毎日パズル」で数独、クロスワードなどが楽しめる

・「まいにちポイントくらぶ」で独自ポイント「まいポ」が貯まる・使える（1まいポ＝1円相当）



【「まいにちポイントくらぶ」とは？】

毎日新聞デジタルの独自ポイント「まいポ」が毎日かんたんに楽しみながら貯まるポイ活サービスです。毎日新聞デジタルで対象記事を読む、脳トレクイズなどのゲームで遊ぶ、提携ネットショップでお買い物するなど、様々な方法でポイントを獲得できます。貯まったポイントは「１まいポ＝1円相当」で電子マネー・ギフトコード、他社ポイント、現金などに交換可能です。利用対象者は毎日新聞デジタルの有料プラン（スタンダード、プレミアム）、毎日新聞購読者で宅配購読者各プランをご契約のユーザーで、追加料金なしで利用できます。

URL：https://maipo.mainichi.jp/