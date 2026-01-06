株式会社アローリンク

- セミナー内容「面談では好感触だったのに、急に連絡が途絶えた」「他社の条件に負けてしまった」________そんな経験はありませんか？

給与や知名度などの「条件」で勝負する限り、上には上がおり、常に辞退のリスクと隣り合わせです。しかし、学生が最終的に選ぶのは「一番条件が良い会社」ではなく、「自分の人生を託せると感じた会社（ストーリー）」です。 この「感情のスイッチ」を入れることができれば、条件の優劣に関係なく、辞退率は劇的に改善します。本セミナーでお伝えするのは、精神論ではありません。内定辞退率を70%から10%へ引き下げた実例に基づく、再現性の高い「採用ブランディング」の手法と、ブラックボックス化しやすい学生心理を可視化する「LINE戦略」です。今年の採用を成功させるための「正しい関わり方」を、ぜひ持ち帰ってください。- こんな方におすすめ・内定辞退・音信不通が続き、採用が不安定になっている方・条件面では大手に勝てず、打ち手が見えなくなっている方・学生に会社の魅力や想いをうまく言語化できていない方・採用活動を属人的・感覚的ではなく、再現性のある仕組みにしたい方・LINE運用を「連絡手段」から戦略ツールに変えたい方

蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。

グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング"や"採用マーケティング"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。

不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。

- セミナー概要

タイトル：【学生の感情を動かす5ステップ】新卒内定辞退70%→10%を実現する採用ブランディング

開催日 ：2026年1月16日(金) 15:00-16:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50名

登壇者 ：蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

