¡Ú1/20¡Ê²Ð¡Ë19:00～Âçºå³«ºÅ¡¦ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¿Í»ö¡¦ºÎÍÑ¤Î¡ÖÂ¾¼Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤¬µ¤·Ú¤ËÊ¹¤±¤ë¸òÎ®²ñ | ¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ãæ¾®´ë¶È¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥â¥ê¥Î¥¸¥À¥¤¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥¨ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÅè ´²¿Í¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00¤è¤ê¡¢Âçºå¡¦Íä²°¶¶/Èî¸å¶¶¼þÊÕ¤Ë¤ÆÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿Í»ö¡¦ºÎÍÑ¤Î¡ØÂ¾¼Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡Ù¤¬µ¤·Ú¤ËÊ¹¤±¤ë¸òÎ®²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç¤¹¡£
¿Í»ö¤Î»Å»ö¤Ï¡¢·Ð±Ä¤È½¾¶È°÷¤Î´Ö¤ËÎ©¤Á¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤âÁêÃÌÁê¼ê¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤òµ¤·Ú¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Â¾¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¡É¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤Î¹Ö»Õ¤¬¹Ö±é¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¡×¤ä¡ÖºÎÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔÃÌ¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼«Í³¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Web¸¡º÷¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ä¥ê¥¢¥ë¤Ê»öÎã¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ä¼ÂÌ³¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Í»ö¤Î¸½¾ì¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¶¯¤¤Ãç´Ö¤È½Ð²ñ¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://mamorinojidai.jp/seminar/2601_osaka/
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê½êÍ×»þ´Ö£±Ê¬¡Ë
¡¦¥Þ¥â¥ê¥¯¥é¥Ö¿Í»ö²ñ¤È¤Ï¡©
¿Í»ö¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ä²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤ÈÂ¾¼Ò»öÎã¤ò³Ø¤Ó¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¡¢³Ø¤Ó¤¢¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ò¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â·Ò¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È
£±¡¥¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¾¼Ò¤Î»öÎã
À®¸ù»öÎã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔÃÌ¤Þ¤Ç¡£
Æ±µ¬ÌÏ¤Î²ñ¼Ò¤¬¤É¤ó¤Ê¹©É×¤ä¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¿´¶¯¤¤¡Ö¿Í»ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×
Æ±¤¸Î©¾ì¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÃç´Ö¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£³¡¥¼«¼Ò¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¡×
Â¾¼Ò¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ä²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢Ìò°÷¤ÎÊý
¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¿Í»ö¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡ÊÆÃ¤Ë1¿Í～¾¯¿Í¿ô¤ÇÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ë
¡¦Â¾¼Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ®¸ù»öÎã¤ä¼ºÇÔÃÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý
¡¦É¾²ÁÀ©ÅÙ¡¢ºÎÍÑ¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¼Ò³°¤Ëµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í»ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºî¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦¿·¤·¤¤»Üºö¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤Êý
¡¦³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/58111/table/262_1_1006ab59ef2bb3bc972a70f0a3c59a1a.jpg?v=202601060222 ]
¢£Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢¿Í»ö¡¦ºÎÍÑ¡¦Ï«Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÈÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¡É¤ä¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í»ö¡¦ºÎÍÑ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ²ñ¤Î¼ñ»Ý¤ò¤´Íý²ò¤Î¤¦¤¨¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê¤ª»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥â¥ê¥Î¥¸¥À¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¼é¤ë¡×»ëÅÀ¤Ç·Ð±Ä¤ò¶¯²½¡£
¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢ÆâÉôÅýÀ©¤Ê¤É¡¢¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ì¤Á³¤ËËÉ¤°¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥â¥ê¥Î¥¸¥À¥¤¥µ¥¤¥È :
https://mamorinojidai.jp/
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥¨ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ýÁÏÎ©¡§1999Ç¯
¡ý½êºßÃÏ¡§
¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç2-2-7ÃæÇ·Åç¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー21³¬
¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-26-2¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë28³¬
¡ýÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÅè´²¿Í
¡ý½¾¶È°÷¿ô¡§259Ì¾
¡ý»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡Ø¥Þ¥â¥ê¥Î¥¸¥À¥¤¡Ù¡§https://mamorinojidai.jp/
¡¦ISO¡¿ISMS¡¿P¥Þー¥¯¤Î¿·µ¬Ç§¾Ú¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È
¡¡Ç§¾Ú¥Ñー¥È¥Êー¡§https://ninsho-partner.com/
¡¡ISO NEXT¡§https://cert-next.com/
¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿ISO¡¦P¥Þー¥¯´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ø¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡§https://3ac-assist.com/
¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿P¥Þー¥¯´ÉÍý¥Äー¥ë¡ØP¥Þー¥¯¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡§https://pmark-assist.com/
¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿ISMS´ÉÍý¥Äー¥ë¡ØISMS¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡§https://isms-assist.com/
¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿ISO´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ø9001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡§https://9001-assist.com/
¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿ISO´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ø14001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡§https://14001-assist.com/
¡¦·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§Äê¥µ¥Ýー¥È¡§https://www.3ac-biz.com/healthcare/
¡¦SDGs¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¡§https://www.3ac-biz.com/sdgs/
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.3a-c.co.jp/