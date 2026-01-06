【ロイズ】バレンタインに！スプーンですくって食べる生チョコレートやイタリアンフェア限定の味わいなどを1月7日に発売。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、2026年1月7日よりバレンタインやイタリアンフェア限定の生チョコレートをロイズ通信販売・ロイズ直営店にて期間・数量限定で販売開始いたします。

生チョコレート[プレシャス]【期間・数量限定】

赤ワインとシャンパンが香り立つ、プレシャスな生チョコレート

"恋人たちのキュヴェ"というロマンチックな名前のシャンパンとバレンタインデー発祥の地から届く赤ワイン。ともにバレンタインデーにぴったりの物語を持つ洋酒が香る、贅沢な味わいのガナッシュを重ねて、チョコレートの器に入れました。

香り高く、深みのある味わいながら、後味はすっきり。やわらかな2層を一緒にスプーンですくって味わい、魅力あふれるおいしさをじっくりとお楽しみください。

※専用の紙袋がついています。

チョコレートの器は、希少なクリオロ系カカオでつくったスイートタイプのチョコレートです。 生チョコレートを食べ終わった後は、そのまま召し上がるのはもちろん、 ホットミルクに溶かしてチョコレートドリンクとしてもお楽しみください。

商品名：生チョコレート[プレシャス]

内容量：1個

価 格：税込3,996円（本体価格3,700円)

通信販売 ご注文期間：2026年1月7日正午頃(予定)～2月11日

（お届け希望日：2026年1月10日～2月15日）

生チョコレート[ティラミス]【期間・数量限定】

生チョコレートで味わう"ティラミス"

世界で愛されるイタリア生まれのデザート「ティラミス」をイメージした生チョコレート。マスカルポーネチーズのパウダーを入れたホワイトチョコレートガナッシュと、コーヒーとコーヒーリキュール入りのガナッシュを2層に重ねました。それぞれの層が引き立て合う、甘くてほろ苦い、深みのある味わいをお楽しみください。

商品名：生チョコレート[ティラミス]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円)

通信販売 ご注文期間：2026年1月7日正午頃(予定)～3月11日

（お届け希望日：2026年1月10日～3月15日）

生チョコレート[ロイズファームトゥーバー]【期間・数量限定】

お酒を使わずに仕上げたこだわりのレシピ。とろける１粒に息づく、カカオの個性を堪能

フルーティな味わいが魅力の自社農園産カカオ豆を使った、こだわりの生チョコレート。やさしい甘さとすっきりとした後味をお楽しみいただけるよう、お酒を使用せず仕上げました。通常は、ロイズタウン工場直売店限定の商品が特別に通信販売に期間・数量限定で登場。今だけの味わいをぜひお試しください。

※カカオマスのみ自社農園のカカオ豆使用。

商品名：生チョコレート[ロイズファームトゥーバー]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円)

通信販売 ご注文期間：2026年1月7日正午頃(予定)～2月11日

（お届け希望日：2026年1月10日～2月15日）

＼こちらも期間・数量限定で販売中／

生チョコレート[ウイスキーの肴(あて)] 【期間・数量限定】

ウイスキーをより一層引き立てる生チョコレート

さまざまなウイスキーの個性を引き立てながら、その味わいに負けないビター感も楽しめる、お酒不使用の生チョコレートです。合わせるウイスキーの種類や熟成度、飲み方によって感じる味わいは幾通りにも広がるため、自分好みの最高の組み合わせを見つけるのも楽しみです。

※この商品にウイスキーは含まれておりません。

商品名：生チョコレート[ウイスキーの肴(あて)]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円)

生チョコレート[オーレ](ウインターパッケージ)【期間・数量限定】

美しい雪の結晶を描いた、冬だけの特別なパッケージ

ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]を繊細で美しい雪の結晶を描いた限定パッケージに入れました。ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンドした、まろやかでやさしい味わいです。

商品名：生チョコレート[オーレ](ウインターパッケージ)

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）

■「生チョコレート[ウイスキーの肴(あて)] 」・「生チョコレート[オーレ](ウインターパッケージ)」の通信販売 ご注文期間：2026年2月11日まで

（お届け希望日：2026年2月15日まで）

■ロイズ通信販売

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

公式オンラインショップ：https://www.royce.com

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）



■ロイズ直営店

「生チョコレート[プレシャス]」・「生チョコレート[ティラミス]」・「生チョコレート[ロイズファームトゥーバー]」は、2026年1月7日より販売。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

・「生チョコレート[ロイズファームトゥーバー]」はロイズタウン工場直売店で通年販売中。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。

※諸事情により、発売日は変わる場合がございます。

【通信販売限定】最大10％OFF！早期割引キャンペーンを1月7日より開催！

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com

バレンタインデー時期よりもお早めのご注文・お届けでお得になるキャンペーンを開催。ぜひご利用ください。

▼キャンペーン内容

下記期間中、お届け先1件につき、商品代金7,500円以上(税込/送料・手数料別)のお買い上げが対象です。

◆ロイズ公式オンラインショップ(https://www.royce.com)からのご注文がお得！

【商品代金から10％OFF】

ご注文期間：2026年1月7日(水)～1月15日(木)

お届け希望日：2026年1月10日(土)～1月22日(木)

【商品代金から5％OFF】

ご注文期間：2026年1月7日(水)～1月26日(月)

お届け希望日：2026年1月23日(金)～1月31日(土)

◆電話・FAX・はがきからのご注文

【商品代金から3％OFF】

ご注文期間：2026年1月7日(水)～1月26日(月)

お届け希望日：2026年1月10日(土)～1月31日(土)

《賞味期限について》

各商品の賞味期限は、準備や発送などに時間をいただくため、お届け時点では公式オンラインショップ記載の期限より短くなります。賞味期限1ヶ月と記載の商品は、発送日を含め21日程度、賞味期限45日と記載の商品は発送日を含め25日程度の日持ちのものが届く可能性がございます。2月14日(バレンタインデー)よりも早い賞味期限のものが届く可能性がありますのでお使いになる日にちをご確認の上、お届け日をご指定ください。

《注意事項》

１.お酒・スキンケア商品・手提げ袋・バレンタイン限定袋・保冷袋はキャンペーンの対象外です。

２.商品代金(税込)より割引させていただきます。送料・手数料は割引の対象外です。

３.「ロイズ 楽天市場店」・「ロイズ Yahoo!ショッピング店」・「ロイズLINEギフト店」・「ロイズeギフト」でのご購入は対象外です。

４.期間中、何度でもご利用いただけます。

この時期お電話でのご注文は大変混み合いますので、ぜひ、よりお得な公式オンラインショップをご利用ください。

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com

【Instagram ＠royce_jp】https://www.instagram.com/royce_jp/

【Instagram ＠royce.chocolate_jp】https://www.instagram.com/royce.chocolate_jp/

【Facebook】 https://www.facebook.com/chocolate.royce

【LINE公式アカウント】https://lin.ee/kQaeuHU