大阪発、次代のビジネスを切り拓く12名が登壇！「SIOアクセラレーション」の成果発表会を2026年2月8日（日）に開催
公益財団法人大阪産業局は、大阪のスタートアップ・エコシステムの構築と、新たなビジネスを生み出す起業家の発掘・成長支援のため「スタートアップ・イニシャルプログラムOSAKA （SIO）アクセラレーション」を実施しています。
SIOアクセラレーションは、まだ世の中にない新たな価値を自ら創出し、急速な規模拡大をめざして大阪からグローバルを舞台に市場を求めるシード期のスタートアップ及び創業前の方を対象としたプログラムです。
今年度は2025年6月にプログラム参加者を募集し（※1）、9月より約5か月間
・ビジネスモデルの仮説検証のためのワークショップ
・大企業・中堅・ベンチャー企業との連携促進のための交流会
・VC等への相談会
・経験豊富なメンターによるメンタリング
を通じて、参加者の事業成長を支援してきました。
その集大成として、SIOアクセラレーションの参加者12名が、ブラッシュアップしたビジネスプランを発表するデモデイを、2026年2月8日（日）に開催します。
当日は、参加者12名のピッチにくわえ、クックビズ株式会社 代表取締役社長 藪ノ 賢次 氏による基調講演『「食」は「人」の信念で切り拓いたブルーオーシャン。27歳での創業から東証上場、そして再起の軌跡』も実施します。
本イベントでは、成長フェーズにあるスタートアップのリアルな取り組みを知るとともに、協業・支援・投資など新たな出会いにつながる機会を提供します。
（※1）2025年6月26日（木）プレスリリース配信
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000090165.html
ピッチ登壇者
※50音順 登壇順ではありません
- 石谷 太志／SweetLeap株式会社 https://kuchikomirobo.com/
AIで口コミ資産を最大化し、小規模店舗の集客を“広告費ゼロ”で実現する口コミ集客DXサービス
- 大谷 成／合同会社SKONE https://skone-it.com/
副業AI人材マッチングプラットフォーム「Spot AI」
- 木方 泰輔／起業準備中
工芸品のサブスク事業
- 木村 亮／LT Works株式会社 https://oshigotrip.com/
旅先での仕事・体験で地域課題を解決し、つながりを生む旅のマッチングサービス
- 楠 和馬／起業準備中
事例共有による連携と共助を促進、療育支援AIパートナー「コグロウ」
- 近藤 綾香／ヘルスケアサーカス株式会社 https://www.healthcarecircus.co.jp/倫理審査を土台に、ヘルスケア事業の成長を支える共創パートナー
- 塚本 正志／起業準備中 https://www.crossvalue.jp/
製造ライン新規構築業務用 クラウドアプリケーション
- 土田 陸斗／起業準備中
AIの利用状況とコード品質を解析し、GitHubから候補者の実力を分かりやすく示す採用支援SaaS
- 比嘉 宏之／起業準備中
AIで募集・面接・翻訳を自動化する海外定性調査
- 福井 智子／起業準備中スキル・経験を見える化！AIによるシフト自動作成サービス
- 松永 昂大／株式会社digitive https://digitive.jp/
多様なステークホルダー情報を自動収集・一元化し、縁（関係性）を資産化するAI基盤「カチット」
- 吉川 寛／株式会社BLUE DOTS https://blue-dots.jp/
お客様とのコミュニケーションを統合する「AI-Native Customer Success OS」
SIO アクセラレーション 成果発表会 概要
【開催日時】
2026年2月8日（日）13:00～18:00
【開催形式】
ハイブリッド開催
現地参加：定員80名（先着順）
オンライン参加：申込者へ別途視聴URLを送付します。
【会場】
MBS本社1階「ちゃやまちプラザ」（大阪市北区茶屋町17番1号）
【参加費】
無料
【観覧対象者】
・ピッチ登壇者の事業に関心のある方
・ピッチ登壇者との協業や支援を検討している方
・スタートアップ支援を行っている方
・スタートアップに興味、関心のある方
など、デモデイにご興味のある方はどなたでも参加可能です。
【タイムスケジュール（予定）】
13:00～13:10 開会あいさつ、事業説明
13:10～13:50 【基調講演】『「食」は「人」の信念で切り拓いたブルーオーシャン。
27歳での創業から東証上場、そして再起の軌跡』
クックビズ株式会社 代表取締役社長 藪ノ 賢次 氏
13:50～14:00 コメンテーターのご紹介
14:00～17:30 12名のピッチ
17:30～17:40 総評、閉会のあいさつ
17:40～18:00 交流会（各登壇者のデモブースにて名刺交換可能）
基調講演
「食」は「人」の信念で切り拓いたブルーオーシャン。27歳での創業から東証上場、そして再起の軌跡
【登壇者】 藪ノ 賢次 氏
クックビズ株式会社 代表取締役社長
大阪府出身。2004年に大阪府立大学（現 大阪公立大学）工学部卒業後、すぐに起業。
幾つかのサービスの立ち上げを経験し、2007年にクックビズ株式会社を設立。代表取締役に就任。
2017年、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）へ上場を果たす。
「食」は「人」をミッションに、これまで支援し続けた“人”を起点に、 食に関わる新たな領域にも積極的に事業を展開しながら、食ビジネスの持続可能性の向上をめざす。
申込方法
下記申込ぺージよりお申し込みください。
主催
公益財団法人大阪産業局（大阪イノベーションハブ）
共催
大阪府
協力
大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム
関西スタートアップアカデミア・コアリション（KSAC）
