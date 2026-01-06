大阪発、次代のビジネスを切り拓く12名が登壇！「SIOアクセラレーション」の成果発表会を2026年2月8日（日）に開催

公益財団法人大阪産業局

公益財団法人大阪産業局は、大阪のスタートアップ・エコシステムの構築と、新たなビジネスを生み出す起業家の発掘・成長支援のため「スタートアップ・イニシャルプログラムOSAKA （SIO）アクセラレーション」を実施しています。

SIOアクセラレーションは、まだ世の中にない新たな価値を自ら創出し、急速な規模拡大をめざして大阪からグローバルを舞台に市場を求めるシード期のスタートアップ及び創業前の方を対象としたプログラムです。

今年度は2025年6月にプログラム参加者を募集し（※1）、9月より約5か月間

・ビジネスモデルの仮説検証のためのワークショップ

・大企業・中堅・ベンチャー企業との連携促進のための交流会

・VC等への相談会

・経験豊富なメンターによるメンタリング

を通じて、参加者の事業成長を支援してきました。

その集大成として、SIOアクセラレーションの参加者12名が、ブラッシュアップしたビジネスプランを発表するデモデイを、2026年2月8日（日）に開催します。

当日は、参加者12名のピッチにくわえ、クックビズ株式会社 代表取締役社長 藪ノ 賢次 氏による基調講演『「食」は「人」の信念で切り拓いたブルーオーシャン。27歳での創業から東証上場、そして再起の軌跡』も実施します。

本イベントでは、成長フェーズにあるスタートアップのリアルな取り組みを知るとともに、協業・支援・投資など新たな出会いにつながる機会を提供します。

（※1）2025年6月26日（木）プレスリリース配信

ピッチ登壇者

※50音順 登壇順ではありません

SIO アクセラレーション 成果発表会 概要

- 石谷 太志／SweetLeap株式会社 https://kuchikomirobo.com/AIで口コミ資産を最大化し、小規模店舗の集客を“広告費ゼロ”で実現する口コミ集客DXサービス- 大谷 成／合同会社SKONE https://skone-it.com/副業AI人材マッチングプラットフォーム「Spot AI」- 木方 泰輔／起業準備中工芸品のサブスク事業- 木村 亮／LT Works株式会社 https://oshigotrip.com/旅先での仕事・体験で地域課題を解決し、つながりを生む旅のマッチングサービス- 楠 和馬／起業準備中事例共有による連携と共助を促進、療育支援AIパートナー「コグロウ」- 近藤 綾香／ヘルスケアサーカス株式会社 https://www.healthcarecircus.co.jp/倫理審査を土台に、ヘルスケア事業の成長を支える共創パートナー- 塚本 正志／起業準備中 https://www.crossvalue.jp/製造ライン新規構築業務用 クラウドアプリケーション- 土田 陸斗／起業準備中AIの利用状況とコード品質を解析し、GitHubから候補者の実力を分かりやすく示す採用支援SaaS- 比嘉 宏之／起業準備中AIで募集・面接・翻訳を自動化する海外定性調査- 福井 智子／起業準備中スキル・経験を見える化！AIによるシフト自動作成サービス- 松永 昂大／株式会社digitive https://digitive.jp/多様なステークホルダー情報を自動収集・一元化し、縁（関係性）を資産化するAI基盤「カチット」- 吉川 寛／株式会社BLUE DOTS https://blue-dots.jp/お客様とのコミュニケーションを統合する「AI-Native Customer Success OS」

【開催日時】

2026年2月8日（日）13:00～18:00

【開催形式】

ハイブリッド開催

現地参加：定員80名（先着順）

オンライン参加：申込者へ別途視聴URLを送付します。

【会場】

MBS本社1階「ちゃやまちプラザ」（大阪市北区茶屋町17番1号）

【参加費】

無料

【観覧対象者】

・ピッチ登壇者の事業に関心のある方

・ピッチ登壇者との協業や支援を検討している方

・スタートアップ支援を行っている方

・スタートアップに興味、関心のある方

など、デモデイにご興味のある方はどなたでも参加可能です。

【タイムスケジュール（予定）】

13:00～13:10 開会あいさつ、事業説明

13:10～13:50 【基調講演】『「食」は「人」の信念で切り拓いたブルーオーシャン。

27歳での創業から東証上場、そして再起の軌跡』

クックビズ株式会社 代表取締役社長 藪ノ 賢次 氏

13:50～14:00 コメンテーターのご紹介

14:00～17:30 12名のピッチ

17:30～17:40 総評、閉会のあいさつ

17:40～18:00 交流会（各登壇者のデモブースにて名刺交換可能）

基調講演

「食」は「人」の信念で切り拓いたブルーオーシャン。27歳での創業から東証上場、そして再起の軌跡

【登壇者】 藪ノ 賢次 氏クックビズ株式会社 代表取締役社長

大阪府出身。2004年に大阪府立大学（現 大阪公立大学）工学部卒業後、すぐに起業。

幾つかのサービスの立ち上げを経験し、2007年にクックビズ株式会社を設立。代表取締役に就任。

2017年、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）へ上場を果たす。

「食」は「人」をミッションに、これまで支援し続けた“人”を起点に、 食に関わる新たな領域にも積極的に事業を展開しながら、食ビジネスの持続可能性の向上をめざす。

申込方法

下記申込ぺージよりお申し込みください。

https://www.osaka-startup.com/program/sio-accel/2025demoday.html

主催

公益財団法人大阪産業局（大阪イノベーションハブ）

共催

大阪府

協力

大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム

関西スタートアップアカデミア・コアリション（KSAC）

