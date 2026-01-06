「地域のお店」デザイン表彰　表彰式＆フォーラム　申込受付中！

静岡県

お客様との関係づくり、地域・社会貢献など、より良いお店づくりを行っている、魅力と個性に優れた個店を表彰する「地域のお店」デザイン表彰。令和7年度の表彰式＆フォーラムを開催します。

今年度は「地域のお店」デザイン表彰10周年となるため、歴代大賞受賞店と審査委員によるトークセッションを用意！

会場内には受賞店PRコーナーも設置。受賞店の様子を感じていただけます。

どなたでもお気軽に御参加ください。

■概要

日 時 令和８年２月３日（火）13:30～15:45（受付開始：13:00）

会 場 浮月楼２階「月光の間」

（静岡市葵区紺屋町11-1）

定 員 60名

参加費 無料

申込期限 令和８年１月23日（金）

■詳細はこちら

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shokogyoservice/1040478/1047503/1057620.html

■申込みはこちら

https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voandR8QPP6Uh97dRrdLP0zYtUINsUzZVMswsDRUI3FhflTkADnObOkI5gCKYSkp19o5%0D%0ARp8zIhNVF3PbOkwjEb6VBV30REbj%2FnE%3D7Zg3WV0N4Q0%3D%0D%0A.q5ijx5OjF6bU4mqEYKQDh4DILJqYuKHd%2FFdCrza1tbo%3D

■内容

第１部 表彰式

・各賞の授与

第２部フォーラム「個店と描くまちの未来」

令和７年度受賞店の取組紹介

・クロストーク（進行：審査委員長 指出一正氏）

令和７年度受賞店店主と審査委員によるトークセッション

歴代大賞受賞店店主〔茶町KINZABURO（静岡市）、REFS（沼津市）、Tagore Harbor Hostel（沼津市）、三保原屋LOFT（静岡市）、柚野商店（富士宮市）〕と審査委員によるトークセッション

【令和７年度受賞店】

大賞 古民家カフェ とこ十和（静岡県牧之原市）

緑の里山に囲まれて建つ、古民家カフェとこ十和。築120年余の旧飯田邸を改築したという店舗は、古民家の雰囲気とモダンデザインが融合し、くつろぎを感じられる空間となっています。カフェの看板メニューは、旬の食材を使った季節替わりのランチ。自家栽培のお米、地場で採れる新鮮な野菜や魚、国産のお肉、手作り味噌など、食べる人の健康を考えたメニューは、ホッとする美味しさです。

優秀賞 リバーブックス（静岡県沼津市）

エッセイや料理本、サブカルチャー関連など気軽に読める本から、アート、歴史、民俗学など深掘りしたいテーマまで、幅広いジャンルの本を取り揃えているリバーブックス。本選びのお供は、フレッシュなクラフトビールと、富士市で生産される香り高いほうじ茶。カップ片手に本を眺めながら、自分のペースで過ごせます。

特別賞（ウェルビーイング賞） ル・デッサン（静岡県島田市）

東京でフランス料理店を営んでいた店主が開業したラーメン店「ル・デッサン」。地元島田では、「大人にも子供にも楽しんでもらえる飲食店にしたい」と、ラーメン店を開業しました。ル・デッサンの最大の特徴は、フレンチの技法を用いて作られること。香味野菜を一切加えない、日本では稀少なほろほろ鳥100%のダシは、まさに唯一無二の味です。この他にも鶏や鴨、帆立など、丁寧に取るダシは5種類。それぞれ醤油や塩など好みの組み合わせのスープを選ぶことができます。

特別賞（ローカルフード賞） Homage（静岡県伊東市）

身近で手に入るオーガニック食材で調理して提供する無国籍料理店「Homage」。店舗の軒先には茅葺き屋根を設け、木材部分には柿渋を使用するなど、天然素材を使用したデザインで、店主ならではの感性が伺えます。食材は、できる限り国産で、有機栽培や無農薬の食材を使用。生産者から、旬の食材を直接仕入れています。メニューは季節ごとの味わいを大切に、週替わりで用意。店主が世界20か国以上を旅して味わった現地の料理を楽しむことができます。

特別賞（ローカルプロダクト賞）TUNALABO（静岡県焼津市）

東京で飲食店を経営していた店主が営むツナ専門店「TUNALABO」。焼津に水揚げされる良質なビンチョウマグロ、ミネラル豊富な駿河湾の海洋深層水を使用して作られた瓶詰めのツナは、人と人との“つな”がりを大切にする“乙な”ものとして「おつな」と名付けられ、厨房で毎日手作りされています。

特別賞（プレイスメイキング賞） pikiniki（静岡県伊豆市）

伊豆の山間にお店を構える「pikiniki」は、店主の祖父の家をセルフリノベーションして作られました。大きなガラス窓から自然の景色を楽しめる、明るく開放的な店内は、木のぬくもりに包まれています。カフェで提供するのは、自家製カンパーニュに自家製ベーコンや自家菜園の野菜、オリジナルソースなどを挟んだサンドイッチ。また、ニュージーランド発のロースタリー「Allpress Espresso」の豆を使用したコーヒーは、県内で唯一飲むことができるこだわりの味です。

【関連リンク】

・ふじのくに魅力ある個店公式アカウント（@attractive_shizuoka_shops）

・ふじのくに魅力ある個店特設サイト（https://f-koten.pref.shizuoka.jp）