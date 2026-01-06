美容医療の「信頼感」どこで判断する？約6割が求める丁寧な説明とリスク開示
■美容医療クリニック選び、あなたは何を重視する？
美容医療を受ける際、失敗は絶対に避けたいもの。
だからこそクリニック選びには慎重になります。
価格、医師の技術、口コミなど、判断材料はさまざまですが、実際に美容医療に興味がある人は何を最も重視しているのでしょうか。
また、クリニックの「信頼感」はどのような点で判断しているのでしょうか。
ということで今回は、業界最大級の美容専門医師転職エージェント『美容医局』と共同で、事前調査で「美容医療を受けたことがある、または興味がある」と回答した全国の男女138名を対象に「美容医療クリニックを選ぶときに重視するポイント」についてのアンケートをおこないました。
※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。
・引用元が「株式会社NEXERと美容医局による調査」である旨の記載
・美容医局（https://www.biyou-ikyoku.com/）へのリンク設置
「美容医療クリニックを選ぶときに重視するポイントに関するアンケート」調査概要
調査手法：インターネットでのアンケート
調査期間：2025年12月12日 ～ 12月21日
調査対象者：事前調査で「美容医療を受けたことがある、または興味がある」と回答した全国の男女
有効回答：138サンプル
質問内容：
質問1：美容医療を受ける際、最も重視するポイントを選んでください。
質問2：その理由を教えてください。
質問3：医師やクリニックの「信頼感」はどのような点で判断しますか？（複数選択可）
質問4：実際に施術を受けて「ここを選んでよかった」と思った点はありますか？
質問5：実際に施術を受けて「ここを選んでよかった」と思った点を具体的に教えてください。
質問6：実際に施術を受けて後悔した点はありますか？
質問7：実際に施術を受けて後悔した点を具体的に教えてください。
※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。
■31.2％が「医師の技術・経験」と回答、最も重視するポイントは
美容医療を受ける際に最も重視するポイントについて調査をおこないました。
最も多かったのは「医師の技術・経験」で31.2％、次いで「価格」が25.4％、「口コミ・評判」が18.1％という結果になりました。
「アフターケアの充実」は4.3％、「通いやすさ・立地」は3.6％と続きます。
美容医療はやり直しがきかない場合も多いため、まずは医師の腕を重視したいという人が多いようです。
なぜそのポイントを重視するのか、具体的な理由を聞いてみたので、一部を紹介します。
「医師の技術・経験」
・失敗でもされたら取り返しがつかない。（30代・女性）
・技術なかったら終わりでしょう…。（40代・男性）
・どうせするなら失敗したくないし肌に関することなので怖いから。（40代・女性）
・美容施術での後遺症が怖いから。（40代・女性）
「医師の技術・経験」を選んだ人からは「失敗したくない」「取り返しがつかない」という声が多く見られました。美容医療は顔や体に直接関わる施術だからこそ、技術力への不安は大きいようです。
「価格」
・家庭もあってそこまでお金をかけられないので。（30代・女性）
・値段が無理なく支払えるものでないと困るから。（40代・男性）
・予算が決まっていたので。（50代・女性）
・価格が払える範囲でないと、そもそも受けられないから。借金してまでしたくないから。（50代・女性）
「価格」を選んだ人からは、現実的な経済事情を挙げる声が多く寄せられました。美容医療は保険適用外のため、継続的な費用負担を考慮する人が多いようです。
「口コミ・評判」
・口コミはリアルな声だから参考になる。（30代・女性）
・経験者の話を知りたいから。（40代・女性）
・やはり口コミやカスタマーレビューはたいへん正直に、悪い口コミも良い口コミもありますから、たいへん参考になります。（40代・女性）
「口コミ・評判」を選んだ人からは「実際に経験した人のリアルな声が参考になる」という意見が目立ちました。良い口コミだけでなく、悪い口コミも含めて判断材料にしたいという声もあります。
■約6割が「カウンセリングの丁寧さ」と「リスク説明」で信頼感を判断
続いて、医師やクリニックの「信頼感」をどのような点で判断するか調査をおこないました。
「カウンセリングの丁寧さ・分かりやすさ」と「リスクやデメリットも説明してくれる」がともに58.7％で最多となりました。
次いで「口コミ・評価が高い」が46.4％、「料金体系が明確」が45.7％、「医師の資格・実績が明確に示されている」が43.5％と続きます。
施術前の説明がしっかりしているかどうかが、信頼できるクリニックかどうかの大きな判断基準になっていることがわかります。
良いことばかりでなく、リスクやデメリットもきちんと伝えてくれるクリニックに安心感を覚える人が多いようです。
また「強引な勧誘がない」も34.1％と一定の支持を集めており、患者の意思を尊重してくれる姿勢も重要視されていることがうかがえます。
■施術経験者の約6割が「ここを選んでよかった」と回答
実際に美容医療を受けたことがある方に「ここを選んでよかった」と思った点があるかを調査しました。
「ある」と回答した人は59.0％、「ない」と回答した人は41.0％でした。
では「選んでよかった」と感じた人は、具体的にどの点を評価しているのでしょうか。
「選んでよかった」と感じた理由
・仕上がりが満足だった。（40代・女性）
・先生が優しく、的確なアドバイスをくれる。（40代・女性）
・説明が丁寧で納得してから施術ができたこと。（60代・女性）
・スタッフさんがみんな親切。説明がわかりやすい。（30代・女性）
・術後の対応も良かった、技術も良かった。（60代・女性）
施術の仕上がりはもちろん、スタッフの対応や説明の丁寧さを評価する声が目立ちました。
納得したうえで施術を受けられたことが満足感につながっているようです。
■施術経験者の約4人に1人が「後悔した点がある」と回答
同じく施術経験者に、後悔した点があるかを調査しました。
「ある」と回答した人は25.6％、「ない」と回答した人は74.4％でした。
どのような点が不満につながったのか、具体的な理由を聞いてみたので、一部を紹介します。
後悔につながった理由
・思った通りの仕上がりにならなかった。（30代・女性）
・効果がなかった。（30代・男性）
・勧誘が酷かった。（40代・女性）
・望んでいない部分まで施術された。（40代・男性）
・ただの流れ作業で施術して終わりって感じ。（40代・男性）
仕上がりへの不満だけでなく、強引な勧誘や流れ作業のような対応に後悔を感じた人もいました。
クリニック選びの際は、事前のカウンセリングや口コミをしっかり確認することが大切といえそうです。
■まとめ
今回の調査では、美容医療クリニックを選ぶ際に最も重視されるのは「医師の技術・経験」であることがわかりました。
失敗への不安から、確かな技術を持つ医師に任せたいという思いが強いようです。
また、クリニックの信頼感を判断する基準としては「カウンセリングの丁寧さ」と「リスクやデメリットの説明」が約6割の支持を集めました。施術前にしっかりと説明を受け、納得したうえで施術に臨めることが安心感につながっています。
実際に施術を受けた人の約6割が「選んでよかった」と感じている一方で、約4人に1人は何らかの後悔があると回答しました。
美容医療を検討する際は、価格だけでなく、医師の実績やカウンセリングの質、口コミなど複数の視点から比較検討することが大切です。
